L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023: Acquario e Bilancia fanno grandi progetti L’oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 febbraio 2023 vede uno spostamento interessante di Mercurio. Dopo la sua lunga sosta in Capricorno, adesso passa in Acquario. Per questo il pensiero che è stato rigido e autoritario adesso si farà più libero e aperto. La creatività bacerà soprattutto i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 febbraio 2023 vedrà, come transito principale, il passaggio di Mercurio dal segno zodiacale del Capricorno al segno dell’Acquario. Ricordiamoci che nel segno del Capricorno Mercurio ha appena fatto una delle sue lunghe soste annuali e, proprio qualche giorno fa, si è congiunto a Plutone.

Oroscopo settimanale 13-19 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Mercurio in Capricorno è stato più determinato, rigido e autoritario, e ha raggiunto una profondità nella sua congiunzione con Plutone. Adesso Mercurio in Acquario è un pensiero rivoluzionario e libero, pronto a portare avanti le lotte per i diritti di tutti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questa settimana anche Mercurio sarà dalla tua parte, caro Ariete, e si andrà ad aggiungere a Giove che ti sostiene e che ti rende abilissimo nel comunicare e coinvolgere le persone che hai intorno. Potresti addirittura spacciarti come grande venditore, oppure come mattatore coinvolgente e affascinante. Non ci sarà alcuna occasione che ti troverà ammutolito e senza parole. Sei sempre il miglior compagno con cui passare una serata o, perché no, anche una intera vacanza.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per fortuna Venere resta a tuo favore, e ti dona quella dolcezza e pacatezza nei confronti delle persone che ti circondano, che ti porterà a sorridere piuttosto che dichiarare tutto quello che pensi… Mi sembra un ottimo alleato, dato che dove Urano ti stuzzica, Mercurio non ti sostiene nel dialogo. Quindi, insomma, rischi di dire cose troppo presto o in modo troppo irruento. Per fortuna grazie a Venere la capacità di sorridere anziché litigare sarà abilissima.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ti senti davvero potente, sexy e coinvolgente, praticamente una bomba ad orologeria. Tutti i pianeti, e Marte prima di tutti, ti donano quelle energie di chi si sente pronto per una grande rivoluzione personale. La voglia di fare e la sensazione di essere al centro di un vortice di novità e idee sarà assolutamente in arrestabile. È praticamente il tuo habitat naturale.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Direi che è arrivato davvero il momento di gioire, perché finalmente Mercurio si è tolto dall’opposizione con il tuo segno zodiacale. Si sa che tu hai un così forte sentire che spesso, nel momento in cui lo esprimi a parole, hai la sensazione di aver descritto un centesimo di quello che senti. Con Mercurio in opposizione è stato davvero faticoso. Adesso ti restano Giove, che ti vuole più solitario, e Venere che ti rende particolarmente dolce: praticamente un cucciolo di panda.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio in opposizione, per te che ti stai risollevando dal momento di Saturno contro, che ti ha fatto mettere molto in discussione, potrebbe sembrare l’ennesimo momento di confusione. Forse, le energie saranno più fattive che non intellettuali. Ti consiglio in tutti i casi di non infilarti in discussioni polemiche, e morderti la lingua quando ti viene voglia di dire la tua non richiesta.

Voto 6 +

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Adesso che il tuo adorato pianeta dell’intelletto, Mercurio, non ti supporta più, inizierai a sentire tutta la fatica di Venere e Marte a sfavore. Sarà pochissima quindi la voglia di trovare accordi, ma anche di esprimere emozioni o avere tra i piedi per troppo tempo qualsiasi esponente del genere umano o animale. Preferiresti decisamente fare l’eremita sul cucuzzolo della montagna. Andrebbe bene anche senza connessione Internet.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Adesso sì che ti senti davvero la regina della festa, ma anche della riunione in ufficio e della programmazione della tua stessa vita. Insomma, con anche Mercurio dalla tua parte e Marte che ti rende praticamente invincibile senti che sia giunto il momento di esporti, qualsiasi sia l’ambito. Non hai alcuna intenzione di mantenere la tua rinomata e pacata armonia e diplomazia. Ci sono dei momenti nei quali è giusto mettersi in gioco.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Morditi la lingua lunga e metti un po’ di scotch intorno al pungiglione. Solo così riuscirai a superare incolume Mercurio a sfavore, che potrebbe darti del filo da torcere. In compenso, però, il pianeta dell’amore e della dolcezza sarà a tuo favore, e ti renderà bendisposto verso le coccole, e soprattutto l’espressione reciproca di sentimenti affettuosi. Ogni tanto non è necessario avere qualcosa da dire.

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna Mercurio arriva in tuo aiuto e ti dona un po’ di lucidità mentale per riuscire a sopravvivere a quelli che sembrano essere attacchi mirati di Venere e Marte proprio contro di te. Inutile dire che il tuo buon umore si farà ancora desiderare di prendere a ragione con qualcuno, e sfogarti un po’. In compenso, però, grazie a Mercurio sarai più pronto a comprendere che cosa stia succedendo nel tuo quotidiano.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È stato molto bello avere Mercurio nel tuo segno zodiacale per così tante settimane, in una delle sue soste annuali. Ti ha permesso di essere ancora più sicuro di te, e soprattutto sviluppare una grande capacità di autorevole comunicazione. Insomma, a dare ordini sei stato bravissimo! Adesso hai soltanto voglia di ammorbidirti un po’, come un biscotto nel latte, insieme alla tua dolce metà.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio è tornato, e tu sei pronto adesso a prendere grandi decisioni anche per il tuo futuro. Insieme a questo pianeta importante per la tua attività intellettuale, a tuo favore ci sono anche Marte e Giove. Quindi, insomma, se avessi dei progetti tieniti pronto a rimboccarti le maniche e darti da fare per rincorrere i tuoi sogni. Tutto sarà facile ma anche tu devi metterci l’impegno.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere resta nel tuo segno zodiacale, e questo è l’aspetto più importante del tuo oroscopo di questa settimana. Continua ad esserci questo scontro tra il desiderio di volerti godere la vita e la tensione pronta a farti scattare in piedi a qualsiasi tintinnio di posate. Questa settimana, ancora più del solito, ti ritroverai a pensare prima agli altri che a se stesso.

Voto 6 e mezzo