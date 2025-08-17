L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025: Bilancia e Leone decisi e carismatici

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dal 18 al 24 agosto 2025, nella giornata di martedì il Sole in Leone forma un trigono con Chirone in Ariete, un momento favorevole questo per affrontare ferite emotive con coraggio, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Il Sole, poi, entra in Vergine venerdì, portando con sé una spinta verso l’ordine, spinta ideale per mettere a fuoco progetti e abitudini. Nella giornata di venerdì c’è anche Giove che perfeziona il trigono con Lilith in Scorpione, risvegliando desideri profondi e il bisogno di riappropriarsi di spazi interiori e scelte personali. Un’energia che, il giorno successivo, con Venere in Cancro in quadratura a Chirone in Ariete, renderà i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) decisi a difendere la propria autonomia emotiva.

Nella stessa giornata la Luna Nuova in Vergine segnerà un punto di partenza concreto, ideale per dare forma a idee e routine con maggiore precisione soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Leone). Conclude la settimana la quadratura del Sole in Vergine con Urano in Gemelli, che porterà un’energia che potrebbe scuotere le certezze e spingere verso cambiamenti improvvisi.

Oroscopo settimanale 18-24 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 18 al 24 agosto 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana sembri un semaforo rotto: sempre rosso per chi ti capita davanti, e verde solo quando vuoi tu. Non è cattiveria, è che certi comportamenti ti fanno venire voglia di lanciare il manuale delle buone maniere come fosse un frisbee. Con Marte che ti punzecchia e Venere e Giove che fanno da coro dissonante, il rischio è di rispondere a tono anche quando basterebbe un silenzio tagliente. Ma se incanali questo fuoco diversamente, potresti usarlo per dire finalmente ciò che trattieni da tempo. È energia pura: non sprecarla in discussioni sterili, falla diventare spinta creativa o netta decisione.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai l’aria di chi sa godersi il buffet, ma che ogni tanto sbircia l’orologio pensando a quando dovrà pagare il conto. Mercurio ti piazza sassolini nei sandali, mentre Venere e Giove ti passano vassoi di cose buone: il risultato è che vivi in un alternarsi di morsi di piacere e piccoli crampi mentali. Puoi ancora essere l’anima delle cene e il re delle chiacchiere al tramonto, ma ogni brindisi è seguito da un retrogusto di “e adesso?”. Cerca di goderti il meglio, ma lascia stare il bis se sai già che poi avrai mal di stomaco, perché la serata perfetta non è quella in cui mangi di più, ma quella in cui non devi cercare il bicarbonato a mezzanotte.

Voto 7- –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete lo stesso magnetismo di quando, in vacanza, incrociate per caso il vostro artista preferito e riuscite pure a scambiarci due chiacchiere come se foste vecchi amici. C’è qualcosa nel vostro modo di parlare, brillante, rapido, pieno di immagini vivide, che convince gli altri a seguirvi anche in avventure improvvisate, dal tuffo all’alba alla pizza alle tre di notte. Certo, un angolino della mente è preso da pensieri più profondi, come se un filo di nostalgia si infilasse tra le luci di una festa in spiaggia. Ma tutto questo non toglie smalto al vostro fascino: anzi, vi rende ancora più irresistibili, come il sorriso di chi sa ballare sotto la pioggia senza preoccuparsi di rovinare i capelli.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se la vita fosse un film, tu saresti la scena in cui il protagonista si prende una pausa, respira a fondo e trova quella forza gentile che nessuno si aspetta. Venere e Giove ti sorridono ancora come vecchi amici che ti offrono un cocktail rinfrescante mentre il mondo corre, portandoti un carico di dolcezza e ottimismo da cui è difficile non rimanere attratti. Poi, però, arriva Marte a sparigliare le carte, come quel vento improvviso che smuove le foglie tranquille, scuotendo la tua sicurezza ma anche accendendo un nuovo fuoco dentro. Apriti senza paura perché diventerai un magnete per chi saprà cogliere la forza nella tua delicatezza.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La tua mente viaggia a velocità supersonica, come quella di un direttore d’orchestra che già a inizio performance sa il momento esatto di quando far entrare ogni strumento. Riesci a decifrare i segnali nascosti dietro ogni problema, trovando soluzioni con la stessa naturalezza con cui un poeta trova la rima perfetta. In questo momento stai accumulando energie invisibili, come un’atleta che carica le batterie prima della gara più importante. Approfitta di questo momento di chiarezza per mettere ordine alle tue idee, segnare intenzioni e pianificare mosse future perché la concentrazione che hai ora sarà il carburante dei tuoi prossimi passi.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La tua mente è un laboratorio segreto dove fermentano pensieri, dubbi e idee che non si mostrano subito, ma lavorano piano piano sotto la superficie. Non è il tempo dei lampi di genio, ma di una paziente lavoro interiore che ti prepara a cambiare passo quando meno te lo aspetti. Nel frattempo, il tuo portafoglio è sotto l’occhio vigile di Marte che ti sprona a non sprecare un centesimo, mentre il cuore approfitta delle energie di Venere e Giove per concedersi qualche piacere senza sensi di colpa. Infine sabato la Luna Nuova nel tuo segno ti invita a cambiare copione, magari scrivendo qualcosa di più audace e meno noioso.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa estate sembra un campo di battaglia in cui decidi di entrare senza armatura ma con un sorriso beffardo, pronta a sfidare chiunque provi a metterti i bastoni tra le ruote. Non ti interessano più le strategie a metà, né le danze diplomatiche davanti allo specchio: sei qui per giocare secondo le tue regole, senza scuse né filtri. Marte ti infonde un coraggio che più che una spada è un fuoco che ti arde dentro, mentre Venere e Giove cercano di far vacillare il tuo passo, ma non è abbastanza per fermarti. Chi ti conosce in altre vesti ti osserva come chi assiste a un fuoco d’artificio improvviso in una notte tranquilla, restando fermi come statue di sale, incapaci di muovere un passo, per poi scoprire che forse, sotto quella luce esplosiva, c’è molto più di quanto si aspettassero.

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I pensieri hanno fatto il loro lavoro sotto la superficie, come una marea che nasconde correnti impetuose, lasciando però poi emergere con forza tutto ciò che avevi nascosto. Sei un po' come la Bella di notte, il fiore che si schiude solo al calar del sole, rivelando una bellezza segreta e irresistibile. Sì, perché Giove e Venere ti accarezzano con dolcezza, mentre Lilith ti regala quel tocco di mistero che fa sì che nessuno ti dimentichi facilmente. La tua forza è proprio in quel gioco di luci e ombre, una danza segreta che ti rende unico e impossibile da ignorare. Non serve gridare per farsi ascoltare: la tua presenza silenziosa è già una dichiarazione di potere e fascino.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua mente questa settimana brilla come un faro dorato nel cuore della notte, irradiando chiarezza e sicurezza: ogni pensiero è una stella che si allinea perfettamente, guidandoti verso le scelte giuste. Marte, come un alleato elegante e strategico, ti infonde quell’energia sottile ma costante che ti permette di muoverti con grazia anche nei momenti più complessi. La Luna Nuova in Vergine di sabato ti mette in pausa per un attimo, portandoti un’ondata di riflessioni che però non spengono la tua voglia di correre avanti: è solo il tempo di fare il pieno prima del prossimo sprint. Theodore Roosevelt diceva: “La saggezza non consiste nel prevedere il futuro, ma nel saper prendere la decisione giusta al momento giusto.” E tu, Sagittario, hai proprio questo talento: seguire la luce giusta anche nel buio.

Voto 7/8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È come se tenessi in mano un ghiacciolo in una giornata assolatissima: all’inizio ti sembra una dolce promessa di freschezza, ma in un attimo comincia a sciogliersi, colando dappertutto e lasciandoti le mani appiccicose, donandoti quella fastidiosa sensazione di non riuscire a fermare questa situazione. La tua pazienza si assottiglia come quella colata zuccherina che scivola via e ogni piccolo intoppo diventa un pretesto per mostrare il tuo lato più burbero. Chi cerca un sorriso da te questa settimana rischia di beccarsi solo un ghigno pungente, che sa più di avvertimento che non di invito. La lista delle persone che ti fanno perdere la calma è lunga quanto la fila al chiosco del gelato nelle ore più calde e tu non hai alcuna intenzione di essere accomodante.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua testa in questo periodo sembra una riunione condominiale infinita, dove tutti parlano contemporaneamente e nessuno ascolta davvero. Anche mentre provi a goderti la vacanza, il tuo cervello sembra un profilo Spotify impazzito che fa partire mille pezzi tutti insieme, creando un caos che ti fa venire voglia di lanciare gli auricolari in mare. Per fortuna Marte con un gesto deciso, come quello di un vigile urbano che intima lo stop con la paletta, ti mette in allerta, affinando i tuoi riflessi e costringendoti a rispondere al volo, senza esitazioni, alle situazioni. L’energia non ti manca anche se dentro vorresti solo mandare tutti a quel paese e scolarti un mojito o un americano.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ve la ricordate la pubblicità con Stefano Accorsi del Maxi Bon? Quella dove lui vi guardava con quegli occhi da “adesso ti conquisto” e voi eravate già persi? Ecco, questa settimana siete un po’ come lui: irresistibili senza neanche dovervi sforzare troppo. Venere e Giove vi mettono il turbo facendovi sentire pronti di giocare la carta del romanticismo a ogni occasione, senza filtri e senza paura di sembrare troppo melensi. Poi arriva la Luna Nuova in Vergine di sabato, che è come quel colpo d’aria fresca che vi fa smettere di sognare a occhi aperti e vi riporta coi piedi per terra, rendendovi anche un po’ malinconici. Ma non temete, è solo un attimo di pausa: presto tornerete a saltare tra le onde con il cuore leggero e la voglia di farvi notare più forte che mai.

Voto 8 +