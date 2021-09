L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 settembre 2021: Pesci e Sagittario cantano vittoria Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 settembre 2021 Venere e Mercurio resteranno nelle loro posizioni ovvero Mercurio con la testa sulle spalle del segno della Bilancia mentre Venere biricchina in Scorpione. Sarà Marte invece che a metà settimana passerà nel segno della Bilancia donando un certo sex appeal ai segni d’aria che sapranno conquistarvi.

Eccoci qui, con l'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 settembre 2021 e, per le mamme, con la campanella più attesa dell'anno ovvero quella della scuola che ricomincia! Cari studenti (ma anche care mamme) sappiate che l'aspetto astrologico principale di questa settimana sarà molto utile per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco. Marte infatti, il pianeta delle energie, passerà a metà settimana dal segno della Vergine a quello della Bilancia che è fattivo, propositivo e anche rigoroso quanto basta per far mantenere i buoni propositi.

Sempre nell'oroscopo di questa settimana e sempre a favore di chi studia, di chi non ha mai mai smesso di studiare e di chi ha un lungo elenco di ottime premesse con le quali iniziare il nuovo anno, abbiamo Mercurio nel segno della Bilancia mentre, perfetta per farvi festeggiare il raggiungimento dei risultati è la Venere nel segno dello Scorpione che ben sa come ci si diverte, sopra e sotto le lenzuola…

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Pensavi di aver egregiamente superato l’opposizione di Mercurio e Venere insieme ma c’è di peggio: l'opposizione di Mercurio e Marte! Dato che sarà facile vederti innervosito anche mentre dormi e col cavolo che canti sotto la doccia ma al massimo sbraiti per l’acqua calda non abbastanza calda, se mai ti fosse venuto il dubbio di sapere come sia vivere in un convento isolati dal resto del mondo direi che è il momento giusto per provare.

Voto Dal 4 al 5 ma dipende quanto riesci a stare zitto.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tu con Venere in opposizione (come sarà ancora per questa settimana) sei praticamente come un adolescente in piena crisi adolescenziale senza pace! Non ti piace niente, ti stanno tutti sulle scatole, non hai nemmeno voglia di pensare a qualche cosa da fare perché sei già sicuro che la sbaglierai. L’ottimismo sarà pure il sale della vita ma tu in questi giorni hai deciso di mangiare insipido e non certo per una questione di salute: anche di quella te ne frega poco e ogni volta che su Instagram vedi i meme con le 5 regole semplici per una vita sana ti innervosisci. Tu non la vuoi una vita sana!

Voto 5 ma ricordati che arrabbiarti fa venire le rughe

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Iperattivi, incontenibili, indaffarati e soprattutto mai zitti! Questa sarà la vostra settimana che non è tanto distante da come vorreste fosse tutta la vostra vita (e da come forse lo sarà per la maggior parte del tempo). Quindi insomma in questa settimana vi sentite dei fichi pazzeschi e vi scoccerà persino quando dovrete andare a dormire anche soltanto qualche ora perché avreste ancora un sacco di cose da fare e da dire, ovviamente.

Voto 8 anche se non state mai zitti ma sprigionate un sacco di energia!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana vi sentirete un po’ come un pelouche che, a qualsiasi età, dona coccole senza chiedere niente in cambio. Io, ad esempio, pur avendo quarant’anni suonati ne ho ancora uno al quale dormo abbracciata tutte le notti! Ma resti tra noi… Anche tu sarai disposto a dare affetto, comprensione, dolcezza e baci a non finire a chiunque dovesse chiederteli (anche non verbalmente) ma per carità non ti si chieda né di alzare un dito né tantomeno di aprire bocca. Per questo non ti senti programmato.

Voto 6 e mezzo perché comunque l’amore vince su tutto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Eccola lì Venere in quadratura che fa un po’ come il diavoletto sulla spalla quando ti insinua nell’orecchio la voglia di commentare malignamente come si è vestita la collega o sgridare un commesso perché non ti ha sorriso abbastanza mentre tu ringhiavi, tra l’altro. È vero che sei tu il segno zodiacale che più di tutti sta soffrendo per Saturno in opposizione e che spesso ti senti chiuso con me un corn flakes nella scatola che non riesce a raggiungere la ciotola di latte ma non è questo un buon motivo per essere st****i.

Voto 6 perché hai ragione tu a dirmi che st****i non si dice.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Anche se Marte ti ha abbandonato, le cose non vanno certo male cara Vergine per una come te che oramai ha imparato che basta sorridere alla vita perché questa ti risponda accendendo la radio con la tua canzone preferita quando meno te lo aspetti. Anche questa settimana darai la priorità ai sentimenti che pulsano nel tuo cuoricino come le casse di un concerto allo stadio (dei tempi che furono) ma si rifarà viva una certa dose di determinazione e intransigenza tempistica su quelli che sono i tuoi obiettivi. Anche di conquiste sentimentale ovviamente.

Voto 8 perché sei strafichissima così.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La diplomazia forse non sarà il tuo forte e l’eleganza non sarà il tuo primo pensiero quando scenderai dal letto la mattina ma di sicuro vedremo una bilancia che non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa soprattutto quando si parla di attività intellettuale: dall’avere ragione con la nutrizionista sulla dose giusta di cioccolato per il tuo corpo fino ovviamente a far sì che vengano approvate in ufficio le tue idee, in ogni cosa nella quale potrai mettere testa ma soprattutto la linguaccia (per dire la tua) gli altri non avranno scampo.

Voto 9 perché tutta questa decisione ti rende anche sexy.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Fai le fusa come un gattone e in questo caso, eccezionalmente, non sarai un cucciolo di tigre mimetizzato da gatto soriano! Hai davvero voglia di coccole e soprattutto userai il tuo sesto senso non per cogliere i punti deboli delle persone che ti stanno vicino e convincerli con la sola forza del pensiero a fare quello che vuoi tu, ma proprio per dedicarti al resto del mondo come nemmeno Madre Teresa! Guarda che il paragone è altissimo quindi hai una grossa responsabilità.

Voto 8 anche solo per l’intenzione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso sì che si ragiona, vero Sagittario? Senti proprio di essere tornato carico carico di sicurezza in te stessa come la lavatrice degli scuri al ritorno da una gita in montagna di famiglia e soprattutto non vedi l’ora di andare in centrifuga dicendo quello che pensi senza lasciare spazio agli altri nemmeno per fare di sì con la testa! So che questo potrebbe apparire non come un complimento ma so anche che per te invece lo sarà. Quindi dacci dentro con tutte le cose che non hai avuto il coraggio di dire o fare nelle ultime settimane, un po’ per pigrizia e un po’ per paura di essere contraddetto.

Voto 8 anche solo per la tua felicità.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con Marte e Mercurio contemporaneamente in quadratura questa settimana il tuo oggetto “mai più senza“ da borsetta non sarà un rossetto e nemmeno la spazzolino per togliere i pelucchi dalla maglia ma un lanciafiamme in miniatura che possa servirti anche solo così, da ammonimento a tutti quelli che ti rompono le scatole. Saranno tanti a romperti le scatole e non (solo) perché le persone intorno a te possono essere più antipatiche ma perché sarai tu ad avere una soglia di sopportazione bassissima pari alla pazienza di un orco col pre ciclo.

Voto 5 e mezzo e tu sai perché.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere in quadratura ma Marte e Mercurio in trigono, ovvero a favore. Acquario che più Acquario di così non si può! Sarai così geniale e divertente, ironico e sagace, capace di ribaltare ogni questione a tuo vantaggio anche se si trattasse della percentuale imposta delle tasse! Uscire con te sarà davvero una pacchia soprattutto perché anche se cercherai di fare dei programmi sarà tanto più forte la voglia di sconvolgerli e di lasciarti trascinare dalle good vibes che ti circonderanno. Se ti avanza un'oretta chiamami!

Voto 8 perché questa Venere quadrata non ci stupirà!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Adesso sì che si incomincia a respirare amore Pesciolini e potrete rotolarvi nei baci come un Ferrero Roche nella granella di nocciola! Avete davvero tanta voglia di ritornare in sintonia con la vita come di riascoltare i programmi preferiti all'autoradio dopo un lungo viaggio all'estero. Quindi in questa settimana preparatevi a lacrimoni sentimentali come quando incontrate per strada per caso la maestra delle elementari che vi fa ancora i complimenti per come svolgevate i temi. Gelidi di cuore tenetevi alla larga.

Voto 9 per riprendere il ritmo.