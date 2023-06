L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2023: Mercurio entra in Gemelli L’oroscopo della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023 vedrà l’ingresso di Mercurio nel segno d’aria dei Gemelli. Per questo la voglia di chiacchiere leggere sarà inarrestabile.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023 inizierà con l'ingresso di Mercurio nel segno dei Gemelli e finirà domenica con la Luna nuova sempre nel segno dei Gemelli.

Oroscopo settimanale 12-18 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Nel frattempo, sempre in questa settimana, Plutone ritornerà nel segno del Capricorno e lo rivedremo in Acquario soltanto nel mese di gennaio 2024. È assolutamente normale trattandosi di un pianeta lentissimo che per 6 mesi l'anno viaggia di moto retrogrado, proprio come adesso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inutile dire che con questa settimana darà inizio alla tua estate stratosferica con Venere, Marte e anche Mercurio che sono tutti e tre contemporaneamente a tuo favore. In questo caso Giove nella tua seconda casa amplificherà il desiderio di godere di più piaceri possibili. Vorrai che siano tutti tuoi come i premi della tombola.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Perdere Mercurio proprio nella settimana in cui i tuoi nervi sono tesissimi e la tua voglia di condividere è ai minimi storici, non è una buona notizia. Ti sarà davvero difficile mantenere la calma e sarai di quelli che si innervosiscono anche solo se sentono il vicino di scrivania bere l'acqua dalla borraccia. Vorresti vivere in un mondo isolato dai rumori e, forse, lì potresti sperare di non perdere la pazienza ogni quarto d'ora.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ti avevo già spiegato che con Venere e Marte entrambi a favore tu sei (e sarai anche nelle prossime settimane) assolutamente irresistibile. Già questa affermazione dell'astrologa ha fatto la tua estate! Adesso arriva persino nel tuo segno zodiacale il tuo pianeta preferito: Mercurio. Direi proprio che devi ritenerti un Gemelli molto ma molto fortunato.

Voto 10

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai contemporaneamente portato a farti delle domande profonde ma anche a cercare soluzioni risolutive molto pragmatiche. La tua vita potrebbe essere o un equilibrio perfetto oppure un costante tira e molla di indecisione. Conoscendoti propendo di più per la prima delle due ipotesi. Mi voglio fidare di te, caro Cancro.

Voto 7+

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei davvero il re indiscusso dell'estate e non solo la cosa ti piace parecchio ma mi sento di dire che sei addirittura perfetto. Adesso che anche Mercurio è dalla tua parte adori dire anche per sbaglio delle cose che diventano subito mode e trend. Quanto ti piace mettere in pratica quel senso di leadership che ti porti dentro da sempre.

Voto 10

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Mercurio si mette a sfavore e tu amplifichi a dismisura il tuo senso di solitudine. Non sai nemmeno più con chi parlarne e, anche dovessi trovare qualcuno disposto ad ascoltarti, non sapresti davvero come mettere un sentimento in fila all'altro in un discorso diretto. I pensieri sono nella tua testa, confusissimi e particolarmente creativi, soprattutto se punti a fare il poeta romantico.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Direi che è proprio giunto il momento di goderti la vita e, anche se tu sei una personcina educata, so benissimo che non vedi l'ora di smettere di leggere questo oroscopo per andare a metterlo in pratica. Il bello è che avrai così tanto amore in te che sentirai non solo la voglia ma addirittura il dovere morale di condividerlo con il resto del mondo.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quantomeno Mercurio si toglie dall'opposizione dal tuo segno zodiacale. Non c'è granché da festeggiare, sia chiaro, ma direi che comunque è un buon punto di partenza per pensare che anche tu puoi sperare di sopravvivere a questa estate. Il tuo cervello si rimette in moto così come quella meravigliosa curiosità che non ti fa sentire solo nemmeno dopo una settimana chiusa in biblioteca.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio si trova proprio in opposizione quando tu avresti tante, ma davvero tante cose carine da raccontare e dichiarare. Peccato! Ti dovrai accontentare del linguaggio del corpo ma sono sicura che lo sviscererai in tutte le sue inflessioni e i suoi dialetti. Non ho dubbi che troverai il modo di farti capire ugualmente.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Peccato per questo Mercurio che non è più a tuo favore quando a te piaceva tantissimo dare ordini ma soprattutto essere ascoltato come si fa con il cameriere che elenca il menù. Resta comunque quella sensazione di avere voglia di goderti la vita dal momento in cui metti i piedi per terra fino alla sera quando crolli sul cuscino. Si spera non da solo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Almeno Mercurio si è messo a tuo favore mentre ancora Venere e Marte non ti possono proprio vedere! Direi che puoi approfittarne per dare libero sfogo a tutte quelle cattiverie che non hai mai avuto il coraggio non solo di dire ma nemmeno di pensare. Ti piacerà in fondo essere anche un pochino perfido e maldestro senza alcun senso di colpa.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'amore resta qualcosa che ti devi conquistare passo dopo passo e occhiata dopo occhiata. Con Mercurio a sfavore però non contare sulla battuta pronta e occhio anche a non cadere preda delle tue famosissime facili illusioni.Si sa che a te basta davvero poco perché mente e cuore partano come su di un razzo destinazione luna.

Voto 6