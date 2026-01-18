L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati

Nell’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio, Sole, Venere, Mercurio e Marte (dal 23) si trovano in Acquario e stimolano creatività, idee innovative e nuovi approcci all’azione e ai progetti.

Nell'oroscopo settimana dal 19 al 25 gennaio, le energie nel cielo cambiano passo: il Sole entra in Acquario martedì, accompagnato da Venere che si congiunge a Plutone sempre in Acquario, aprendo la porta a desideri intensi e trasformazioni nelle relazioni, in particolare per i segni d’aria (Acquario, Gemelli, Bilancia), pronti a osare con nuove idee.

Nella stessa serata anche Mercurio fa il suo ingresso in Acquario, stimolando pensieri originali e idee anticonvenzionali. Mercoledì, il Sole si congiunge a Mercurio, potenziando la chiarezza mentale e la capacità di esprimere con precisione le proprie intenzioni e venerdì, Marte che entra in Acquario, porta energia e iniziativa, stimolando azioni coraggiose e audaci per seguire i propri progetti senza compromessi.

Oroscopo settimanale 19-25 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni astrali della prossima settimana, segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai ancora le spalle un po’ rigide, come se avessi appena appoggiato a terra un peso che hai portato troppo a lungo. Finalmente l’aria non è più così densa ed è come se entrasse un po’ di luce da una finestra rimasta chiusa per troppo tempo. Dopo un periodo in cui l’umore sembrava murato vivo e l’ironia era finita in sciopero, ti sorprendi più disponibile, meno sulla difensiva, con il desiderio di tornare a parlare, toccare, raccontarti. Insomma da ghiacciolo inizi a scioglierti in acqua buona da bere in condivisione.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana qualche pianeta che hai avuto alleato nell’ultimo periodo timbra il cartellino e se ne va, lasciandoti a gestire il reparto con meno personale del previsto: sto parlando di Venere e Mercurio che si trasferiscono nel segno dell’Acquario. Qualche pensiero gira a vuoto, qualche ansietta da gestione quotidiana viene a galla e i tuoi neuroni ogni tanto vanno in pausa caffè senza avvisare. Niente panico però, perché fino a venerdì hai ancora una bella spinta data da Marte che ti rende operativo, deciso e pure piuttosto affascinante… sarai confuso sì, ma comunque con un bel piglio.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, questa settimana con tutti i pianeti dalla vostra parte, l’umore si alza, la lingua si scioglie e l’agenda sociale rischia il collasso per eccesso di inviti, flirt, idee e risate fuori controllo. Avete fame di bellezza, leggerezza, complicità, ma anche di quel piacere un po’ teatrale di raccontarvi e farvi ascoltare. Vi basta essere come siete per ottenere applausi spontanei, senza troppe strategie. È il momento giusto per dire sì, per buttarvi, per osare una battuta in più o una proposta fuori scaletta. Tutto gira veloce, ma a voi diverte stare al centro del vortice. Buona settimana Gemellini cari!

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I pianeti che in questo ultimo periodo ti hanno fatto sentire sotto esame continuo fanno le valigie e si tolgono dalla quadratura con te e tu inizi a guardare avanti con un filo di fiducia in più. Sei ancora frastornato e confuso ma ritrovi una sensazione di armonia che ti rimette in asse, infatti ti piaci di più, ti giudichi meno e anche la tua tenerezza, che ultimamente sembrava un po’ un eccesso di melassa incontrollabile, la riscopri come un plus valore. Finalmente torni a sorridere un pochino o per lo meno ad avere meno broncio e io non ne vedevo l’ora. Forza cancretto, l’astrologa ti sostiene!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana passi dalle luci sfavillanti del red carpet alla penombra del backstage e questa cosa ti infastidisce più del dovuto. I pianeti veloci iniziano a mettersi di traverso dal segno dell’Acquario e tu avverti subito la perdita di attenzioni nei tuoi confronti e ti comporti un po’ come una diva offesa: sbuffi, pretendi conferme, ti lamenti perché non sei abituato a fare la comparsa o addirittura l’aiutante di scena. Attenzione però a non esagerare con il broncio che se fai troppo l’inaccessibile rischi solo di complicarti la vita.

Voto 5/6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Settimana complessivamente positiva, cara Vergine, una di quelle settimane in cui non serve mettere mano al manuale delle emergenze perché fino a venerdì avrai ancora una bella spinta pratica ed energica, soprattutto se sei dell’ultima decade. Sei sicura, decisa, persino un filo audace. Entri in gioco senza chiedere permesso, mostri quello che sai fare e, quello che sai fare, lo sappiamo, funziona eccome. L’importante è non frenarti da sola per abitudine: questa settimana meno controllo e più istinto ti rendono non solo efficace, ma anche decisamente interessante.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La socialità riparte in modalità soft, chiacchiere sì, sorrisi pure, ma senza esagerazioni né prove di resistenza. Meglio incontri comodi e conversazioni che scorrono senza sforzo. Non è il momento di dare il massimo, ma di rimetterti in gioco con la grazia di cui tu sei campione. Approfittane per scegliere bene con chi stare e cosa condividere, senza sentirti in dovere di piacere a tutti o di fare fuochi d’artificio. Ti basta poco per sentirti di nuovo al centro dello scambio. Il resto, come spesso accade quando smetti di inseguirlo, arriverà da sé.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, preparati: con i pianeti che entrano in Acquario l’autostima va un po’ in riserva e il carisma sembra aver preso ferie. Ti senti meno magnetico del solito e anche la voglia di stare in mezzo alla gente cala drasticamente, tipo “ci sentiamo la prossima era geologica”. Hai poca voglia di mediare, zero entusiasmo per le richieste altrui e una fortissima attrazione per il silenzio, possibilmente totale. Il desiderio dominante è sparire sotto le coperte e riemergere quando il clima astrale sarà più ragionevole. Sì, perché quando ti senti sotto pressione, il tuo modo di proteggerti è chiudere tutto. L’importante, però, è non mordere chi prova solo a salutarti.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana sembri aver messo in pausa il manuale delle grandi verità universali e acceso la modalità “leggerezza”. Niente prediche, niente spiegoni perché hai voglia di vivere le cose, non di analizzarle fino all’alba. Ti senti più libero, più spontaneo, più pronto a seguire l’istinto che il ragionamento. In amore sei giocoso, curioso, un po’ civettuolo e tra sguardi furbi e battute lanciate lì per caso, ti muovi come chi si sta divertendo davvero. Questo charme disinvolto non passa di certo inosservato. Io lo vedo, caro mio.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere e Mercurio hanno fatto le valigie, ma Marte è ancora nel tuo segno fino a venerdì, e diciamolo… è quello che ti somiglia di più. Quindi puoi continuare serenamente a essere inflessibile, operativo e un filo antipatico, soprattutto quando si tratta dei doveri altrui. La differenza è che, però, senza Venere, perdi un po’ di morbidezza ma guadagni in concretezza: meno moine, più risultati. E, paradossalmente, questa versione un po’ rigida ma determinata ti rende anche piuttosto attraente.

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’introspezione delle scorse settimane, con Venere e Mercurio che ora si piazzano nel tuo segno, scompare in un battito di ciglia. Dopo settimane a rimuginare, ora le tue idee volano con leggerezza e quel tocco creativo che sempre ti caratterizza. Esprimi pensieri che prima tenevi per te, con parole che sorprendono e incuriosiscono chi ascolta. Tutto ciò che dici ha peso, non è banale e cattura l’attenzione di chi ti sta intorno. Insomma, questa settimana sei un po’ filosofo, un po’ artista… e decisamente più magnetico del solito, capace di attirare sguardi e sorrisi senza nemmeno sforzarti troppo.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni farete galoppare la fantasia, vi vedremo spesso fissare il vuoto, sospirare e sorridere da soli, immaginando situazioni che non esistono… e va benissimo così. I sogni diventano un piccolo rifugio comodo e ironico, una pausa dolce tra le cose da fare. Qualche fuga immaginaria fa miracoli per l’umore, vi regala un sorriso inaspettato e vi permette di tornare alle vostre giornate con un passo più leggero e meno serio. In fondo, sapere che potete concedervi questo piccolo lusso vi mette già di buon umore.

Voto 6 +