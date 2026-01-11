L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: Capricorno e Vergine produttivi e operosi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, il cielo continua a essere fortemente segnato dalle energie del Capricorno. Giovedì Venere in Capricorno dialoga in modo armonico con Saturno in Pesci e Urano in Toro, creando un equilibrio raro tra stabilità emotiva e desiderio di rinnovamento: nelle relazioni e nei progetti si fa strada una maturità nuova, capace di tenere insieme sicurezza e cambiamento, soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

Sabato Venere entra in Acquario, alleggerendo i toni affettivi e aprendo a dinamiche più libere e consapevoli, mentre il Sole in Capricorno, in armonia con Saturno e Urano, rafforza scelte lungimiranti e decisioni che guardano al futuro senza perdere solidità. Domenica la congiunzione tra Mercurio e Marte in Capricorno, rende il pensiero più diretto e incisivo e la Luna Nuova in Capricorno, sempre domenica, apre un nuovo ciclo fatto di intenzioni chiare, responsabilità e obiettivi da costruire passo dopo passo.

Oroscopo settimanale 12-18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non è ancora la settimana in cui tutto fila liscio, caro Ariete, né quella in cui torni diplomatico come un ambasciatore: il nervosismo c’è, le frizioni pure e il cielo resta piuttosto denso per te. Lo sappiamo, a volte sembri convinto che il mondo debba adeguarsi al tuo ritmo, senza considerare che anche gli altri hanno la loro marcia e potrebbero non stare al tuo passo. Questo potrebbe far saltare la pazienza e sì, rischi di apparire più testardo del solito. Dai, cerca di mantenere la calma… anche perché fra pochi giorni arriverà Venere in tuo aiuto e il clima si alleggerirà.

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei nell’ultima settimana di extra comfort deluxe: tutti i pianeti veloci ti sostengono e Venere è ancora per pochi giorni dalla tua parte, fino a sabato, quando poi passerà in Acquario e sarà per te meno simpatica. Il consiglio dell’astrologa è di sfruttare al massimo il pianeta dell’amore, fino agli sgoccioli. Se c’è da dire una cosa carina, dilla ora. Se c’è da concederti qualcosa di bello, fallo adesso. Non aspettare. La settimana si chiude con la Luna nuova in Capricorno e con lei arriva la voglia di rimettere ordine soprattutto nelle questioni familiari e di casa.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La confusione c’è ancora e il mondo sembra procedere sulla corsia dell’autostrada opposta alla vostra. Qui non ci piove. Verso il weekend, però, l’aria cambia. Venere dall’Acquario vi rende più simpatici al mondo e anche il mondo lo diventa un po’ con voi, soprattutto se siete della prima decade. Meno attriti, più feeling, dialoghi che scorrono senza sembrare un messaggio detto al megafono dalla macchina comunale con l’altoparlante che non funziona. Qualcosa inizia ad allinearsi bene. In attesa che anche tutto il resto migliori, mi raccomando, leggerezza e ironia… ma so che in questo siete campioni.

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mio tenero Cancretto, lo so che ti senti ancora sotto assedio da tutti quei pianeti che ti fronteggiano dal Capricorno. Questa settimana ti becchi anche la Luna nuova sempre in Capricorno, che non ti aiuta a sentirti meglio, ma è come se stesse lì a osservarti e ti facesse una proposta chiara: ripartire, anche se ti senti svuotato. Lo so che non hai grandi energie, ma è proprio da qui che puoi dare forma ai pensieri, renderli più concreti, meno fluttuanti. È faticoso, sì. Ma è anche la strada giusta. Un passo alla volta, senza pretendere di avere già tutto chiaro. Parti da poco, il resto arriverà senza fretta.

Voto 5/6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai una gran bella energia che si vede nella tua reattività e in quella voglia di fare che ti porta a muovere le cose in maniera naturale, senza troppi ripensamenti. Come cucinare delle uova. Semplice, no? Accendi il fuoco, rompi il guscio con sicurezza, le adagi in padella e ti aspetti che il risultato sia buono, in fondo sono solo delle uova da cuocere. Nel quotidiano questo approccio rapido e concreto ti aiuta parecchio. Ma da sabato, con Venere in opposizione, c’è il rischio che qualcuno ti dica che il fuoco è troppo alto o che la frittata andava girata con più calma. Insomma, una padella condivisa dove non tutti hanno la stessa idea di frittata perfetta… e tu non sarai molto accomodante con chi la pensa in maniera diversa da te.

Voto 7 –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L’atmosfera resta rilassata, per te amica mia, ma c’è meno caos e più senso. Ti senti più centrata, come se una nuova idea iniziasse a prendere forma. È una settimana buona per cambiare punto di vista, allargare gli orizzonti e pensare a qualcosa che vada oltre l’immediato. La leggerezza non sparisce, semplicemente diventa più consapevole: è come se stessi facendo un check delle tue responsabilità e le stessi riposizionando, mettendo la responsabilità della tua felicità in postazione molto alta. E una Vergine felice è una Vergine irresistibile che sa rendere felici anche gli altri!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei proprio stufa marcia. Questi pianeti in Capricorno continuano a chiederti serietà, responsabilità, presenza impeccabile e la sensazione è sempre quella di dover dimostrare qualcosa a tutti. Ma da sabato, finalmente si respira perché Venere cambia aria, c’è meno tensione, più leggerezza, relazioni che smettono di sembrare un colloquio di lavoro e tornano a essere scambio, piacere, complicità.Tieni duro ancora un attimo e tornerai a fiorire.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’aria di questi giorni rende la tua mente affilata come la lama del coltello del salumiere dove andavi da bambina con tua nonna e le idee arrivano chiare e mai noiose. Mentre gli altri stanno ancora cercando di capire la domanda, tu hai già immaginato tre possibili finali. Hai una capacità naturale di leggere tra le righe e di cogliere le pause e i non detti, ti muovi con passo sicuro e vuoi anche esplorare zone meno battute perché il rischio ti stimola e l’ovvio ti annoia. Questa settimana giochi d’anticipo, sapendo che la mossa giusta è quasi sempre quella che gli altri non osano nemmeno considerare.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Queste mattine ti alzi con l’energia di chi ha già deciso che la giornata va sfruttata fino all’ultimo secondo e ti costruisci una tabella di marcia così dettagliata da far impallidire un capo spedizione. Ogni casella spuntata è una piccola vittoria personale e andare a dormire senza aver concluso abbastanza non è contemplato. Sei in modalità “vivere intensamente” e per andare d’accordo con te, chi ti sta accanto dovrebbe tenere il passo, o almeno a provarci!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con tutta questa attenzione puntata addosso, data da tutti i pianeti che si trovano nel tuo segno, è normale sentire un leggero brivido lungo la schiena. Ma non è ansia, piuttosto è adrenalina! Dopo gli ultimi tempi in cui ti sembrava di procedere in modalità gambero, ora senti di nuovo il motore che gira e una voglia sorprendente di metterti in gioco. Sei più presente, più reattivo, persino più disinvolto del solito. Sei di nuovo in sintonia con te stesso e si vede.

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, ti ritiri in un tuo piccolo rifugio personale dove il mondo continua a girare, ma a un volume più basso. Non perché tu sia malinconico, ma perché selezioni con cura le energie da spendere. Hai bisogno di ricaricarti con calma, senza drammi né pressioni, scegliendo con cura cosa far entrare e cosa no. Quindi concediti pure pause strategiche, silenzi rigeneranti e qualche sano momento di isolamento, perché restare nel tuo rifugio non ti spegne, ma ti rimette in asse. Quando ne uscirai, lo farai con idee più chiare e una voglia rinnovata di esserci ma alle tue condizioni… manca poco!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questo periodo vi sentite stranamente al sicuro, come se qualcuno avesse abbassato il volume del caos intorno a voi. La ripetizione non vi annoia, anzi vi dà ritmo, vi ancora, vi permette di respirare meglio. Scoprite che seguire una tabella, rispettare orari e concedervi qualche piccolo “no” non è una punizione, ma una forma di cura gentile. E così, passo dopo passo, vi rilassate dentro una struttura che non vi ingabbia, ma vi sostiene. Sentirvi guidati nel modo giusto vi fa stare bene e vi permette di andare avanti con più fiducia e meno fatica.

Voto 7 e mezzo