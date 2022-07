L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio 2022: Toro e Vergine alla riscossa Nell’oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022 vedremo i segni d’acqua romanticissimi, grazie a Venere, e i segni di terra sempre super sexy e super fattivi.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 luglio 2022, vedremo diversi passaggi di pianeti veloci in diversi segni zodiacali. Mercurio va a raggiungere il Sole nel segno del Leone, mentre Venere entra nel dolcissimo segno del Cancro.

Oroscopo settimanale 18-24 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Con Venere in Cancro direi che i segni d'acqua possono assicurarsi una dolcezza da coccole e baci anche sotto all'ombrellone, mentre i segni di fuoco avranno bisogno di stimoli intellettuali anche nei weekend di relax.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Purtroppo, tutto ad un tratto, Venere si mette a fare i capricci e di conseguenza anche la tua dolce metà. Il problema è che il tuo grado di pazienza e di sopportazione delle richieste di attenzioni altrui è davvero bassissimo. Grazie a Giove ci proverai a chiudere ogni piccolo battibecco con una battuta ironica e la proposta di un brindisi, ma se non dovesse funzionare vai subito su tutte le furie.

Voto 6 e mezzo se la chiudi con un brindisi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte continua a renderti super sexy e da oggi Venere ti darà quella giusta dose di fascino e dolcezza. Per questo tra le tue braccia ci sentiremo sempre rassicurati, soprattutto se non sarà per qualche bisogno intellettuale. Infatti, se i tuoi abbracci saranno calorosi e i tuoi baci ancor di più, la tua capacità di ragionare sembra effettivamente rallentata. Sarà il caldo!

Voto 8 per gli abbracci.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È proprio un peccato che questa Venere ti abbia abbandonato ma, stai sicuro, ci sono ancora tanti pianeti dalla tua parte. Sarà però possibile, per colpa di Marte nel segno del Toro, vederti con lo sguardo perso all'orizzonte sorseggiare il tuo bicchiere di vino pensando a chissà quali amori lontani. La malinconia è sempre dietro il tappo di sughero.

Voto 6 perché alla malinconia non ci sei abituato.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Adesso e per i prossimi 25 giorni non voglio proprio sentire alcuna lamentela venire dalle tue labbra che dovranno essere solo impegnate a sbaciucchiare la tua dolce metà oppure a fare dichiarazioni d'amore che facciano arrossire.Venere e Marte sono entrambi a tuo favore e poco te ne importerà di Giove che non ti fa venire alcuna voglia di buttarti nella mischia.

Voto 10, goditelo!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarai davvero permalosissimo, ancora più del solito! Marte a sfavore ti fa saltare i nervi davvero per un nonnulla mentre Venere sembra essersi messa in una posizione insidiosa. Se già gli ultimi mesi hanno sollevato dei polveroni di insicurezza, adesso potresti avere davvero bisogno di fare un elenco serio e meditato dei tuoi pregi e i tuoi difetti e iniziare subito a lavorare su questi ultimi.

Voto 6 ma nell'elenco sii sincero.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Adesso non ti puoi proprio lamentare cara Vergine perché con Venere, Marte e persino Mercurio tutti a tuo favore direi che sei la regina indiscussa di qualsiasi luogo nel quale ti trovi. Anzi, se posso darti un consiglio, direi che l'ufficio non sarà il posto nel quale darai il meglio delle tue prestazioni quindi spegni il computer e vai a divertirti.

Voto 9 se vai a divertirti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Giove in opposizione e Venere in quadratura direi che sarà bene cercare di starti lontano il più possibile e lasciarti tempo e spazio per meditare, leggere, fare qualsiasi cosa ti rilassi che di sicuro non sarà stare in mezzo alla mischia. Per te podcast da meditazione e abbracci alle sequoie giganti.

Voto 6 per la solitudine forzata.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Almeno c'è una buona notizia in questa settimana, caro Scorpionaccio: Venere sarà a tuo favore e tu, anche se non hai nessuna intenzione di rotolarti in alcun letto con nessuno dei tuoi conoscenti stretti, puoi almeno godere di un sentimento di gratitudine e benessere. È il momento giusto per dire tutte le cose carine che non ti sono venute in mente delle settimane scorse.

Voto 7 per le cose carine.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna Venere si è tolta di torno e tu puoi ricominciare quantomeno a pensare all'amore. Anzi, dato Giove a favore direi che l'amore non sarà soltanto singolare ma aperto a tante nuove esperienze, anche di amicizia… Si intende! In tutti i casi da solo proprio non ci vorrei stare e saprai sempre come attaccare bottone o ravvivare una conversazione noiosa.

Voto 8 per la conversazione.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con Venere in opposizione direi proprio che sarà bene starti alla larga. Tu hai voglia di fare e soprattutto non sopporti tutti coloro che perdono tempo in coccole, chiacchiere, introspezione di qualsiasi genere. Per te esistono solo la decisione immediata e la risposta pronta.

Voto 6 scarso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere non sarà più a tuo favore mentre Mercurio in opposizione sembra proprio la bandiera bianca che alzerai in ufficio quando qualcuno cercherà di proporti un'ultima attività. Tu direi che per questa stagione sei proprio arrivato e da adesso fino alle meritate vacanze cerchi solamente di non combinare danni, da nessun punto di vista.

Voto 5 se stai fermo e zitto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere è a favore mentre Marte lo era già dalla scorsa settimana. Direi che per te è arrivato il momento di abbandonare ogni senso del dovere (caso mai ne fosse rimasto un pochino) e dedicarti solamente ai piaceri più intensi. Passare del tempo con te è meraviglioso come fare l'aperitivo a bordo piscina.

Voto 8 se sei buono come lo spritz.