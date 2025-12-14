L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: Capricorno e Toro recuperano energie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 Marte entra in Capricorno lunedì, un passaggio che è un richiamo alla concretezza soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) che grazie a questa energia potranno definire obiettivi strutturati e ritrovare una certa lucidità nella gestione delle situazioni. Mercoledì il Sole in Sagittario sarà in quadratura a Saturno in Pesci.

È uno di quei momenti di rallentamento e verifica che chiede, soprattutto ai segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci), di ricalibrare la rotta con una certa onestà verso se stessi. Sabato poi arriva la Luna Nuova in Sagittario, accompagnata dall’ingresso di Lilith nello stesso segno, un mix potente che ci parla di bisogno di esplorazione e la sensazione, quasi fisica, di un nuovo modo di raccontarsi, più autentico e coraggioso. Domenica, infine, sarà una delle giornate più intense della settimana.

Il Solstizio d’Inverno aprirà ufficialmente la stagione del Capricorno (il Sole entrerà in questo segno nel pomeriggio), un momento in cui l'energia si farà più concreta, essenziale e orientata alla costruzione. Ma nelle ore precedenti, con il Sole ancora quadrato a Nettuno e la Venere in Sagittario quadrata a Saturno in Pesci, dubbi e confronti potranno essere accentuati e potrebbero essere necessarie delle chiarificazioni. È come se prima di entrare nell’inverno simbolico ci venisse chiesto di fare pulizia, di nominare ciò che finora abbiamo evitato, di rimettere ordine tra visioni, desideri e realtà.

Oroscopo settimanale 15-21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni segno per segno dal 15 al 21 dicembre: ecco cosa ci riserve l'oroscopo per la prossima settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tesoro mio, proprio ora che avevi preso la rincorsa e messo il turbo, l'Universo ti mette davanti un semaforo rosso. Marte si fa severo e ti ricorda che sul lavoro tocca stringere i denti (lo so, non fare quella faccia, ti vedo!). Per fortuna Venere continua a sostenerti, infatti nelle relazioni sei più brillante di quanto credi. Sabato comunque arriva una Luna Nuova che ti apre finestre mentali e orizzonti nuovi come se qualcuno ti ricordasse (anche se non credo l'avessi dimenticato) che puoi scegliere tu la tua direzione. Il punto, però, sarà esplorare il nuovo senza mollare tutto in modo impulsivo. Questa settimana puoi rimettere a fuoco chi vuoi diventare, non chi pensi di “dover” essere.

Voto 7 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro caro, in questi giorni sembri quello che davanti al presepe guarda fisso la pecorella storta e si chiede perché proprio lui debba sistemare tutto. I pianeti in Sagittario ti fanno rimuginare più del necessario, lo so. La svolta, però, arriva da martedì, quando Marte entra in Capricorno e ti rimette in moto come una renna della slitta di Babbo Natale che sa che deve concludere il suo compito in una nottata. Ti senti più pratico, più deciso, più capace di trasformare idee vaghe in cose concrete e sappi che di questo sono molto orgogliosa. Insomma, meno pensieri che ronzano, più passi utili. E fidati dell’astrologa: quando il Toro ritrova il ritmo, è come un panettone appena aperto che profuma subito di buone possibilità.

Voto 7/8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ve lo dico con delicatezza, amici miei, ancora c’è qualche pianeta che vi fronteggia e vi rende leggermente sfasati, irritabili e meno affabili del solito. Sembrate quella pallina dell’albero di Natale che avete cercato di mettere in un modo, ma la ritrovate sempre spostata e sgangherata. Succede. Ma la buona notizia è che almeno Marte ha smesso di farvi opposizione e lo sentite subito perché c’è un po’ meno spossatezza e la routine torna un po’ più gestibile. Non stiamo parlando di miracoli, certo, ma vi dico da astrologa che vi conosce bene che anche un filo di chiarezza in più, per voi, soprattutto dopo queste settimane appena passate, è già un evento degno di nota.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancretto, lo so, dopo settimane in cui hai gestito tutto e tutti con la grazia di chi piega la carta regalo senza fare nemmeno una grinza di troppo, ora inizi a sentirti come un pandoro lasciato troppo tempo vicino al termosifone… un po’ afflosciato. Con l’avvicinarsi del Natale tutti si appoggiano a te per regali, organizzazione di pranzi e cene, drammi familiari (soprattutto), e tu, diligente come sempre, finora hai retto fin troppo bene. Riuscirai a tenere botta bene ma chi ti definiva dolce e accudente rischierà di rimanere un po’ perplesso davanti alle tue risposte leggermente… frizzanti e meno diplomatiche del solito. Non farti venire sensi di colpa, in fondo, non puoi fare da renna, da Babbo Natale, da elfo e da ufficio postale tutto insieme.

Voto 6 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone adorato, sei sempre nel tuo periodo sparkling che più sparkling non si può, ma questa settimana ti sorprendi a essere un po’ più pratico del solito, tipo un attore abituato al red carpet che, per un giorno, decide di montare le luci di scena. Creativo lo sei sempre, ma adesso usi questa dote anche per organizzare, scegliere, incastrare le cose con il tuo tocco unico. E l’astrologa lo sa per certo: quando un Leone si mette in modalità operativa, pure la lista dei regali diventa qualcosa di glamour. Anche la la Luna Nuova di sabato gioca a tuo favore… che arrivi una nuova intuizione per prepararsi a riaprire l’anno con nuova linfa?

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Mercurio e pure la Luna Nuova ti fanno storcere il naso più dei pezzetti di nastro adesivo che si incollano ovunque quando prepari i pacchi di Natale. Per fortuna Marte smette di intralciarti e si mette finalmente dalla tua parte, donandoti un po’ di quell’energia che non era pervenuta da un po’. Un po’ come trovare le forbici fra la confusione dei pacchetti quando non sai più dove mettere le mani e solo a quel punto riesci ad andare avanti. È una settimana più concreta e meno contorta questa. Certo, rimarrai piuttosto cauta ma riuscirai a rendere funzionali quelle che prima erano solo idee confuse.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Eri pronta a mostrare al mondo la versione migliore di te, quella in cui combini eleganza, idee moderne e anche un sentore vintage chic, quando zac! Arriva Marte a posizionarsi di traverso e a destabilizzarti come una breaking news non richiesta. È un po’ come sistemare l’albero di Natale alla perfezione e poi al mattino scoprire che di notte il gatto ha deciso di farci parkour sopra. Eh sì, è una settimana meno armoniosa delle scorse, ma segui il consiglio dell’astrologa: minimizza, tieniti lontana dalle provocazioni e cerca di non voler dimostrare per forza qualcosa a qualcuno.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È come se stessi nel tuo studio di registrazione insonorizzato e, mentre là fuori il mondo fa casino, tu trovi un varco segreto dove pensieri, intuizioni e piccole rivelazioni finalmente si mettono in fila senza tenderti agguati. È la tua palestra preferita, quella dove nessuno ti guarda mentre provi mosse nuove. In questa parte conclusiva dell’anno non arranchi, hai una specie di struttura interna che regge e quasi ti viene da ridere, perché mentre tutti corrono a chiudere cose, tu sembri l’unico ad aver trovato una certa calma zen.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei di nuovo tu a tenere lo scettro fra tutti i segni e non perché ti autoproclami re come certi influencer, ma perché è proprio il cielo che ti vuole lì. Forse sei troppo giovane per ricordarlo, ma a me fai pensare a quando Totò quando entrava in scena e tutti dovevano spostarsi, perché la sua energia occupava spazio. Sì, perché tu sei una miscela esplosiva di pensieri lontani e fantasia espansa e le idee che ti arrivano ora sono come semi che, con un po’ di cura, possono crescere in qualcosa di sorprendentemente grande.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Si festeggia amico mio! Marte arriva finalmente da te come un colpo di sole che scalda una pianta lasciata fin troppo tempo sotto pioggia e vento. Così le foglie si raddrizzano, le radici si rinvigoriscono e persino i germogli più timidi diventano un po’ più sfacciati. Rimetti in ordine le situazioni che fino a questo momento non avevi la forza di affrontare, invece ora sì, perché lo so che senti quel fuocherello dentro che ti fa recuperare. Goditi questo cielo, perché per te è come trovare finalmente un tetto sopra la testa dopo mesi di intemperie. Puoi anche rilassarti un po’.

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il cielo vi mette davanti momenti di condivisione leggeri e stimolanti. Venere, Mercurio e la Luna Nuova vi sorridono, aprendo porte sociali e conversazioni interessanti e stimolanti. Bello, no? Però quel Marte in Capricorno è come se vi dicesse: Ehi, non strafare, vacci piano, fai sedimentare e nessuno si farà male. Come se a cena con amici, ti riempissi solo di antipasti e prosecchini per scoprire poi che a metà serata il mal di pancia ti costringe a fare un’uscita strategica. Goditi tutto con calma, altrimenti rischi di perdere il meglio della serata… e di non arrivare nemmeno al dolce.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pescioloni, le giornate iniziano a essere meno ingarbugliate, ma lo spirito natalizio fatica ancora a raggiungervi. Siete come sospesi in un quadro di Edward Hopper: seduti al tavolo del bar, cuffie nelle orecchie, il mondo che corre intorno a voi come se fosse in un’altra dimensione. Tutto il caos delle feste, le luci e le corse frenetiche vi scivola addosso. Voi vi fate i fatti vostri, osservando senza venirne coinvolti. Restate lì, sospesi nel vostro mondo liquido, a osservare senza fretta, senza che nulla vi tocchi davvero.

Voto 5 e mezzo