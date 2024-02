L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024: Pesci e Vergine emotivamente confusi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 febbraio 2024 sembra proprio voler far trionfare i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), che si sentiranno energici ma al contempo molto romantici. Aspettiamo la potente Luna piena in Vergine di sabato 24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questo oroscopo della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 febbraio 2024, due sono le cose che vorrei porre alla vostra attenzione. Prima di tutto i tre pianeti veloci (Mercurio, Marte e Venere) si trovano ormai tutti nel segno dell'Acquario, e solo Mercurio dal weekend passerà in Pesci. Nel frattempo sabato 24 ci sarà una bellissima Luna piena nella quale dovremmo tenerci pronti a ribaltare le nostre aspettative e i nostri punti di riferimento.

Oroscopo settimanale 19 – 25 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali, per la settimana che va dal 19 al 25 febbraio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È giunto il momento di tornare in pista e sono sicura che nessuno ti fermerà dall'esprimere a voce alta tutte le verità alle quali sei giunto nelle scorse settimane. Come sai un po' di mal umore e di ritrosia ti avessero reso particolarmente saggio. Ma si sa che provare a farti cambiare idea soprattutto quando ti senti forte come adesso è assolutamente una perdita di tempo. Godiamoci tutto il tuo impeto passionale.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 16 febbraio 2024

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti resta soltanto Giove come pianeta amico ma sono sicura che lo saprai sfruttare alla grande.se fino a qualche giorno fa avevi voglia di condividere desideri, piaceri, risate e buon umore, adesso preferisci tenere tutto per te. Hai la sensazione di avere pochissime energie e non ne vuoi certo condividere nemmeno una briciolina. Semmai dal di fuori ti si può fare qualche coccola ma, mi raccomando, discreta.

Voto 6 scarso

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Puoi decidere di fregartene, almeno per questa settimana, di Saturno contro perché credo che tu abbia proprio bisogno di una pausa. Quindi metti da parte la frustrazione, i problemi, la sensazione di essere in una strada senza uscita e vai a goderti la vita. Cioè, in quella strada senza uscita puoi accendere la radio a palla e metterti a ballare… Vedrai che gli amici accorreranno subito.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La situazione sta decisamente migliorando anche se tu, per rendertene conto, ci metterai ancora un po'! Diciamo che in questa settimana, aspettando la Luna piena che sarà decisamente di rinascita emotiva, decidi di prendertela comoda riposarti. Mi sembra comunque è un'ottima idea perché devi recuperare le energie spese e soprattutto rifare il pieno d'amore. Che ultimamente scarseggiava.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tirerai fuori probabilmente anche volontariamente, tutto il peggio di te! Anche solo per il gusto di dare fastidio a chi ha intorno. D'altronde pensi che se tutti questi pianeti rendono te nervoso e insofferente non è proprio giusto che tutti gli altri siano felici e contenti. Ci pensi tu a rompere le scatole! Sarai capriccioso, lunatico, persino brontolone. Cerca di trattenerti quando puoi.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Diciamo che anche se i pianeti in acquario non ti coinvolgono direttamente in realtà sembra proprio che amplifichino la tua capacità di fare rapidamente quello che gli altri fanno nel triplo del tempo.E' certamente un ottimo punto di forza del quale puoi vantarti. Però occhio perché tutta questa risolutezza potrebbe ridurre ai minimi storici la tua capacità di ascoltare anche le emozioni di chi hai intorno. Forse vorrebbero dirti qualcosa.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Adesso si che sei davvero pronta per tornare in pista, più bella, luminosa e glitterata che mai. Sono finiti i tempi nei quali non avevi nemmeno voglia di toglierti la tuta da casa: adesso hai tante di quelle energie che ti si dovrà portare a letto a forza dopo una serata di bagordi. Dì pure addio alle mezze misure.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamo proprio che questa non sarà la settimana migliore sulla quale puntare se vuoi risultare simpatico, affascinante, rassicurante e paziente. Le parole non ti verranno alla mente e l'ottimismo sembrerà essere fuggito a svernare al caldo. Tu nel frattempo barbelli dal freddo che è anche il freddo dei sentimenti. Meglio rimandare tutto alla settimana prossima.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso si che con tutti i pianeti veloci nel segno dell'Acquario ti sembra di ritrovare il Sagittario che conosci: ritorni a vedere possibilità dove fino a prima c'erano soltanto strade chiuse e transenne invalicabili. Tu sei un segno zodiacale che fa dell'ottimismo dell'apertura mentale uno dei suoi tratti distintivi e con Saturno contro è proprio questo che devi richiamare alla mente. Ti voglio libero pensatore!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei ancora più fattivo, concreto, risolutivo, pragmatico del solito! Forse soltanto un pochino più morbido nell'abbandonarti ai piaceri e nel ricercare la voglia di stare bene in ogni situazione. I beni di ogni genere, da quelli sul conto corrente fino a quelli nel frigorifero, saranno la tua massima fonte di gioia. Hai proprio intenzione di mordere la vita.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con tutti i pianeti veloci nel tuo segno zodiacale finalmente sentirai che le energie ricominciano a scorrere dentro di te e tutta intorno a te. Sentirai addirittura quanto risvegliando ti richiamerei finalmente anche l'attenzione di chi ti circonda. Insomma praticamente una primavera anticipata nel tuo cuoricino! Ne avevi proprio bisogno soprattutto dopo il rigido inverno delle emozioni che ti è toccato di vivere.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Approfitta di questi transiti astrologici per immergerti di nuovo nei tuoi pensieri più profondi.Saturno proprio nel tuo segno zodiacale ultimamente infatti ti sta rendendo un po' troppo pragmatico e risolutivo. Non che ti faccia male, per carità! Però non ti dimenticare che tu sei un segno che sa e soprattutto deve andare oltre alla logica, oltre alla razionalità. La Luna piena di sabato ti aiuterà parecchio.

Voto 6 e mezzo