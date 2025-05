video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio 2025: Ariete e Sagittario inarrestabili Nell'oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio 2025, la Luna piena in Scorpione conduce a trasformazioni profonde e Mercurio, entrando in Toro, porta pensieri concreti e misurati.

Nell’oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio 2025, l’atmosfera si fa intensa fin da lunedì con la Luna piena in Scorpione che porta a galla emozioni profonde e verità rimaste sotto traccia: saranno coinvolti soprattutto i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) e i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario), che saranno pronti ad affrontare trasformazioni importanti. Sempre lunedì la quadratura tra Mercurio in Toro e Plutone in Acquario può generare tensioni nella comunicazione, scontri di opinione, specie per i segni fissi, che sentiranno, sempre più, il bisogno di scavare sotto la superficie.

Domenica la congiunzione tra Sole e Urano in Toro apre uno spiraglio inaspettato: un colpo di scena, un cambio di prospettiva o semplicemente una forte voglia di rompere con schemi troppo rigidi; anche in questo caso saranno sempre i segni fissi a risentirne maggiormente. Nella stessa giornata Mercurio si scontra con Marte in Leone, rendendo il clima teso e facilmente infiammabile nei confronti verbali.

Oroscopo settimanale 12-18 maggio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 12 al 18 maggio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quando smetti di gridare e ti accorgi che la tua voce, anche sussurrata, arriva lo stesso? Ecco, sei così: meno effetto megafono, più magnetismo naturale. Stai brillando senza sforzo e la cosa buffa è che funziona anche meglio. Ti guardano. Ti ascoltano. Ti rispondono pure con le emoji giuste. Nel grande salone degli specchi, aka la vita sociale, il tuo riflesso è quello più cool e più vero. Le parole scivolano lisce come stories ben editate e nei rapporti romantici, amichevoli o da crush non dichiarata continui a danzare al ritmo di chi ti capisce al volo.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Lunedì parte con la Luna piena in Scorpione che ti guarda di traverso tipo ex geloso che bussa alla porta con il famigerato “dobbiamo parlare”. Emozioni forti, vecchi questioni che tornano a galla come gli gnocchi nell'acqua bollente e tu che provi a mantenere la calma… spoiler: non ci riesci benissimo. Poi la settimana va avanti con momenti più tranquilli (più o meno), ma domenica ti lancia un altro guanto di sfida. Sole e Urano si fondono e potrebbero far accadere di tutto, tra Mercurio e Marte volano ceffoni e tu, nel mezzo, ti ritrovi a fare da arbitro tra chi sei stato e chi vuoi diventare, con la sensazione di stare in uno di quei film dove tutto esplode prima del finale risolutivo. Mentre fuori regna il caos, prova a individuare dentro di te una direzione chiara e cerca di tenerla a mente.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Fuori siete i soliti geni brillanti, battuta pronta e idee che scattano come molle, ma questa settimana c’è qualcosa in più. Vi sentite un po’ registi e un po’ protagonisti di quanto vi capita, circondati da chi sa cogliere la vostra energia anche quando restate in silenzio (cosa piuttosto rara!). Ma è proprio lì, in quel mezzo passo indietro, che scatta il fascino magnetico, coinvolgente e contagioso. Le connessioni che create ora parlano anche quando voi non lo fate. Il vostro vero superpotere di questi giorni? Aver capito che certe emozioni funzionano come onde: si propagano da sole e travolgono chi vi sta vicino.

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lunedì la Luna piena in Scorpione ti fa fare un check-up emotivo, tipo: ok, cosa porto nel viaggio e cosa posso invece lasciare alla stazione? È una settimana di grandi riflessioni in cui ti ritrovi a fare una bella pulizia dei bagagli sentimentali. Domenica poi, che dire? Giornata un po’ impegnativa con Sole e Urano che decidono di fare il botto insieme. Quando poi anche Mercurio si mette a discutere con Marte, dentro di te scoppia una piccola tempesta. Rimugini come un pesce rosso nel vaso di vetro: stesso giro, stesse bolle. Va bene andare a fondo delle cose, ma là fuori c’è un mondo che ti aspetta.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Lunedì la Luna piena in quadratura ti sveglia con la grazia di un gatto che rovescia il vaso buono, quello a cui la nonna tiene tanto. Sarà una settimana emotivamente intensa e mentalmente un po’ scostante e caotica, con pensieri che si intrecciano come se si trovassero a degli incroci con i semafori impazziti. Marte, però lo sai, è sempre lì a sostenerti e ad accendere il fuoco nelle tue vene e Venere ti guarda benevola, come a dire: sì ok, stai sclerando, ma hai sempre uno stile inconfondibile. Domenica altra giornata intensa, tipo finale di stagione della tua serie preferita con possibili colpi di scena. Non è una settimana leggerissima, ma nonostante tutto la tua luce non verrà oscurata neanche un po’.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sei come uno studente modello che ha deciso di marinare la scuola per viaggiare in treno senza meta: diciamo però che non stai sgarrando, stai ampliando i tuoi confini. C’è una fame di stimoli nuovi, idee fresche, prospettive che vadano oltre la solita check list da spuntare. Segui il ritmo di chi non ha fretta, ma vuole fare tante più cose possibili. Anche le emozioni un po’ più scomode, quelle che si muovono sotto pelle come onde, servono a smuovere lo stagno e, per una volta, potresti sorprenderti nel non avere tutta la situazione sotto controllo e godertela comunque.

Voto 7 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le relazioni, quelle strette e importanti, ti mettono davanti a specchi che non sempre riflettono la versione più filtrata di te e, in certi casi, ti fanno vedere quello che non eri pronta a guardare, ma che adesso non puoi più ignorare. Nel frattempo, cresce il bisogno di alleanze vere, di quelle con cui puoi condividere sogni, segreti e magari anche un piano di fuga ogni tanto. E se qualcuno fa resistenza ai tuoi cambiamenti interiori, va bene così: non è detto che tutti si meritino il biglietto per il prossimo viaggio con te. Non sarai il solito rifugio gentile per gli altri, stavolta avrai bisogno di dire la tua senza mezzi termini.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna piena di lunedì nel tuo segno smuove situazioni e verità che avevi nascosto pure a te stesso, tipo quelle notifiche che non vuoi aprire ma continuano a lampeggiare e magari contengono messaggi che iniziano con “possiamo parlare?” e finiscono con te che rispondi con un vocale di tre minuti registrato e cancellato sette volte. La comunicazione è un campo minato, soprattutto se qualcuno insiste a usare il tono sbagliato, nel momento sbagliato. Ma la verità è che dentro qualcosa sta cambiando già da un po’ e domenica potresti sorprenderti di quanto sia ormai impossibile fingere il contrario. Non sarà una settimana all’acqua di rose, ma, se segui il tuo istinto, potrebbe essere una di quelle che spostano di qualche grado la traiettoria proprio verso la direzione giusta.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Marte sono tuoi alleati, quindi è il momento giusto per dare una spinta ai tuoi progetti creativi e alle relazioni che contano. Sei in modalità "sorridi e conquista” e hai sempre quel tocco di spontaneità affascinante che ti distingue. Se hai un obiettivo lo insegui con il fuoco dentro, perché senti che la vita ti sta dando il via libera per divertirti e fare le cose a modo tuo. La routine c'è, ma sei bravo a trasformarla in un gioco, aggiungendo quel pizzico di brio che non passa mai inosservato. La sensazione di poter fare tutto con il giusto mix di serietà e leggerezza ti dà una marcia in più.

Voto 8 + +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sai quando perfino il rumore del microonde ti innervosisce? Ecco, moltiplica per sette. Hai poca voglia di chiacchiere da corridoio, zero pazienza per i consigli non richiesti e, se potessi, trasformeresti casa tua in un bunker con accesso limitato. La verità è che in questo momento qualsiasi cosa troppo vicina, fisicamente o affettivamente, ti sembra una minaccia per il tuo equilibrio. Così finisce che schivi gli abbracci come fossero notifiche spam e ti ritagli spazi tutti tuoi, anche fossero dieci minuti per lavare i piatti a mano invece di metterli nella lavastavoglie. Starai mica esagerando un po’?

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Lunedì la Luna piena ti sbatte in faccia una realtà che non avevi voglia di vedere. Devi affrontare le cose che hai rimandato troppo a lungo senza procrastinarle ancora. Occhio, però, perché quel Mercurio e quel Marte dissonanti potrebbero farti imboccare strade che sembrano promettere bene ma che poi… boom, esplodono. C’è il rischio di dire troppo, o peggio, di dirlo nel modo sbagliato. Domenica il cielo potrebbe lavorare per mandarti qualcosa di inaspettato. Starà a te valutare di che si tratta: potrebbe essere uno di quei momenti in cui la vita ti fa uno scherzo, facendoti credere che sia una via d'uscita o potrebbe semplicemente rimetterti di fronte a quello che avevi cercato di evitare. In ogni caso, la scelta sarà tua: reagire e prendere il controllo o restare a rimuginare.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna piena ti illumina come quando scorrendo Instagram incappi in quel post che, senza volerlo, ti colpisce dritto dove serve. Qualcosa che prima era confuso adesso appare più chiaro e ti senti motivato a cambiare rotta, a fare quel passo che stavi rimandando. Con Mercurio dalla tua parte la mente corre veloce: colleghi, intuisci, dici la cosa giusta al momento giusto. È un buon momento per parlare, scrivere o semplicemente per mettere ordine in quel caos poetico che ogni tanto ti porti dentro. Anche se non tutto è pronto, non importa, basta iniziare, per aggiustare poi il tiro strada facendo. Procedi come fanno i grandi chef quando inventano una nuova ricetta: assaggia, modifica, aggiungi un pizzico di coraggio e vai avanti.

Voto 7 + +