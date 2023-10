L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023: Capricorno e Vergine dolcissimi L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 vedrà ancora un’insolita ed eccessiva emotività dolce da parte dei tre segni di terra, e soprattutto Vergine e Capricorno. Non stupiamoci! Scorpione e Pesci, invece, saranno pieni di energia e passione grazie a Marte.

L’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 16 a domenica 22 ottobre 2023, vedrà prima di tutto il consolidarsi di Marte a favore dei segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci). Non ci stupirà quindi se i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), normalmente rigorosi e rigidi, si scioglieranno di emozioni e, al contrario, i segni d’acqua, di solito sensibili, saranno invece mossi da una determinazione inscalfibile. Questo Zodiaco sembrerà andare al contrario!

Oroscopo settimanale 16 – 22 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana per tutti i segni zodiacali: le previsioni astrali segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Resta soltanto Mercurio in opposizione a darti fastidio, per cui sono sicura, caro Ariete, che te la caverai alla grande. Abbiamo sopportato e superato di peggio! In compenso, però, la tua rinomata spontaneità questa settimana potrebbe addirittura diventare pericolosa: rischi di prendere posizioni senza aver valutato le controindicazioni. L'ascolto è sempre l'aspetto sul quale ti consiglio di lavorare: risolveresti alla radice molti problemi.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Che nessuno si permetta di farti arrabbiare, perché la tua proverbiale mansuetudine e quella capacità di ingoiare nervosismi come fossero morsi di un panino, ti abbandonerà. Per colpa di Marte in opposizione farti saltare i nervi è davvero questione di un attimo, e sarà proprio il desiderio di essere al centro dell’attenzione, soprattutto del partner, a generare i più grandi malcontenti. Insomma, non vedi l’ora di lamentarti e, a differenza del solito, non basteranno piacevoli proposte a due per ri-addolcirti.

Voto 6 meno meno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere e Saturno entrambi a sfavore amplificano la tua rara, anzi rarissima, sensazione di sentirti solo, ignorato da tutti e anche poco sicuro del tuo stesso fascino. La voglia di chiacchierare non ti manca, e anche la velocità di pensiero e la battuta pronta per coinvolgere le persone che ti stanno vicino, ma non appena le cose si fanno un pochino più intense sentimentalmente senti di non reggere la tensione. Da solo è forse il momento in cui stai meglio.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Superata l'eclissi di sole a tuo sfavore, direi che questa settimana va via liscia come l'olio d'Argan sulla pelle dopo la doccia. Sei un perfetto connubio di amore e passione, determinazione e dolcezza. Sei la persona alla quale ci affidiamo, non solo per farci consolare da tutti i nostri piccoli dolori da nulla, ma anche per farci dare dei consigli saggi e operativi. Sei davvero meraviglioso quando si tratta di rimboccarti le maniche aiutare gli altri.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte a sfavore ti rende stanco, noiosissimo e polemico. I capricci saranno le cose che verranno più facilmente a galla nella tua testolina, e ogni occasione sarà buona per iniziare a lamentarti. Vuoi essere amato ma a distanza, e se possibile, via bonifico bancario. Sempre per colpa di Marte, ma anche di Urano e Giove, il contatto fisico ti innervosisce parecchio, e lo sopporterei soltanto se strettamente necessario. Insomma, non si sa proprio che parte prenderti.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Anche per questa settimana decidi di chiudere un occhio sul perfezionismo tuo e di chi ti circonda, per abbandonarti piuttosto alle emozioni che, si sa, hanno contorni sfumati e orari soltanto indicativi. Ti renderai conto di quanto, in questa modalità libera e leggera, anche il tuo corpo sembrerà rilassarsi, abbandonarsi al fluire dolce e ondoso della vita più spontanea.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei stata tu il segno protagonista dell’eclissi di Sole della settimana scorsa, quindi inizi questa settimana con la sensazione di essere davvero pronta per rimetterti in discussione. Sarà che i transiti sono tutti a tuo favore, e sarà che quel Mercurio nel tuo segno zodiacale sembra proprio darti l’ordine mentale che ti permette di azzardare qualche rischio. Sei assolutamente certa che te la caverai in qualsiasi situazione, e sarà proprio così.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con Marte nel tuo segno zodiacale e Venere finalmente a favore, sei tornato lo Scorpione che ricordavamo, e che però non vedevamo da prima dell’estate. Il bello è che, nonostante i quattro mesi di Venere a sfavore, non hai perso lo smalto e lo charme! Così, nel giro di qualche giorno ritornerai immediatamente a far battere i cuori e girare la testa. Così ti piaci.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere a sfavore per questa settimana ridurrà la tua sensazione di essere travolgente e affascinante, anche quando stai leggendo ad alta voce le istruzioni per montare il mobile dell'Ikea. Però, sia chiaro, questa minor sicurezza nel tuo charme non ti farà certo trattenere dalla voglia di mettere il tuo intelletto sempre in prima linea e sul pulpito. Dirai la tua ancora più del solito, e con ancora meno attenzione ai sentimenti di chi ti sta ascoltando.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Passata l’eclissi di Sole, che in effetti ha portato qualche ombra anche nel tuo cuoricino, decidi di darti a quella stranissima pratica del seguire l’istinto. Tu, che sei uno dei più grandi fautori della razionalità come unica religione, adesso senti che a guidarti saranno i venti della passione. Sei davvero irriconoscibile, Capricorno, ma anche a te piacerà questa nuova versione decisamente più romantica di te. Sembra quasi che tu abbia ingoiato un Cancretto.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se pensavi di aver finalmente risolto le tue sfortune sentimentali degli ultimi mesi, diciamo che dovrai ricrederti e rimandare i festeggiamenti. È vero che Venere ti lascia finalmente in pace ma in compenso c’è Marte che si è messo a sfavore. Andrai ancora alla ricerca di rassicurazioni e complimenti da parte di amici e parenti. Purtroppo, tutta questa insicurezza ti renderà anche altalenante a seconda dei giudizi degli altri, cosa alla quale di solito non badi un granché! Rallenta, e prenditi tutto il tempo per concentrarti su di te.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarà una settimana, questa di fine ottobre, nella quale ti sentirai molto meno Pesci del solito. Con Saturno nel tuo segno zodiacale e Marte che ti dà forza e coraggio, avrai la sensazione di poter compiere qualsiasi azione, anche quelle da supereroi. In compenso, non ci sarà alcun sentimento, né d'amore né di malinconica cautela, a fare da freno a mano. Per questo, con anche la benedizione di Giove, direi che è il momento giusto per iniziare quello per cui finora non hai avuto il coraggio.

Voto 6 e mezzo