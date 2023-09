L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 settembre 2023: Sagittario e Pesci non sono pronti a ricominciare L’oroscopo della settimana che va dall’11 al 17 settembre 2023 sarà tutto all’insegna del rimettere a posto le idee e ricominciare a muoverci. Anche la Luna nuova in Vergine andrà nella direzione del ricominciare una routine anche intellettuale. Toro, Vergine e Capricorno i primi a rimboccarsi le maniche.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2023 sarà con la Luna balsamica, quindi scarica e debole, fino a diventare Luna nuova il 15 settembre. In quel giorno Luna e Venere si uniranno nel segno della Vergine che, lo sappiamo, è uno dei segni più abituati a organizzare e ricominciare, soprattutto attività lavorative di routine.

Oroscopo settimanale 11 – 17 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 settembre 2023 con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali:

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte continua ad essere in opposizione e tu continui ad essere particolarmente nervoso, tanto che hai proprio l'impressione che nulla vada per il verso giusto. A parte l'amore! La luna nuova nel segno della Vergine non aiuterà a mantenere l'equilibrio psicologico perché ti renderà ancora più insofferente a qualsiasi attività quotidiana. Per questo ti consiglio di sfoltire la tua agenda degli impegni non necessari. Accumula piuttosto serate romantiche.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tutto sembra perfetto perché tu possa prendere decisioni giuste. Anche questa Venere costantemente a sfavore sembra quasi allontanarti dal desiderio di piacere a tutti e di voler mantenere a tutti costi un'armonia. Mercurio, Giove e Saturno tutti a favore sono pronti a prenderti la mano quando decidi di buttarti. Tutto quello che viene dalla tua testa ti guiderà verso la strada giusta, non avere paura.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Diciamo proprio che la possibilità di fare o dire delle cose effettivamente compromettenti e poco furbe sarà altissima. Tutta colpa di Mercurio e della Luna nuova entrambi a sfavore. In compenso però il tuo bello è che in qualsiasi situazione saprai divertirti, mettere da parte le paranoie per abbandonarti al piacere in tutti i sensi. Beato te.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quando sentirai che i tuoi nervi saranno così tesi da farti esplodere in strilli e urla senza contegno, significa che è arrivato il momento giusto per fermarti. Marte in opposizione sembra spesso arrivare a guastarti la festa quando tutti gli altri pianeti sembrano invece essersi messi d'accordo per donarti pace ma soprattutto stabilità.Non lasciarti innervosire da qualcosa che non va immediatamente per il verso giusto, forse nell'errore c'è anche un pizzico di fortuna.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Nonostante i pianeti intorno a te continuino a muoversi, Venere resta sempre nel tuo segno zodiacale e questo è comunque un ottimo segnale. L'amore, la pazienza e il desiderio di essere in armonia con te stesso e con gli altri è davvero una priorità e questo sarà un insegnamento che ti porterai dietro anche nelle prossime settimane, quando Venere ti lascia. Adesso pensa soltanto alla tua dolce metà e se non c'è ancora esci subito a cercarla.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Oltre a Mercurio ancora in sosta nel tuo segno zodiacale ci sarà persino la Luna nuova, il 15 mattina, proprio nel tuo segno e con Sole e Luna supportati da Urano per di più. Tutto questo sembra volerti dire che è giunto il momento, cara Vergine, di togliere gli ormeggi e buttarti, capire e poi dichiarare che cosa vuoi davvero tu. Per un segno di terra come te, che ricerca la stabilità e spesso la cautela, uscire allo scoperto con i propri desideri sembra quasi un affronto all'universo. Eppure ti tocca osare.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte e Venere entrambi a favore ti renderanno l'unico segno zodiacale pronto a delle piccanti notti di sesso anche nei giorni della Luna nuova. Quando infatti la Luna e il Sole si incontrano si ha una fase lunare di calma, silenzio e solitudine. Non è il tuo caso perché gli ormoni impazziti avranno la meglio anche sulla famosa Luna nera.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È il pensiero a salvarti caro Scorpione perché per quanto riguarda il fisico ti sembra proprio di essere in un corpo che non ti appartiene. Praticamente come se l'avessi affittato su Airbnb. In compenso però tutto quel lavoro intellettuale porterà a grandi cose e tu non sei certo uno che si tira indietro quando ci sono dei pensieri importanti da indagare.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Stai superando alla grande questo momento di Mercurio a sfavore perché l'amore che hai dentro e fuori e soprattutto in tutte le forme è talmente tanto da mettere in secondo piano l'intelletto. Probabilmente le incomprensioni schizzeranno intorno a te come le palline del flipper ma riuscirai a superarle ignorandole completamente. Soltanto nel giorno della Luna nuova nel segno della Vergine questa sensazione di inadeguatezza potrebbe in effetti risultare più faticosa. Risolvila sempre con dei baci rassicuranti

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È un momento in cui ti senti portato per capire che cosa intende la gente intorno a te quando di solito parla di sentimenti profondi e di sensazioni alle quali non si possa non dare ascolto. Questa settimana succederà anche a te che hai proprio voglia di toglierti la maschera del supereroe o di chi ha sempre tutto sotto controllo per dedicarti anche a queste piccole debolezze. Non c'è bisogno che le dichiari ad alta voce ma se ti vedo assorto io so che ci stai pensando.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua questo periodo in cui hai solo voglia di far vedere chi sei, farti riconoscere e chiedere il riscatto per le settimane in cui ti sei sentito effettivamente ignorato. Marte insomma ti vuole un guerriero e tu non hai alcuna intenzione di usare le mezze misure. Forse appunto ti rendi conto di esagerare ogni tanto con il desiderio di ottenere tutto e subito ma le ristrettezze soprattutto emotive alle quali ti sei sottoposto nelle settimane scorse hanno lasciato il segno. Se chi ti ha intorno non si accorge di quanto è fortunato dovrai farglielo notare tu stesso.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Soprattutto nei giorni intorno alla Luna nuova nel segno della Vergine, quindi dal 14 al 16 settembre, ti consiglio proprio di ritagliarti momenti di solitudine importante, di quelli in cui sprofondare nelle domande anziché nelle risposte. Tutto questo periodo deve averti insegnato che spesso è più importante indagare che non comprendere. Per questo avrai tutta la vita!

Voto 5 e mezzo