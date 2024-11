video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2024: Acquario e Leone lanciati Nell’oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 novembre 2024, Plutone rientra in Acquario e invita, soprattutto i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), ad aprirsi al cambiamento profondo. Le previsioni della settimana segno per segno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 18 novembre a domenica 24 novembre, Mercurio nel segno del Sagittario si oppone a Giove retrogrado in Gemelli, mettendo alla prova la capacità di bilanciare ottimismo e realtà: è un momento per fare ordine tra ciò che si crede e ciò che si può concretamente realizzare, specialmente per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Martedì, l’ingresso di Plutone in Acquario segna un cambio di rotta, portando a una trasformazione collettiva che inviterà, specialmente i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), a guardare oltre il sé e ad aprire la mente a prospettive più ampie, Sempre martedì, il Sole in Scorpione forma un trigono con Saturno, rafforzando determinazione e disciplina e spingendo i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) a consolidare ciò che stanno costruendo con impegno e pazienza.

Giovedì, il sestile del Sole con Plutone ci parla di crescita interiore, mentre Venere in Capricorno sestile a Saturno venerdì offrirà supporto concreto alle relazioni e ai progetti, favorendo i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) e chi cerca legami duraturi e strutturati.

Oroscopo settimanale 18-24 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 18 al 24 novembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio amico ti regala idee brillanti e prontezza, ma lunedì, sebbene alleato, si trova opposto a Giove retrogrado. È come se tu avessi il piede sull’acceleratore mentre un segnale luminoso ti invita a rallentare e guardarti bene intorno. Hai tutte le idee giuste e la voglia di lanciarle lontano, ma occhio a non incastrarti in dettagli superflui o a promettere più di quello che puoi offrire. Se un pensiero sembra tornare chiediti: “C’è qualcosa che mi sta sfuggendo?” Trova il giusto ritmo e vedrai che le tue idee arriveranno a destinazione, a quel punto potrai buttarti su nuovi progetti o prendere decisioni che rimandavi da tempo. In amore, invece, tieni d'occhio quelle emozioni un po’ ballerine. Forse stai cercando certezze, ma attenzione a non perderti in un bicchier d'acqua. Non impantanarti e usa l’energia di quel Marte favorevole per restare saldo e puntare dritto: dove vuoi andare se non verso i tuoi sogni?

Voto 7 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amico Toro, questa settimana sei chiamato a mettere a fuoco i tuoi obiettivi con la pazienza e la concretezza che di solito ti caratterizzano. Venere ti offre stabilità e ispirazione per affrontare ogni situazione con stile e determinazione. Potresti avere ancora qualche dubbio, ma fidati delle tue capacità: le soluzioni arriveranno da intuizioni ponderate, senza forzature. Giovedì la Luna in quadratura potrebbe risvegliare qualche incertezza o emotività, chiedendoti di mantenere il sangue freddo e non farti distrarre da provocazioni o tensioni improvvise. Sfrutta questi momenti per fare il punto delle tue priorità, mantenendo la calma anche se il contesto sembra quello di un pressure test. E mentre Marte in Leone alimenta il bisogno di far valere le tue posizioni, ricorda che, in realtà, la vera forza risiede nella costanza e nell’ascolto: lascia che le sfide affinino il tuo animo, ma non aver fretta di reagire.

Voto 7 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi trovate in una corsa mentale senza freni, dove le parole volano come frecce. Lunedì, un malinteso potrebbe trasformarsi in un piccolo incendio, ma la vostra abilità nel districare le situazioni vi salva sempre. Un po' di ironia e un sorriso e il gioco è fatto. Quando poi vi sembrerà di aver la situazione sotto controllo, la realtà vi ricorderà che ci sono sempre dettagli che possono sfuggire. La Luna in Vergine del fine settimana vi spingerà a mettere ordine nelle cose che avevate tralasciato, ma non fatevi prendere dall'ansia. Se qualcosa non è perfetta, che importa? La vostra mente è un labirinto che si rinnova di volta in volta e non può essere incasellato in uno standard predefinito… ma è proprio questo il vostro bello!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dolce e combattivo Cancro, potresti sentirti un po’ abbacchiato questa settimana, come se qualcosa stesse ostacolando la tua capacità di connetterti a chi ti sta vicino. Venere in opposizione rende le relazioni più complicate e potrebbe farti sentire incompreso o distante dalle persone. Non temere però: la Luna, che ti sostiene quasi tutta la settimana, è lì pronta per supportare il tuo equilibrio. Ti aiuterà a ritrovare la tua forza interiore e a chiarire alcuni pensieri confusi. È il momento giusto per lasciare andare le preoccupazioni e goderti i piccoli momenti di serenità che arriveranno quando meno te lo aspetti. Non tutto deve essere perfetto per essere prezioso, e tu lo sai bene. Lascia che la tua sensibilità ti guidi senza paura di mostrare la tua vulnerabilità.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche questa settimana ti trovi sotto i riflettori (e quando mai non lo sei, caro Leone?), ma ti trovi in uno di quei palchi in cui i riflettori sono così accecanti che tutto sembra amplificato. Il desiderio di mettere bocca su tutto è forte, ma ti sarà utile distinguere tra battaglie degne di essere portate in scena e sceneggiate un po’ drammatiche stile telenovela anni ’80. Tra giovedì e venerdì, con un po’ di energia extra data dalla Luna nel tuo segno, potresti sentire un’iniezione di fiducia in te stesso: ti servirà, specie se sei nato i primi giorni del segno, perché l’ingresso di Plutone in Acquario potrebbe far venire a galla qualche vecchio ostacolo, che potrebbe ripresentarsi come un rivale agguerrito. È il momento giusto per chiedersi: meglio fare un altro round o smorzare i toni con un sorriso a 36 denti?

Voto 6 + + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Vergine, questa settimana potrebbe portare qualche nodo al pettine, specialmente in ambito comunicativo. Lunedì, un gioco di parole o una semplice battuta potrebbe sfuggire di mano e creare fraintendimenti, specialmente se rivolta a persone che hanno la testa tra le nuvole e non hanno gli stessi tuoi strumenti intellettivi per comprenderla. Il tuo lato critico sarà tentato di scendere in campo, ma ricorda che anche il silenzio ha il suo fascino: osserva prima di intervenire. C’è comunque Venere che ti sorride da lontano e che sposta il focus del tuo interesse altrove: sul bisogno di coccolare te stessa e sul fare ordine nelle tue emozioni. Sfrutta la Luna calante nel tuo segno durante il weekend per eliminare il superfluo, non solo fuori (anche se sappiamo benissimo la potenza del decluttering!), ma soprattutto dentro di te. Questo è il momento perfetto per lasciare andare vecchie preoccupazioni o qualche pensiero fuori posto. Il caos ogni tanto bussa, tu apri la porta all’imperfezione perché hai tutte le capacità per riuscire a renderlo armonioso.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Immagina di trovarti in un sentiero di montagna, Bilancia, con l’aria fresca che ti riempie i polmoni e il paesaggio che si svela curva dopo curva. Inizi la settimana con qualche peso nello zaino: pensieri e aspettative che sembrano fare resistenza a ogni passo. Eppure, c'è qualcosa di elettrizzante nell’aria, una spinta che viene da Mercurio e ti invita a guardare avanti, oltre i tuoi consueti orizzonti. La salita potrebbe, a mano a mano, farsi più ripida e Venere dissonante potrebbe farti dubitare dei tuoi passi. Stai davvero andando nella direzione giusta? Ecco però che il cielo si apre e, come un amico che ti passa una borraccia, Marte ti offre la carica per spingerti un po’ più in alto o comunque per spostarti da dove sei e, una Luna favorevole, giovedì e venerdì ti farà ritrovare il tuo ritmo di cammino per procedere senza indugio.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, la settimana che inizia ti invita a prendere una posizione. L’opposizione di Urano ti farà sentire come se stessi in balìa tra vecchie abitudini e novità inaspettate. Non averne paura perché puoi contare sul sostegno di Saturno che, dal segno amico dei Pesci, ti consiglia che a volte è meglio non forzare troppo la mano: non serve correre, il passo giusto arriverà da sé. L’ingresso di Plutone in Acquario (e qui parlo per i nati i primi giorni del segno) ti invita ad affrontare le cose da un’altra prospettiva. È come se ti venissero regalati un paio di occhiali nuovi, ma prima di riuscire ad avere una visione del mondo più nitida, dovrai essere disposto a guardare dentro te stesso con sincerità. C’è anche Marte che ti stuzzica, ma a volte meglio lasciarlo borbottare senza dargli troppo ascolto perché non tutto merita di essere combattuto. Sfrutta questa settimana di Luna calante per crearti uno spazio di riflessione e di riorganizzazione. Concentrati solo su ciò che davvero merita di essere curato lasciando andare ciò che non è più in linea con chi stai diventando.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana potresti trovarti coinvolto in conversazioni che ti regalano intuizioni improvvise, quelle che ti fanno pensare "ma certo, è così che funziona!". Però, attenzione lunedì: ti conviene fare un po' di pausa e riflettere un po' di più prima di sparare discorsi a raffica. È come se fossi in un road trip mentale, dove ogni spunto diventa una deviazione che ti intriga, ma è fondamentale che tu non perda mai di vista la giusta direzione. E poi c'è Marte che ti dà una carica incredibile: sarai prontissimo ad affrontare qualsiasi sfida con il sorriso, quasi come se nulla ti potesse fermare. Lascia che l'energia del pianeta rosso lavori per te, ma non dimenticare di non partire in quarta senza aver preparato un minimo di “attrezzatura”. Se sei nato nei primi giorni del segno, Plutone ti regala un magnetismo misterioso: sembri aperto e accogliente, ma i tuoi pensieri restano un enigma, un po' come un libro che tutti vorrebbero leggere ma che non è così facile da decifrare.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere continua a regalarti una settimana di magia silenziosa, dove ogni gesto e ogni parola hanno il potere di rafforzare i legami che più contano per te o di allontanare ciò che non è più in linea con ciò che sei oggi. Sei pronto a guardati dentro e chiederti: Cosa voglio davvero da questo rapporto? In questo periodo hai modo di chiarire il valore delle tue relazioni e di scoprire se stai davvero facendo le scelte giuste per il tuo cuore. Non farti prendere, però, dalla fretta e non lasciarti sopraffare da urgenze che in realtà urgenze non sono, soprattutto a inizio settimana. Vedrai che verso il weekend troverai il giusto equilibrio tra disciplina e leggerezza e tutto filerà più liscio. La pazienza, Capricorno, sarà il tuo superpotere: la tua ambizione, saldamente ancorata al favore di Saturno, non avrà paura di procedere con calma e sarà proprio questo a portarti grandi frutti.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana, Acquario, senti un’irresistibile voglia di spiccare il volo, vorresti andare a tutta come un Frecciarossa ma non puoi ignorare gli altri che si trovano sulle tue stesse rotaie. Tra entusiasmo e confusione, sarai chiamato a dosare precisione e visione d’insieme. Le idee sono tante e brillanti, ma non lasciarti trascinare da mille direzioni diverse: alcune piste richiedono ancora una messa a fuoco. Marte e Plutone potrebbero farti esagerare, l’invito è dunque quello di ponderare le tue mosse, specialmente giovedì e venerdì, quando la Luna in opposizione potrebbe far emergere dettagli che preferiresti ignorare. I comandi del treno sono sì da prendere in mano, ma devi tener presente che il vero traguardo non è fuggire, piuttosto procedere con lucidità.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini preparatevi a una settimana a due velocità: Mercurio potrebbe farvi partire qualche frecciatina di troppo o qualche discorso non pienamente centrato, soprattutto lunedì, ma per fortuna la Luna a vostro favore vi coprirà le spalle fino a mercoledì, rendendovi amabile e facile da perdonare. A metà settimana arriva una luce diversa che vi donerà un po' di chiarezza e vi farà vedere le cose da un’angolazione nuova. Sabato e domenica invece il ritmo cambia: l’umore sembra mettere la retromarcia e il mondo sembra di nuovo avvolto da una strana foschia. Meglio rilassarsi e lasciare che le risposte emergano da sole, proprio come accade con le immagini che si materializzano di solito ne vostri sogni. Sogni d'oro!

Voto 7