L'oroscopo della settimana per i giorni che vanno dal 15 al 21 marzo vedranno quello che si chiama "capodanno astrologico". Il 20 marzo infatti il Sole entrerà nel grado zero del segno dell'Ariete quindi ricomincerà il suo percorso annuale lungo il cerchio dello zodiaco. Il capodanno, infatti, per diversi secoli è stato legato all'equinozio di primavera ovvero al momento identificato come la rinascita della natura. Se ci pensate, il segno dell'Ariete ha proprio le caratteristiche della primavera, e così il Toro e via dicendo.

Oroscopo settimanale 15 – 21 marzo: le previsioni segno per segno

In questa settimana la Luna crescente dona grande energia e grande vitalità e toglie ogni freno alla ragione del già ben poco razionale Mercurio nel segno dei Pesci. Sì, perché dopo essere stato per tante settimane nel segno dell'Acquario (creativo ma pratico) il pianeta del pensiero si sposta nel segno più fantasticamente irrazionale dello Zodiaco. Siete pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È il momento di rallentare. Ma come posso dirlo a te? E a te con Marte in sestile (quindi a favore) per di più? Bene: mi assumo ogni responsabilità! Con venere e Mercurio in Pesci è bene che tu ti fermi dal fare e ti concentri sul pensare, programmare, rimettere in ordine le priorità… Altrimenti rischi di strafare, come tuo solito, ma perdere completamente il guinzaglio delle soddisfazioni.

Voto 7 se dai retta all'astrologa.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti vuoi coccolare e mi pare davvero che tu ne abbia tutte le ragioni. Sai che su questo la tua astrologa è sempre dalla tua parte. Poi, diciamo che potresti essere colto da picchi di gelosia da agente segreto o da distruttore impazzito di foto di ex e di souvenir di viaggi nei quali non eri stato invitato. Ecco, forse di quelle coccole delle quali parlavo all'inizio hai proprio tanto bisogno, eh?

Voto 7 fino a che non ti partono i famosissimi "cinque minuti".

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Grintosi, non c'è che dire, ma forse in questa settimana diverse volte sarete chiamati a scusarvi per dei modi decisamente troppo rudi. Come dire: va bene tutto questo decisionismo di chi prende in mano la situazione con risolutezza, ma qualche punto di domanda usatelo ogni tanto, ok? Ecco, l'ho detto. Adesso potete anche togliermi il follow da Instagram!

Voto 7 se fate i bravi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche Mercurio è dalla tua parte e tu snoccioli dichiarazioni d'amore, poesie, versi, rime e filastrocche, complimenti e serenate anche a chi solamente ti tiene il portone aperto uscendo di casa la mattina. Basta davvero poco per innescare la tua voglia di essere gentile, dolce, addirittura stucchevolmente amorevole. Ottimo direi.

Voto 9 per l'intenzione.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Abbiamo visto momenti peggiori, anche recentissimamente, quindi direi che non ti puoi lamentare. Con questa settimana anche Mercurio si toglie dall'opposizione e tu ricominci ad affacciarti alla vita con un atteggiamento propositivo e non solo contemplativo/polemico. È già un ottimo risultato! Quindi battiti una pacca sulla spalla e stappati una bottiglia di vino.

Voto 7 di incoraggiamento.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Desideri solamente un po' di pace, solitudine, silenzio. Va bene anche lo sgabuzzino delle scope o il box, purché tu sia lasciata in pace. Quindi diciamo che la socievolezza non sarà il tuo forte e che avrai piuttosto bisogno di tempo per pensare. Poi, con Mercurio opposto, diciamo che i pensieri non andranno tanto lontano, ma guai a chi osa disturbarti!

Voto 4 e mezzo ma la consapevolezza è tutto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei una superstar e si vede tutto. Come dire: brilli anche al buio e senza nemmeno una paillettes in tuo supporto. Sorridi, dici cose geniali anche senza averne la consapevolezza, insomma sembra proprio che dove passi tu ricrescano i fiori e le cartacce si autocestinino. Biancaneve scansati proprio! Dimmi solo che sei felice, Bilancia!

Voto 10 e lode e applausi dalla giuria.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dimmi la verità: dove hai seppellito il corpo del tuo gemello st****o??? No, perché, se ti conoscessimo oggi (per dire, questa settimana) avremmo l'impressione di trovarci di fronte ad uno zuccherino esperto di buone maniere e con l'hobby della dolcezza. Ovviamente è solo temporaneo ma ce la godiamo sia noi sia te.

Voto 9 finché dura!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ok, siediti. Anzi no, vai. Insomma sei così di cattivo umore questa settimana che ancora non ho ben chiaro se preferisco averti di fronte e litigare o non vederti del tutto. Sappi che la penseranno così anche la maggior parte delle persone, quindi quando decidi per la prima opzione preparati con il caschetto anti-infortunistico e una serie di giustificazioni elaborate.

Voto 5 ma se prendi ferie è meglio!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto ti piace questa versione nella quale ti prendi cura di tutto e di tutti coloro che ruotano attorno a te entro il raggio di 1 km? Anche questa settimana alzerai la mano d'istinto ogni volta che nel quartiere si cercherà un volontario per ripulire le aree verdi o nella riunione condominiale si cercherà un candidato alla manutenzione dell'ingresso. Insomma, sappi che ci stiamo abituando a tutta questa bontà!

Voto 8 e mezzo e tante grazie!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Niente Acquarietto, direi che le tue idee geniali, le tue battute pronte e le tue curiosità sfrenate sono state così tante e così adorabili nelle ultime otto settimane che, anche se adesso ti prendi una meritata pausa intellettuale e ti dedichi solamente a leggere le ricette e le parole crociate, va benissimo ugualmente! Sei a credito :)

Voto 7 e mezzo per l'ironia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Voi vi sentite stremati ma non rinunciate per nessun motivo al mondo nemmeno ad una cenetta romantica, ad un film abbracciati, ad una call con le amiche il venerdì sera orario ingresso in discoteca. Insomma la vostra palpebra calante farà a pugni con l'agenda fittissima di impegni e soprattutto di impegni ai quali tenete davvero tanto perché si tratta di far felice il vostro cuoricino.

Voto 8 per la determinazione alla felicità!