video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024: per Scorpione, Pesci e Cancro intuizioni fattive L’oroscopo della prossima settimana che va da lunedì 16 settembre a domenica 22 settembre 2024 vedrà una Luna Piena in Pesci con eclissi, che ci farà concentrare sulle nostre emozioni. Il Sole entrerà in Bilancia facendo trigono a Plutone, favorendo trasformazioni e progressi personali, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) ma anche per Leone e Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 16 settembre a domenica 22 settembre 2024, la Luna Piena in Pesci e la parziale eclissi lunare (mercoledì 18) intensificheranno le emozioni e porteranno a esplorare a fondo il proprio mondo interiore. Sogni e intuizioni saranno amplificati, anche grazie alla congiunzione che la Luna farà a Nettuno soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Il 22 settembre, giorno dell’equinozio d’autunno, il Sole entrerà infine in Bilancia facendo trigono a Plutone, favorendo trasformazioni e progressi personali, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) ma anche per Leone e Sagittario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come gestire un ristorante affollato all’ora di punta: sarà un po’ così la tua settimana. Marte, in quadratura, ti farà scattare al minimo disguido, come se ogni piccolo contrattempo fosse una scintilla pronta a far esplodere la tua pazienza. Ti sentirai un po’ sotto pressione, con un ritmo frenetico che ti spingerà a correre tra i fornelli, a controllare la cassa e a cercare di tenere le fila di tutto, mentre Venere, dall’altra parte della sala, si comporterà come un cliente difficile, facendoti perdere tempo su dettagli che non ti sembreranno importanti. Potresti avere momenti in cui ti sentirai pronto a sbattere la porta e lasciare tutto. Per fortuna Giove sarà ancora a tuo favore e ti aiuterà offrendoti spunti creativi per risolvere i problemi. A fine settimana, quando finalmente spegnerai i fornelli, abbasserai la saracinesca e farai un bilancio dei giorni trascorsi, mi auguro che ti renderai conto che, anche se a tratti hai rischiato di perdere la pazienza, o forse l’hai proprio persa, ogni sfida che hai affrontato era lì per renderti ancora più resistente!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, questa settimana ti ritrovi a destreggiarti tra le acque profonde dell'intuizione e la terra solida della logica. La Luna piena in Pesci e l’eclissi riveleranno emozioni sepolte e sembreranno trasportarti in un mondo fatto di simboli e sensazioni sottili. Eppure non perderai mai il contatto con la concretezza: Mercurio ti offrirà una lucidità che guiderà i tuoi pensieri come una bussola, mentre Marte ti inviterà all'azione, ma con la calma di chi conosce bene il suo obiettivo. Ogni decisione che prenderai nascerà da un equilibrio perfetto tra riflessione e impulso. Verso il weekend, con anche la Luna nel tuo segno, si accenderà ancor di più in te una solida determinazione: sarà il momento di dare forma concreta ai tuoi desideri, con la sicurezza di chi sa fondere l’ispirazione con la praticità, rendendo possibile ciò che sembrava lontano.

Voto 8/9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana, Gemelli, sarà come doversi destreggiare tra mille pacchi da consegnare in una giornata frenetica. Sarà come se tutto fosse una corsa contro il tempo e come se stessi lottando contro una serie di ostacoli imprevisti. Avrai l’impressione che qualcosa possa sfuggirti di mano, come un pacco che rischia di cadere proprio quando pensavi di avere tutto sotto controllo. Venere, però, ti offrirà momenti di tregua, quasi come trovare un caffè caldo tra una consegna e l’altra, regalando leggerezza e bellezza dove sembra non essercene. E mentre sentirai la pressione crescere, Giove ti ricorderà che le tue capacità sono più grandi di quanto pensi. Nel weekend con il sole che domenica, entrando in Bilancia, tornerà a tuo favore, un’energia nuova si farà sentire: come raggiungere l'ultima tappa della tua giornata e scoprire che, nonostante le difficoltà, hai portato tutto a termine con successo e forse anche con una lezione in più nel cuore.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro dolce guerriero, una settimana velata da mistero e riflessioni profonde per te. La Luna piena in Pesci, intrisa di sogni, illuminerà sentieri nascosti, portando a galla emozioni antiche che forse pensavi di aver lasciato alle spalle. Ci sarà un’eco lontana, un richiamo sottile che ti inviterà a voltare pagina, a lasciarti guidare da una corrente invisibile verso nuove rive. Sarai sospeso tra la nostalgia del passato e il richiamo dell'ignoto, ma avrai la forza di prendere decisioni sagge e necessarie. Marte ti conferirà il coraggio di avanzare, nonostante i dubbi che incontrerai lungo il cammino. C'è una promessa di rinascita all’orizzonte che ti libererà dalle catene delle aspettative altrui. Il vento del cambiamento soffia dolcemente e, se lo ascolterai, saprà portarti lontano.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro Leone, questa settimana ti muoverai come Sebastian, il protagonista di La La Land, sospeso tra sogno e realtà, ma con una determinazione che brilla come le luci di una città dorata. I tuoi progetti inizieranno a prendere forma, proprio come quando Sebastian vede finalmente il suo locale diventare una realtà concreta. C'è un movimento rapido verso il futuro, come se tutto si stesse allineando per offrirti il palcoscenico che meriti. Le opportunità arriveranno come note di una melodia perfetta, e saprai che sarà il momento giusto per danzare con audacia. Qualcosa di grande si sta avvicinando, e tu, con il tuo carisma e il tuo talento, sei pronto a coglierlo. Non ci sono rimpianti, solo lo slancio verso ciò che desideri davvero. Domenica il Sole tornerà in aspetto favorevole entrando in Bilancia, e sentirai crescere in te una forza profonda: è il coraggio di chi ha imparato a credere nei propri sogni.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sarai come un muratore che ispeziona con attenzione la struttura di una casa antica. La Luna piena in Pesci e la sua parziale l'eclissi rivelerà piccole crepe nei muri che prima non avevi notato, segni di un cedimento che richiedono la tua attenzione. Queste crepe non riguardano solo la struttura esterna, ma ti porteranno a riflettere su fragilità più profonde. L’opposizione della Luna risveglierà emozioni che credevi di aver già elaborato, rendendoti consapevole di quanto sia importante fermarsi e guardarsi dentro. Mercoledì, Mercurio nel tuo segno, opposto a Saturno, ti costringerà a fermarti e valutare la struttura: non puoi continuare a costruire senza rinforzare prima ciò che vacilla. Ma giovedì sarà il trigono che il Sole farà con Urano a suggerirti una soluzione innovativa, una tecnica che ti permetterà di stabilizzare i muri. Attenzione sabato, però, perché Nettuno potrebbe confondere le tue misurazioni, anche se Marte, dalla tua parte, ti spingerà a lavorare con tenacia e dedizione per ottenere un risultato degno di nota.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana dovrai cercare di mantenere l'equilibrio tra tensioni e opportunità. Marte in quadratura ti spingerà a voler superare ogni ostacolo con slancio, ma ogni volta che accelererai, qualcosa potrebbe trattenerti, come se i tuoi piedi rimanessero incastrati in radici invisibili. La pazienza verrà messa a dura prova, e ogni piccola frustrazione sembrerà esplodere, rendendo difficile mantenere la tua abituale grazia e diplomazia. Ma puoi contare su una Venere che agirà come una mano delicata aiutandoti a sciogliere i nodi e a ricordarti che, anche nei momenti più difficili, puoi sempre contare su un certo fascino naturale e su relazioni che ti sostengono. E quando domenica il Sole, dialogando con Plutone, entrerà nel tuo segno avrai modo di trasformare le sfide in punti di forza: ciò che prima ti bloccava potrebbe diventare la base su cui costruire una nuova sicurezza.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Continui ad andare alla grande, amico dello Scorpione! La Luna piena in Pesci porterà con sé una marea di intuizioni potenti, ti farà sentire come se ti trovassi in un laboratorio alchemico, dove ogni emozione viene trasformata in una nuova consapevolezza. È una Luna che risveglierà energie sopite, ti farà sentire più forte e più connesso al tuo intuito, come una luce che illumina i lati più oscuri della tua mente. E poi c’è quel Marte in trigono che ti spingerà a risalire la china con determinazione, per andare a ricostruire qualcosa di solido e sicuro, supportato anche dalla lucidità mentale che Mercurio, a te favorevole, ti garantirà. Ti permetterà di analizzare ogni dettaglio e di prendere decisioni con chiarezza, anche quando ti troverai di fronte a situazioni all’apparenza poco chiare. In questo processo, sicuramente non ti mancherà nemmeno la visione d'insieme che ti consentirà di avanzare, nonostante le sfide, lungo il cammino. Come diceva Kafka "Un sentiero si fa sotto i nostri piedi solo mentre camminiamo." Ecco, caro Scorpione, questa sarà una settimana in cui, passo dopo passo, costruirai il tuo futuro con decisione e fiducia.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

“C’era una volta un avventuriero audace e instancabile, che percorreva le strade di un regno incantato, dove le stelle sembravano custodire segreti e le nuvole raccontare storie antiche…”. Il personaggio di quella storia, caro Sagittario, sei proprio tu, che questa settimana dovrai affrontare un sentiero irto di sfide e misteri. La Luna piena in Pesci sarà per te una tempesta che scuoterà il tuo equilibrio interiore, facendo emergere incertezze e conflitti emotivi. I tuoi obiettivi e sogni potrebbero sembrare sfocati, come se ci fosse nebbia densa sul tuo cammino, rendendoti difficile mantenere la direzione, e le tue decisioni potrebbero essere influenzate da emozioni turbolente. Le questioni personali potrebbero richiedere una revisione, come se questa Luna ti portasse a confrontarti con verità nascoste e a trovare il coraggio per affrontarle. Anche se il viaggio apparirà arduo, tutte queste prove saranno un’opportunità per forgiare una via che, alla fine, ti porterà a un nuovo orizzonte di consapevolezza e forza. Lasciati ispirare dalla forza che emergerà dal cuore della tempesta.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Immagina, Capricorno, di essere su una nave antica che naviga un mare inquieto. Questa settimana il cielo si incupirà un po’, ma all'orizzonte apparirà una Luna piena, misteriosa e potente, come una sentinella silenziosa che osserverà ogni tua mossa e tingerà l’acqua di riflessi cangianti, mentre Nettuno si nasconderà dietro la foschia, alimentando i tuoi dubbi più profondi. Sarà una navigazione in cui le emozioni saliranno a galla come onde impetuose, portandoti a interrogarti su ciò che hai sempre dato per certo. Marte in opposizione sarà come una corrente contraria che ti costringerà a remare più forte, a mantenere la rotta con più determinazione, anche quando ogni fibra del tuo essere vorrebbe lasciarsi trasportare, e la quadratura di Venere potrebbe spingerti a guardare le relazioni con occhi nuovi, chiedendoti se c’è qualcosa che deve essere lasciato andare per poter proseguire con più leggerezza. Mercurio rimarrà dalla tua parte, sarà proprio lui che illuminerà il tuo cammino, donandoti quella lucidità necessaria per prendere decisioni consapevoli e restare saldo, anche nel caos. “Il vento non soffia mai a favore di chi non sa dove andare”, diceva Seneca. Questa settimana, infatti, caro amico, sarai proprio chiamato a ricordare la tua direzione.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana, caro Acquario, sarà come se ti trovassi dietro l'obiettivo di una fotocamera, pronto a catturare ogni dettaglio del mondo che ti circonda. Venere a favore ti donerà la sensibilità per cogliere le sfumature più sottili dei rapporti umani, mentre Giove, in posizione ancora a te favorevole, amplierà il tuo campo visivo facendoti vedere possibilità laddove sembravano non essercene. Ogni incontro potrebbe essere un frammento di un mosaico più grande, ogni conversazione uno scatto perfetto da conservare. Come un fotografo esperto, saprai scegliere il momento giusto per immortalare emozioni e connessioni. Le relazioni saranno il tuo soggetto preferito e avrai l’arte di mettere a fuoco i lati migliori degli altri, creando armonia e bellezza. L’importante sarà saper scegliere quale storia raccontare con i tuoi scatti: la tua capacità di osservazione sarà la chiave per rendere ogni immagine più vivida e reale.

Voto 7 + +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana la Luna piena brillerà nel tuo cielo come uno specchio incantato, riflettendo non solo ciò che vedi, ma anche ciò che senti nelle profondità più nascoste del tuo essere. Sarà un portale verso un regno di rivelazioni, come se un velo venisse sollevato permettendoti di accedere a una realtà segreta. Nettuno, che si congiunge con questa Luna, ti guiderà attraverso questo viaggio, donandoti intuizioni che sembreranno emergere dal silenzio della notte e rendendoti più consapevole delle correnti sotterranee che influenzano il tuo cammino. Marte alimenterà la tua volontà, donandoti la spinta necessaria per trasformare queste rivelazioni in azioni concrete. Non si tratta più solo di percepire, ma di plasmare il tuo destino seguendo una visione interiore. Sarai chiamato a esplorare i tuoi sentimenti più nascosti e a dare forma a ciò che stavi trattenendo da tempo. Sarà una settimana in cui il mistero si rivelerà, e tu, con mani abili e cuore aperto, saprai come plasmarlo per renderlo reale.

Voto 8