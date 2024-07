L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024: Leone, Scorpione e Acquario mantenete la calma

video suggerito

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 15 luglio a domenica 21 luglio 2024, l’evento principale a cui assisteremo sarà la congiunzione di Marte e Urano nel segno del Toro, che porterà un’energia intensa e imprevedibile soprattutto ai segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Potremmo aspettarci situazioni esplosive e inattese, ma anche opportunità per liberarci da vecchie abitudini e aprirci al nuovo.

Anche la Luna piena in Capricorno di domenica 21 luglio ci farà prendere consapevolezza delle cose che non sono più adatte a noi. Sempre domenica Marte passerà nel dinamico segno dei Gemelli, preparandoci a una fine di luglio vivace e comunicativa.

Oroscopo settimanale 15-21 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 15 al 21 luglio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Siete piuttosto propositivi e sicuri di voi stessi sia in amore sia al lavoro, ma da giovedì e per tutto il weekend, con anche la Luna piena che potrebbe far emergere conflitti interiori e tensioni con gli altri, cercate di fare attenzione alla troppa impulsività. Il rischio è quello di esagerare e avere reazioni spropositate rispetto a fatti e situazioni. Evitate quindi di fare come Don Chisciotte che, con il suo ardore, attaccava i mulini a vento pensando fossero giganti. Cercate di mantenere la calma, di ponderare le vostre scelte con prudenza e responsabilità… e nessuno si farà male!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La settimana si aprirà con un aspetto molto potente nel vostro segno: la congiunzione tra Marte e Urano. Questo transito porterà un'esplosione di energia e cambiamenti improvvisi, soprattutto per i nati nella terza decade. Sentirete un forte desiderio di libertà e innovazione, e vorrete rompere la routine e avventurarvi in nuove esperienze. Fate sempre, però, attenzione a non creare tensioni o conflitti inutili. La settimana, grazie agli influssi della Luna piena, si concluderà con un momento di riflessione e di rinnovamento che potrebbe portarvi a stabilire dei confini definitivi rispetto qualcosa o qualcuno.

Voto 6/7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, il vostro periodo baciato dalla fortuna continua! Siete dinamici, leggeri, brillanti e domenica, con l’ingresso di Marte nel vostro segno, sarete mossi da una grande energia che vi farà iniziare mille cose con grinta e con coraggio. Forse tutti questi stimoli saranno anche eccessivi e molto fantasiosi, complice Nettuno in bell’aspetto al pianeta rosso, ma voi sicuramente avrete la giusta intuizione su cosa lasciare andare e su cosa, invece, portare avanti. Mi raccomando, tenete alte le vostre antennine e non lasciatevi confondere!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

No, non siamo nel periodo delle uova di Pasqua, ma questa settimana, per voi amici del Cancro, potrebbe essere davvero una settimana ricca di sorprese. Ringraziate quindi i signori Marte e Urano che lunedì, passeggiando a braccetto, vi promettono colpi di scena e proposte inaspettate, proposte che, grazie anche al bell’aspetto della Luna a inizio settimana, non vi lascerete sfuggire. Nel weekend la Luna piena in Capricorno vi porterà un momento di riflessione profonda: accogliete tutte le rivelazioni che arriveranno, saranno molto importanti per costruire basi solide per il vostro futuro.

Voto 7 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio e Venere continuano a brillare nel tuo segno, ma per te, amico del Leone, sarà Marte il pianeta da tenere sott’occhio in questi giorni. Unendosi a Urano e guardandoti di traverso, ti farà reagire in maniera non troppo diplomatica a eventi inattesi, specie se sei della terza decade del segno. Cerca quindi di non perdere le staffe e di non accenderti come le sterpaglie al sole. Domenica il transito di Marte interesserà invece i nati nella prima decade che avranno a che fare con un’energia del tutto differente, rinnovata e piena di vitalità. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi giorni. Stay tuned!

Voto 7 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

A inizio settimana, da una parte sentirai l’effetto di Marte che si congiunge a Urano che ti farà venir voglia di fare mille cose contemporaneamente, dall’altra quello della Luna in Scorpione, che ti farà da calmante naturale e ti riporterà al tuo mondo interiore e alla riflessione. Anche il weekend si prospetta interessante, la Luna piena in bell’aspetto ti farà vedere le cose da una prospettiva diversa e ti donerà forza e determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi. Qualche piccola tensione domenica, se siete nati nella prima decade. Ma non temere, cara Vergine, perché la tua proverbiale pazienza e razionalità, riuscirà a gestire anche questo aspetto.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Fino a giovedì la settimana scorrerà tranquilla, avrai voglia di stare in compagnia, in situazioni piacevoli dove scambiare chiacchiere e divertirti senza troppi pensieri. Insomma, avrai voglia di goderti le vibes estive, meglio se sorseggiando un buon vino ghiacciato, e di lasciarti trasportare dalla leggerezza e dalla spensieratezza tipiche di questa stagione. Nel weekend potresti sentire, però, l’esigenza di alcuni momenti più intimi, dove dialogare con te stessa e concentrarti sulle cose che reputi davvero importanti e che ti danno reale soddisfazione. Quella di domenica sarà una Luna piena utile per capire se le strade che stai perseguendo siano davvero giuste e per preparare il terreno al transito di Marte in Gemelli che ti porterà ulteriori nuove esperienze… tieniti pronta!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai presente l'attività di un geyser? Il geyser rimane silente mentre accumula pressione, poi esplode in maniera potente e impressionante, lasciando senza parole chi lo osserva. Ecco, ho la sensazione che la tua settimana potrebbe proprio assomigliare all'attività di un geyser: tutte le emozioni e i pensieri che di solito tieni nascosti sotto la superficie potrebbero venir fuori in maniera dirompente, lasciando interdette le persone che hanno a che fare con te. La congiunzione di Marte e Urano, unita alle posizioni poco simpatiche di Venere e Mercurio, potrebbe proprio giocarti uno scherzo di questo tipo. Non esagerare nelle reazioni sarà davvero difficile, complice anche una Luna potente che, seppur in posizione a te favorevole, potrebbe amplificare oltre misura tutte le tue esternazioni.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, nel tuo cielo Mercurio e Venere continuano a fare il tifo per te garantendoti dialoghi armoniosi e nuove prospettive nelle relazioni. Anche Saturno continua a mandarti degli input sempre più definiti: il suo invito è quello di compiere un viaggio dentro te stesso per cogliere la tua vera essenza e poi farne regalo al mondo. Prenditi quindi del tempo per riflettere e cercare di comprendere meglio le tue emozioni. La chiarezza che ne otterrai ti guiderà verso decisioni più in linea con chi veramente sei. Domenica i nati nella prima decade potrebbero risentire dello spostamento di Marte in Gemelli ed essere un po' più stanchi e nervosi del solito.

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Che tu sia un segno determinato, lo sappiamo, e quando un segno così è sollecitato come lo sarai tu in questa settimana tutto può accadere! Marte e Urano, i due avventurieri del cielo, uniscono le loro energie per scuotere le tue giornate. La tua forza ricorderà quella di un fiume in piena: potente, ma a tratti forse un po' troppo impetuosa, un’energia elettrizzante che ti spingerà anche a rompere con vecchie abitudini. La Luna piena di domenica nel tuo segno potrebbe inoltre amplificare tutte queste emozioni, ma utilizzala anche come momento per ragionare sull’importanza che gli altri hanno nella tua vita.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana ti sembrerà di vivere una partita di ping pong cosmico! Marte e Urano ti tirano scherzi da prestigiatori, mettendoti alla prova con imprevisti e tensioni. Venere e Mercurio creano malintesi e fanno sì che il tuo livello di sopportazione delle persone cali drasticamente. Ma sappi che anche nelle tempeste cosmiche è possibile scorgere un raggio di sole. Da domenica, infatti, Marte decide di passare dalla tua parte e ti regalerà un po’ di energia, specie se appartieni alla prima decade del segno, un’energia che potrebbe aiutarti a ritrovare quel sorriso che hai messo via ormai da un po’.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Acque movimentate questa settimana, cari Pesci, ma lo sappiamo che voi sapete nuotare ovunque! Siete reattivi, pronti e molto più pratici del solito. Marte e Urano vi scuotono come se foste in uno shaker, ma non temete perché tutto questo frizzante scompiglio potrebbe portare piacevoli sorprese! Domenica cercate però di rallentare perché Marte spostandosi nel segno dei Gemelli potrebbe farvi avere dei cali di energia. La combo amaca-bibita potrebbe essere il miglior modo di chiudere questa settimana. Buon relax!

Voto 7