L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026: Pesci e Scorpione continuano a incantare tutti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026, il cielo unisce slancio e sensibilità, richiamando l’attenzione tanto all’azione quanto all’intuizione. Mercoledì Venere in Ariete forma una quadratura con Giove in Cancro, creando tensioni tra desiderio ed espansione, tra voglia di libertà e necessità di equilibrio nei rapporti, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro; Bilancia e Capricorno).

Giovedì la Luna nuova all’ultimo grado dei Pesci invita a chiudere cicli emotivi e a prepararsi a nuovi inizi con delicatezza e introspezione. L’equinozio di primavera di venerdì, quando il Sole entrerà in Ariete, ci parla di un’energia che si fa più diretta e intraprendente e, sempre nella stessa giornata, Mercurio in Pesci che torna diretto, andrà a restituire chiarezza nei pensieri e nelle comunicazioni, particolarmente ai segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche ai segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci). Domenica Mercurio in Pesci forma un trigono con Giove in Cancro e il Sole in Ariete si congiunge a Nettuno, amplificando intuizione, creatività e fiducia e favorendo momenti di visione emotiva e apertura verso ciò che si desidera veramente. Una settimana che alterna azione consapevole e ascolto delle emozioni.

Ariete

I motori li avevi già accesi e rombanti, ma ora anche il Sole entra nel tuo segno e dà ufficialmente il via alla tua nuova primavera personale. Hai voglia di fare, di partire, di muoverti. E poi c’è Venere sempre dalla tua parte: più fascino, più sicurezza, più gente che ti guarda con interesse mentre tu fai finta di niente, anche se, sotto sotto, lo sai benissimo che la tua energia è contagiosa. Domenica poi l’azione si mescola a un pizzico di magia perché oltre alla spinta a fare arrivano anche visioni, ideali e intuizioni. Insomma, non si tratta solo di andare, ma di andare verso qualcosa che ti ispira davvero. E tu, diciamolo, non sei tipo che parte in maniera tranquilla, ma parti direttamente al galoppo!

Voto 8 + +

Toro

Sei un curioso equilibrio tra dolcezza e audacia. Da una parte il solito amore per le cose belle, i piaceri semplici, le carezze alla vita, dall’altra una voglia nuova di sperimentare. E voilà, che il risultato è un Toro sorprendentemente versatile. Un po’ come un buongustaio che entra al ristorante convinto di ordinare sempre la solita cosa… e poi finisce per assaggiare metà del menù. I piaceri quindi non mancano, tranquillo, quelli non ti abbandonano mai. Un Toro curioso, un Toro ispirato… ma sempre con un occhio al divano di casa. Che l’avventura va benissimo, purché poi si possa tornare a stare comodi.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Non fate quella faccia da pensatori tormentati che non vi dona per niente. Questa settimana la soluzione è molto più semplice! Tirate fuori dal cilindro i commenti fulminanti che di solito vi salvano qualsiasi situazione. Se qualcuno prova a trascinarvi in discorsi troppo pesanti, fate quello che vi riesce meglio: alleggerire tutto con una risata e magari anche con un’uscita un po’ assurda. In fondo stare a rimuginare non è proprio il vostro sport preferito. State comunque tranquilli perché finalmente venerdì Mercurio torna diretto e anche i vostri pensieri ricominceranno a scorrere più lisci.

Voto 5/6

Cancro

Questa settimana potreste essere leggermente pungenti. Ma proprio leggermente, eh. Mettete in funzione le vostre chele quel tanto che basta per far capire al mondo che avete una soglia di pazienza che… ta-dà, sorpresa, non è infinita. I pianeti vi stuzzicano da un’angolazione un po’ scomoda e il risultato è un Cancretto più concentrato su di sé, meno disposto a fare da cuscinetto emotivo a tutti. Ma a dirla tutta, questa breve fase un po’ più scorbutica ha un senso perché state rimettendo a fuoco cosa volete, cosa vi fa stare bene e cosa invece vi prosciuga energie. E mi raccomando tranquilli, perché quando il Cancro fa ordine dentro di sé, poi nel mondo ci cammina molto più sicuro. Anche se nel frattempo borbotta un po’.

Voto 7 e mezzo

Leone

Settimana interessante perché il cielo ti accende, sei affascinante, brillante e perfino poetico. Il tuo carisma funziona sempre, quello è indubbio, ma poi, sul più bello, invece del solito Leone da grande conquista potresti sorprendere chi ti sta intorno in una versione grande dolcezza. Sei un po’ morbido, diciamo così, e domenica arrivano anche ispirazioni e sogni in grande, proprio come sai fare tu. Il re della savana questa settimana ruggisce, ma lo fa con garbo. E alle undici, probabilmente, sarà già a letto.

Voto 8 +

Vergine

Verso fine settimana Mercurio smette di tartassarti con quei dettagli ossessivi e ti regala finalmente un po’ di respiro mentale. È come passare da un labirinto pieno di corridoi minuscoli a una terrazza panoramica: la tua vista diventa più ampia e non ti concentri più solo sui piccoli anfratti. Questa nuova prospettiva ti permette di prendere decisioni con un po’ di leggerezza in più, senza restare intrappolata nei soliti mille controlli. Non sei ancora fuori dal tunnel, ma senti già un po’ d’aria fresca che entra.

Voto 6

Bilancia

Venere continua a guardarti storto e tu… fai benissimo a fregartene. Ti piazzi in modalità lupo solitario, con tanto di corona invisibile da regina del silenzio e lasci che il mondo si arrangi senza il tuo charme diplomatico. Le chiamate? Ignorate. Conversazioni frivole? No grazie, preferisci piuttosto parlare con il tuo riflesso allo specchio, che almeno sai che ti ascolta sempre. Ironico, no? La regina dell’equilibrio, che di solito media e piace a tutti, adesso se ne sta sola soletta. Ogni tanto serve anche questo Bilancina mia.

Voto 6

Scorpione

Anche questa settimana quelle vibrazioni sottili che gli altri percepiscono come “strane sensazioni” per te sono praticamente messaggi in codice direttamente dal cielo che tu riesci a decifrare senza sforzo alcuno. Se arriva un’opportunità, la riconosci al volo e ti ci tuffi dentro con grande sicurezza. E quel sorriso compiaciuto che ti compare sul volto? È praticamente illegale, ma a te non importa. Ironico, sarcastico, potente: sei il tipo che entra in una stanza e fa sembrare tutto il resto semplicemente prevedibile e scontato.

Voto 8/9

Sagittario

Dopo settimane di Mercurio retrogrado sembra quasi che tu abbia partecipato a un corso accelerato di sopravvivenza mentale. Hai smontato paure, dubbi e ansie e tutto questo caos ti ha reso stranamente irresistibile perché sei più leggero e più imprevedibile. Amico mio, sei passato dalla confusione totale a una versione di te ironica e decisamente irriverente. E per chi vi guarda da fuori? Beh, preparatevi: questa settimana siete come un gatto che passeggia sul tavolo durante una riunione importante, tutti vi notano, ma nessuno sa bene cosa fare o come reagire.

Voto 6 + +

Capricorno

C’è un’aria un po’ nervosetta intorno a te, caro Capricorno. Non tanto fuori, più che altro nella tua testa, dove i pensieri stanno facendo riunione permanente da giorni. Analizzi, rianalizzi, poi ci torni sopra ancora una volta nel dubbio. Il risultato è che la pazienza con il mondo si accorcia parecchio. Qualcuno prova a pungolarti, qualcun altro ha sempre un consiglio non richiesto sulla tua vita. Tu ascolti, fai quel mezzo sorriso diplomatico e poi vai dritto per la tua strada, esattamente come avevi deciso dall’inizio. Chi ti capisce resta. Chi ha voglia di discutere per sport… probabilmente si stancherà prima di te.

Voto 6 – –

Acquario

Caro Acquario, questa settimana la tua energia frizzante sembra quasi incompresa. Tu vorresti ridere, scherzare, fare qualcosa di folle e invece intorno a te tutti sembrano aver dimenticato come si fa. Tra sospiri, lamenti e occhi sgranati, ti senti un po’ come l’unico in pista a voler ballare mentre gli altri rimangono al bordo fermi a guardare. Per fortuna il weekend porta un’aria più leggera e allora sì che potresti finalmente trovare qualcuno disposto a giocare al tuo ritmo, riscoprendo quanto sia divertente lasciarsi andare senza pensieri.

Voto 7 –

Pesci

Miei bei Pescioloni, questa settimana sembrate avere un’antenna speciale per captare emozioni nascoste e pensieri sospesi, insomma tutto ciò che gli altri nemmeno sospettano. Vi muovete tra dolcezza e profondità in modo molto naturale, ma ogni tanto spunta quel guizzo birichino, quel friccicorino che vi fa scivolare tra sguardi, parole e situazioni, come se stesse giocando a nascondino con il cuore degli altri, strappando sorrisi imbarazzati a chi vi sta intorno senza dar loro alcuna possibilità di resistervi.

Voto 9