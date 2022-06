L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 giugno 2022: Vergine e Sagittario ammutoliscono L’oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022 vede Mercurio entrare nel segno dei Gemelli. Mercurio in Gemelli è esaltato e quindi aspettiamoci tante chiacchire ma anche tante nuove amicizie curiose.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022, sarà l'ultimo nel quale festeggeremo i nati sotto il segno dei Gemelli! In questi giorni Mercurio, il pianeta del pensiero tanto caro proprio questo segno zodiacale, entrerà nei Gemelli appunto rendendo così ogni tipo di comunicazione molto più divertente e curiosa.

Oroscopo settimanale 13 – 19 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Con Mercurio in Gemelli anche attaccare bottone con delle persone nuove sarà davvero molto più semplice. Via libera quindi non solo ai flirt ma anche alle nuove amicizie magari che nascono sotto l'ombrellone.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei ancora indiscutibilmente un figo da paura soprattutto perché a tuo favore ci sarà il tuo pianeta preferito, Marte! Le tue energie saranno così tante ma soprattutto saranno così dirompenti da non lasciare alcuno spazio né ai tuoi timori né, tantomeno, a quelli degli altri. Ogni tanto potresti risultare un po' irruento nelle tue azioni ma, si sa, essere sexy ha anche i suoi rischi.

Voto 9 e mezzo per il sexy nonostante i rischi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere continua ad essere nel tuo segno zodiacale e, benché probabilmente le dichiarazioni d'amore non saranno più il tuo forte, tuttavia potrai contare su un'abilità nelle coccole da vero professionista. Diciamo proprio che grazie a questo pianeta avrai voglia di spogliarti: sia in spiaggia che nella camera da letto con la tua dolce metà. Ai piaceri non potrei proprio resistere!

Voto 10 per i piaceri ai quali non resisti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quanto siete contenti che Mercurio sia entrato nel vostro segno?? Tantissimo! E fate bene! Adesso la vostra testolina non avrà più bisogno di tempo per il riposo e potrà dedicarsi costantemente alle chiacchiere, al flirt, all'apprendimento di informazioni non necessariamente colte. In tutti i casi zitti, ma soprattutto senza pensieri, non ci saprete proprio stare. Passare del tempo insieme a voi è coinvolgente come andare alla presentazione di un best seller.

Voto 9 per il cervellino a cent'allora.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per fortuna c'è l'amore! Perché di sesso proprio non se ne parla. Anzi, con Mercurio nel segno dei Gemelli sarà molto più facile che dall'amore si passi alla paranoia per sfociare nelle lamentele sconfinate. In tutti i casi l'esercizio di vedere il lato positivo sarà molto ma molto più difficile di una scalata in montagna con le infradito.

Voto 6 per la lamentela facile.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È rimasta soltanto Venere a darti fastidio e tu, complice questo caldo che non aiuta, non hai nessuna intenzione di prodigarti in coccole e sbaciucchi. La voglia però di divertirti, in qualsiasi situazione, sarà assolutamente irrefrenabile. Sei tu il re della festa anche qualora l'agenda prevedesse la riunione con il capo prima e quella condominiale subito dopo.

Voto 7 per essere così festaiolo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quanto ti dà fastidio quando il tuo cervello non sembra rispondere con la velocità che pretendi da lui! Succede anche ai migliori quando si ha Mercurio a sfavore, proprio come in questo caso. In compenso puoi contare su un certo sesto senso che ti viene dato dall'empatia, di solito meno attiva di così. Quindi senza stare troppo a cercare le parole giuste (che tanto non arriveranno) abbracciaci stretti stretti.

Voto 7 se ci abbracci senza fare storie.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C'è una buona notizia all'orizzonte dopo tante settimane di sfortuna! Mercurio è a tuo favore quindi l'intelletto ricomincia a funzionare selettivo, rigoroso e razionale proprio come piace a te. In compenso, con Marte ancora in opposizione, sarà un attimo farti girare le scatole e soprattutto che ti venga voglia di mollare tutto e andare al mare. Non sarebbe per niente una cattiva idea…

Voto 6 di incoraggiamento.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Anche se non sarà un miglioramento evidente, sappi che c'è una luce in fondo al tunnel e tu le stai proprio correndo incontro. Mercurio non è più in opposizione quindi puoi ricominciare a far lavorare il tuo cervellino in una serie di paranoie infinite… Scherzo, lo sai vero?? In tutti i casi, proprio perché la voglia di stare con gli altri non sarà sviluppatissima, ricordati che da solo con te stesso hai un sacco di cose da fare.

Voto 5 e mezzo se apprezzi la voglia di stare solo soletto con te stesso.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Probabilmente avrai soltanto voglia di divertirti e di fare l'amore e pochissima, anzi proprio nessuna, di darti all'attività intellettuali. Purtroppo il lavoro è compreso nelle attività intellettuali ma dovrai trovare un compromesso con te stesso. In compenso piuttosto che stare a chiacchierare preferisci andare subito al sodo, qualsiasi sia la situazione.

Voto 6 per l'andare subito al sodo.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continui ad essere decisamente altalenante tra il desiderio di abbandonarti all'amore e quello invece di mostrare i tuoi muscoli e la tua indipendenza. Quanto vorresti avere di fianco a te qualcuno che sappia valorizzare entrambi: che ti ami per la tua determinazione ma ti sappia anche tenere sotto la sua ala.

Voto 6 per le idee confuse.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio torna a tuo favore e tu, che con il cervello compi un buon 99% delle tue azioni, sarai davvero soddisfatto. In fondo, puoi tranquillamente vivere senza affetto dimostrato ma quando il tuo pensiero non sta al passo con le tue ambizioni ti senti davvero frustrato. Per questo direi che questa settimana va decisamente migliorando rispetto a quella appena passata.

Voto 7 per l'ottimismo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La confusione regnerà sovrana per colpa di questo Mercurio in quadratura. Per fortuna, ancora per qualche giorno potrai godere delle emozioni e dei sentimenti come guida ad ogni tua azione. Quando non sai proprio che cosa dire quindi fai un bel sorriso sincero e mostrati in tutta la tua dolcissima sensibilità.

Voto 5 per la confusione.