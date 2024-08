video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 19 agosto al 25 agosto 2024: Sagittario e Pesci sotto pressione L’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 19 agosto a domenica 25 agosto 2024, vedrà tante tensioni in cielo: la Luna Piena in Acquario in quadratura a Urano e Saturno in opposizione alla Venere in Vergine e in quadratura a Marte e a Giove in Gemelli, porteranno a riflessioni profonde e a confronti intensi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 19 agosto a domenica 25 agosto 2024, il Sole in Leone, congiunto a Mercurio retrogrado, e la Luna Piena in Acquario saranno entrambi quadrati a Urano nella giornata di lunedì, creando tensioni e possibili imprevisti soprattutto ad Acquario, Scorpione e Toro. La Venere in Vergine si opporrà a Saturno, quadrando poi Marte il 23 agosto, portando alla luce sfide nelle relazioni e richiedendo una dose extra di pazienza e disciplina a Sagittario, Pesci e Vergine. Sagittario e Pesci risentiranno anche della quadratura tra Giove (ma anche Marte) e Saturno, e potrebbero vivere scontri tra ambizioni e restrizioni. Giovedì sera, il 22 agosto, il Sole entrerà nel segno della Vergine, portando un’energia più pacata e ordinata.

Oroscopo settimanale 19-25 agosto 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 19 al 25 agosto 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il tuo cielo continua a brillare di grandi energie! Marte e Giove sono ancora lì a infonderti una forza inesauribile, ma questa settimana, la loro quadratura con Saturno ti inviterà a trasformare quell'energia in azione disciplinata, cercando di mantenere un certo equilibrio. Con Mercurio retrogrado che si congiungerà al Sole in Leone e sfiderà Urano, potresti avvertire il bisogno di fare chiarezza su situazioni personali. Non sorprenderti se ti troverai a prendere decisioni fulminee o ad affrontare sfide inaspettate che richiederanno prontezza e adattabilità, è Urano che mette lo zampino fra i tuoi piani. Anche la potente Luna Piena in Acquario avrà grandi influenze su di te e ti ricorderà di quanto sia essenziale guardare il mondo anche attraverso gli occhi degli altri perché, come dicevano i Nativi d'America: "Prima di giudicare un uomo è necessario camminare per tre lune nelle sue scarpe." Questa settimana, caro Ariete, sarà tutta una questione di equilibrio e prospettiva.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fino a giovedì ti troverai immerso in un mare di incertezze e riflessioni profonde, come se la tua mente fosse un mosaico di pezzi disordinati in cerca di un senso. Potresti sentirti bloccato o annoiato, con eventi imprevisti che ti spingono a riconsiderare tutto ciò che avevi pianificato. Non è il momento per azioni impulsive, piuttosto è l'occasione giusta per riflettere su cosa desideri davvero. Venere, anche se dalla tua parte, si opporrà a Saturno e quadrerà Giove, questa situazione potrebbe rappresentare il momento giusto per chiarire malintesi e rafforzare i legami con le persone che ti stanno a cuore. Potresti anche sentirti un po’ inquieto, come se stessi cercando di riempire un bicchiere che sembra sempre troppo grande. Questo senso di inquietudine è un invito a rivedere le tue aspettative e affrontare le sfide con realismo. Ricorda, come un alchimista trasforma il piombo in oro, anche tu puoi trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

Voto 6-

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, questa settimana sarà un po’ come trovarsi in una jam session jazz: le note, come le parole, saranno fluide ma ci saranno cambiamenti improvvisi nello spartito. Le vostre parole scorreranno veloci come in un dialogo di un film di Tarantino, ma a metà settimana, la musica cambierà e vi ritroverete a un ritmo più lento, quasi malinconico, come se improvvisamente il film fosse diretto da David Lynch. Se nelle relazioni le cose non andranno come vorreste, mettete in pausa la scena, fate un passo indietro e riflettete. La Luna Piena potrebbe farvi sentire non compresi pienamente, ma vi sarà utile per sintonizzarvi su nuove frequenze, e scoprire che, con il giusto accordo, anche la dissonanza può diventare una vera e propria melodia.

Voto 6 – –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana si aprirà come un film in slow motion, dove la lentezza di ogni gesto inviterà alla riflessione e al relax. È come se l’universo ti stesse suggerendo di fare una pausa, di riprendere fiato: concediti questo lusso, rallenta e goditi il presente. E se i rapporti attorno a te riveleranno qualche piccola crepa, lascia che le piccole tensioni emergano. Una canzone di Leonard Cohen recita: "There is a crack in everything, that's how the light gets in." ("C'è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce.”): questo è il momento per affrontare con serenità le imperfezioni, accettando i limiti senza forzarli, perché le imperfezioni e le difficoltà sono in realtà utili alla tua crescita e comprensione del mondo.

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole brillerà ancora su di te, ma il tuo riflesso nello specchio sussurrerà qualcosa di nuovo. Qualcosa ti spingerà a guardarti dentro, a ripensare alle tue scelte e a riscoprire chi sei davvero. È un momento di messa in discussione, come quando rileggi un vecchio diario e scopri dettagli che avevi dimenticato. La Luna Piena in Acquario sarà un vero e proprio momento di confronto e riflessione che svelerà quali sono le persone che davvero contano nel tuo viaggio. Prenditi del tempo per riflettere su queste connessioni e su come possano influenzare il tuo cammino. "Non cesseremo di esplorare, e alla fine di tutte le nostre esplorazioni, arriveremo al punto da cui siamo partiti e lo conosceremo per la prima volta.”. Questo è ciò che scriveva Thomas Eliot ed è completamente in linea con la tua settimana: un viaggio interiore che ti riporterà a te stesso, ma con una comprensione più profonda di chi sei e di chi ti circonda.

Voto 8 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, questa settimana ti sembrerà di essere la protagonista di una partita di scacchi in cui ogni mossa dovrà essere perfetta. Le tensioni si accumuleranno, e la paura di sbagliare diventerà una compagnia costante, come se fossi sotto una lente d’ingrandimento che amplifica ogni dettaglio. Le critiche, reali o immaginate, ti peseranno sulle spalle, spingendoti a voler fare tutto senza errori. Ma come diceva Oscar Wilde, “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla più.” Non lasciare quindi che la paura ti freni: gli errori fanno parte del percorso, e ogni passo avanti, anche se imperfetto, è un passo verso la tua autenticità. Il Sole che entrerà nel tuo segno, da giovedì sera, ti ricorderà di abbracciare sia le tue forze che le tue fragilità. La perfezione è un’illusione, ma il coraggio di essere te stessa è reale e potente.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'energia leonina che ancora risuona in te ti spingerà a cercare la tua luce, ma le tensioni celesti potrebbero rendere il percorso un po' accidentato. Ti sentirai come un’attrice su un palcoscenico in cui i riflettori sembrano accendersi e spegnersi a caso. Le tensioni potranno creare un sottofondo di confusione, e i fraintendimenti potranno sembrare degli errori di sceneggiatura. La Luna Piena in Acquario ti inviterà a riflettere su quale posto desideri occupare all’interno dei gruppi di cui fai parte. Come diceva William Shakespeare, “Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne sono solo attori.” Questa settimana il tuo obiettivo sarà chiarire il tuo ruolo e le tue intenzioni, affrontando le tensioni con calma e utilizzando il tuo innato senso di equilibrio per trovare il tuo posto autentico nel grande spettacolo della vita e per far risplendere la tua unicità.

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana se ti sentirai un po’ sotto pressione, prova a guardare le cose da un'altra angolazione, come se stessi osservando il mondo attraverso un caleidoscopio: ciò che inizialmente potrebbe non avere senso, in realtà potrebbe assumerne più di quanto credi e potrebbe essere la chiave per risolvere situazioni complesse. Sul fronte delle relazioni, potresti sentirti diviso tra desideri contrastanti: da un lato, la voglia di connessione, dall’altro, il timore di perdere il controllo. Sii cauto nelle tue parole, evitando di complicare le cose inutilmente. Anche la Luna Piena in Acquario ti spingerà a guardare le cose da un'altra prospettiva, sarà il momento di capire quando intervenire e quando lasciare che le cose seguano il loro corso. Cerca di fare come un marinaio esperto che sa quando issare le vele e quando lasciare che il vento faccia il suo lavoro.

Voto 6 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti sentirai, in questi giorni, un po' come un viaggiatore che si trova a un bivio… ma anche a un trivio, direi, con la possibilità di intraprendere percorsi anche molto diversi tra loro. Le tensioni tra Venere, Marte, Saturno e Giove sono come una sinfonia dissonante che ti costringe a riflettere profondamente sulle tue relazioni e su come stai orchestrando la tua vita. È il momento di fare una valutazione sincera: “Sto davvero navigando nella giusta direzione?”. Le frizioni che percepisci sono un segnale per trovare un equilibrio tra la tua naturale spinta verso nuove avventure e la necessità di affrontare questioni irrisolte. La Luna Piena in Acquario ti offrirà un nuovo punto di vista, come se improvvisamente vedessi la strada davanti a te sotto una luce diversa. Usa questa energia per abbracciare il cambiamento, cercando di porre le basi per ristrutturare ciò che non funziona più.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il Sole che giovedì entrerà in Vergine, ti darà un po’ di carica, facendoti sentire più centrato, ma vivrai questa settimana un po' come un atleta vive una gara sportiva: sentirai che stai eseguendo il tuo esercizio alla perfezione, ma ci sarà sempre quel giudice severo pronto a sottrarre punti e a ricordarti che, a volte, anche gli atleti più preparati devono affrontare qualche imprevisto. In questo caso la funzione di giudice spetterà a Saturno che, opponendosi alla Venere a tuo favore, potrebbe farti scoprire che, nonostante la tua natura indipendente, forse hai bisogno di un alleato per raggiungere i tuoi obiettivi. Se emergeranno degli attriti, ricordati, che non sono lì per abbatterti, ma per farti capire dove aggiustare la rotta. Prendi questo periodo come un allenamento per il cuore e la mente, un’opportunità per consolidare le tue fondamenta e costruire legami più forti.

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Acquario, questa settimana sarà come essere il DJ di una festa in spiaggia: avrai sì il potere di far ballare tutti, ma la playlist non sempre funzionerà come vorresti. Mercurio retrogrado sarà quel brano che si inceppa proprio quando il ritmo è al massimo, costringendoti a fare un remix improvvisato delle cose che vuoi comunicare. La Luna Piena nel tuo segno sarà come un faro “occhio di bue”: farà brillare ogni tua mossa, ma evidenzierà anche ogni minimo errore. Le conversazioni diventeranno un gioco di specchi, dove quello che pensi di trasmettere potrebbe non essere esattamente ciò che gli altri capiranno. Marte e Giove ti daranno l’energia di un basso potente, ma attenzione a non far saltare gli altoparlanti con scelte troppo impulsive. È il momento di affinare la tua selezione, capire quali tracce risuonano davvero con chi ti circonda e ricalibrare il mix per mantenere l’atmosfera giusta.

Voto 6 – –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amici dei Pesci, questa settimana sarà come una di quelle giornate estive in cui il cielo è coperto e l’aria è pesante: sentirete una pressione costante e una stanchezza che sembrerà non voler andare via. Con il Sole e Venere opposti, sarà facile sentirsi scoraggiati, come se il mondo stesse facendo di tutto per rallentarvi. La quadratura di Marte e Giove aggiungerà un po' di sabbia negli ingranaggi, rendendo ogni piccolo sforzo più faticoso del solito. Non è esattamente una delle vostre estati migliori e potreste non avere molta voglia di socializzare. Ma, come ogni tempesta estiva, anche questa passerà: prendetevi il tempo per riflettere, riordinare le idee e non forzate la mano. A volte, serve strategia più che forza. Siate pazienti, e ricordate che le energie che vi mancano ora prima o poi torneranno, pronte a spingervi verso nuove avventure.

Voto 5 – – –