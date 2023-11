L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2023: Bilancia e Gemelli ancora amorosi L’oroscopo di questa settimana dal 20 al 26 novembre 2023 vede ancora tanto amore per i segni d’aria grazie a Venere in Bilancia. Marte nel frattempo esplode di energie di tutti i generi fino a venerdì, quando lascerà l’erotico Scorpione per il saggio Sagittario.

Nell'oroscopo di questa settimana che va dal 20 al 26 novembre 2023 vedremo prima il Sole che entra in Sagittario e verso la fine della settimana anche Marte lo segue a ruota. Prima però Marte, pianeta degli eccessi, si fa gli ultimi giorni "da leone" (nel segno dello Scorpione) con il trigono a Nettuno e il sestile a Plutone. Insomma le energie erotiche saranno scoppiettanti, proprio!

Oroscopo settimanale 20 – 26 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per fortuna, con Mercurio a tuo favore, il tuo cervello si muove a 100.000 all'ora e per una volta non avrai la sensazione che i neuroni sbattano l'uno contro l'altro creando soltanto grandissima confusione.vai dritto al risultato senza farti distrarre da emozioni o passioni di qualsiasi genere: la priorità saranno i risultati e tutte le tue attività intellettuali. Ne sarà felice il capo mentre forse dovrai, poi, trovare il modo di farti perdonare dal partner. Ma ci pensiamo la settimana prossima.

Voto 5 e mezzo (quasi 6)

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte si trova in opposizione è il tuo segno zodiacale e sembra che proprio nessun pianeta ti venga in soccorso. A parte Giove, chiaramente, che continua a soggiornare sul divano del tuo segno zodiacale. Ti senti stanco, stremato e sempre pronto a perdere la pazienza, come se camminassi su un terreno scivoloso in alta montagna con i tacchi a spillo.

Voto 6 meno meno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Poco ti importerà in questa settimana di avere i pensieri rallentati come quando ti stai per addormentare e non sei più sicuro di cosa sia reale e di cosa sia già un sogno. Anzi, qualsiasi esperienza mistica e spirituale e qualsiasi abbandono alle emozioni e sentimenti sarà la benvenuta. Tu hai proprio voglia di rallentare, di coccolare e farti coccolare e non hai alcuna intenzione di perdere tempo in chiacchiere, nel vero senso della parola.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tu, con le energie forzate e un po' ruvide di Marte e con l'assenza totale di dolcezza sei praticamente irriconoscibile. Succede così quando le influenze dei pianeti sconvolgono un pochino la tua natura.ma tu, che continui comunque ad avere Saturno e Giove a favore, la prenderei come un'esperienza dalla quale poter imparare qualcosa su come vedono il mondo le persone molto distanti da te.in tutti i casi il partner dovrà farsene una ragione se ti mostrerai scostante e un po' arrogante.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte a sfavore ti fa perdere la pazienza davvero facilmente ma, io lo so, quando sbraiti è più perché non sei sicuro di quello che stai facendo che non perché sei davvero furibondo. La vecchia tecnica di attaccare come difesa tu la metti in pratica soprattutto in questi momenti quando non hai alcuna intenzione di rinunciare al tuo fascino per dichiarare un momento di stanchezza. E invece, se cambiassi idea, sappi che un bellissimo mercurio e una dolcissima Venere a tuo favore ti renderebbero davvero meraviglioso se soltanto mostrassi chi sei davvero.

Voto 6 scarsissimo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti scoccia un po' avere questo Mercurio a sfavore perché troppo spesso ti farà sentire insicura di quello che pensi e, si sa, per te il cervello è sempre quello che guida. Sappi però che chi ti vede dall'esterno potrebbe addirittura apprezzare qualche momento di dubbio che ti rende decisamente più umana. In più, non dimentichiamocelo, Marte a favore ti aiuta persino ad osare e questo è il lato sexy della situazione.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'armonia è decisamente il tuo forte e con questa Venere che sosta nel tuo segno zodiacale senza nemmeno mettere le quattro frecce, perché ha intenzione di restarci, ne avrai non soltanto per te ma anche per tutte le persone che ti circondano. Starti vicino è come essere sdraiati sui lettini della spa. Hai uno di quei sorrisi rassicuranti come le statue delle divinità induiste cariche di gioielli e fiori. Ovviamente qualsiasi relazione sentimentale va alla grande.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, se vuoi un consiglio dalla tua astrologa vedi di approfittare di tutte le energie che hai ancora per questa settimana, fino a venerdì. Nulla ti sembrerà troppo complesso o troppo faticoso e soprattutto quel fascino di chi prende la vita come un rischio non ti abbandonerà per tutti questi giorni. Non preoccuparti se la sensibilità sarai su ai massimi livelli e sentirai le vibrazioni delle persone che ti circondano come se fossi un sensitivo. Fidati del tuo istinto e non perdere nessuna occasione.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il pianeta del pensiero resta nel tuo segno zodiacale e quello dell'amore, del fascino e dell'armonia a tuo spudorato favore. Già così direi che la tua settimana parte benissimo perché non solo saprai sempre che cosa dire ma lo dirai con dolcezza, addirittura delicatezza. Lo sottolineo perché con te non è sempre scontato. Il bello è che durante questa settimana il sole entra nel tuo segno zodiacale quindi parte la tua stagione e inizieremo a festeggiare il tuo compleanno ma l'ancora più bello è che con il weekend arriva persino Marte come se fosse un camion pieno di bottiglie di champagne e di boa di struzzo. C'è da festeggiare.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Avrei spesso la sensazione di non avere il controllo sulla situazione il che può farti titubare, qualche volta addirittura innervosire.in più con Venere a sfavore i modi educati non saranno il tuo forte e di piacere al partner ti interesserà quasi per niente. Diciamo che non sarai proprio di umore raggiante e nemmeno la persona più facile con la quale avere a che fare. La cosa ovviamente non ti turba. Però, c'è da dirlo, quando si tratta di dare ordini o organizzare cose resti sempre quello con l'autorevolezza più indiscussa.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tieni duro ancora per questa settimana caro Acquario in cui Marte a sfavore contribuisce a toglierti tutte le certezze in te stesso e a ridurre ai minimi storici la tua autostima. In compenso però Venere resta a favore e tu risulti molto più dolce, aperto alla condivisione delle emozioni e anche dei fallimenti. Perché questo che fa una persona grande: riconosce i momenti difficili ed è pronta condividerli con chi ama. Dal fine settimana poi anche Marte la smetterà di metterti sotto il naso difficoltà. Per qualche giorno ti dai pace.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vedi di risolvere tutte le questioni spinose, casomai ce ne fossero, prima del fine settimana perché se già in questi giorni devi vedertela con Mercurio a sfavore che riduce la tua capacità dialettica, dal weekend appunto anche Marte si metterà di traverso. Quindi a partire da sabato ti innervosirai anche solo per il cucchiaino nella tazzina del caffè messo storto. Non ce ne farai passare una e ogni momento sarà buono per lamentarti, senza nulla di veramente importante da recriminare.Vuoi lamentarti e basta!

Voto 6 e mezzo