L’oroscopo di oggi 11 settembre 2023: Sagittario e Leone scoppiano di passione L’oroscopo di oggi, lunedì 11 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: ci sono la Luna e Venere che si uniscono nel segno di fuoco del Leone. Per questo l’amore sarà potente, coinvolgente, sensuale e totalizzante: il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, lunedì 11 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi Luna e Venere sono congiunte nel segno del Leone, e questo renderà super emotivi i segni di fuoco! Con questa forte, sensuale, ammiccante e travolgente Luna, il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Da un po’ di tempo sei alla ricerca di un buon ‘carburante’ come soluzione per controbattere Marte contro, come quello studiato di recente da un pool di scienziati che pare possa permettere far vivere i nostri astronauti sulla Luna per lungo tempo. Tu pretendi che la serenità e l’ottimismo che ti fornisce oggi la Luna, possano durare all’infinito e anche oltre. Per ottenere quello che desideri vai oltre al concetto di utopia.

Amore: safari di caccia.

Lavoro: parli solo tu.

Fortuna: ti dà anche il bacino della buona notte.

Il consiglio del giorno: fai un’esperienza di spessore culturale.

Voto: 7

Toro

Vorresti proprio "scatenare l’inferno" come disse Massimo Decimo Meridio nella celebre battuta nell’arena del Colosseo. Invece di farti trascinare nel guazzabuglio di Venere e della Luna tu segui sempre la tua vena intellettuale. Così potrai scoprire che questa celebre citazione è il frutto di una scelta stilistica dei doppiatori italiani che ha talmente conquistato Ridley Scott da fargli cambiare il testo originale inglese. Tu affronta sempre tutto con la tua grande razionalità.

Amore: lo saluti da lontano.

Lavoro: teorico imbattibile.

Fortuna: coltivi quadrifogli.

Il consiglio del giorno: dedicati alla lettura almeno un’oretta al giorno.

Voto 7 –

Gemelli

Attenzione a seguire un po’ troppo le vostre ‘geniali idee’, che di certo con Mercurio contro non prendono in considerazione più ampi scenari e conseguenze. Proprio come i due amici che hanno deciso di creare una scorciatoia per recarsi al lavoro demolendo una fetta di Grande Muraglia Cinese, protetta dall’Unesco. Quindi niente iniziative bislacche, anche se vi sentite particolarmente sicuri grazie alla Luna. Mi raccomando.

Amore: siete disposti a tutto.

Lavoro: foglio in bianco.

Fortuna: solo per nobili gesta amorose.

Il consiglio del giorno: consultatevi sempre con il vostro amico più saggio.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Quando si parla di questioni di cuore tu al momento metti un po’ troppa razionalità e pragmaticità che sono doti che ti conferisce Mercurio. La tua visione al momento è a ‘tavolino’, tutta programmata. Non mi stupirebbe infatti se tu ti pronunciassi solo in termini ‘avvocatesi’ parlando della separazione tra Joe Jones e Sophie Turner. Certe questioni non si possono ridurre solo ad un puro calcolo economico.

Amore: c’è troppo calcolo matematico.

Lavoro: anticipi anche le affermazioni del capo.

Fortuna: il guadagno è la tua fonte di gioia.

Il consiglio del giorno: investi i tuoi risparmi in cose che ti portano grande piacere.

Voto 7 –

Leone

Senti un profondo richiamo ‘della natura’. Sei puro istinto con Venere, Marte e Luna che ti accompagnano in questo processo di trasformazione. Vuoi sentirti libero come i due cuccioli dell’orso ‘Amarena’ che scappano e tornano nella natura. Cerca il tuo personale habitat naturale.

Amore: i sensi sono tutti in allerta.

Lavoro: puro istinto.

Fortuna: ti lanci anche senza paracadute.

Il consiglio del giorno: le serate non programmate sono in assoluto quelle migliori.

Voto 7 e mezzo coinvolgente

Vergine

Ti basi su programmazione attenta e precisa con un grande livello di consapevolezza e correttezza proprio grazie a Mercurio nel tuo segno. Infatti potrebbe essere proprio una tua idea la proposta di abbonamenti per i mezzi pubblici di Roma, super vantaggiosa soprattutto per i più giovani. Tu sai sempre come sfoggiare gli assi che ben nascondi nella manica.

Amore: conquiste calcolate.

Lavoro: genietto a sopresa.

Fortuna: ti piace giocare alla dea della fortuna.

Il consiglio del giorno: prontissima per un detox post vacanze.

Voto 7

Bilancia

Non hai assolutamente bisogno di tutti gli ultimi studi scientifici che ci informano su cosa possa fare bene alla salute, tra cui spicca anche quello che afferma che tifare o guardare il calcio sia, appunto, salvifico. Sei sempre supportata da Marte e Venere e oggi si aggiunge anche una splendida Luna che rende ancora più smagliante il tuo sorriso. Ti basta unicamente essere autenticamente te stessa.

Amore: hai la dispensa piena fino all’inverno duemilaeventiquattro.

Lavoro: ritratto di coerenza.

Fortuna: insuperabile.

Il consiglio del giorno: colazione al bar con cornetto e cappuccino.

Voto 8 + scintillante

Scorpione

Di certo tu avresti saputo spendere meglio i 150.000 euro investiti dalla modella tedesca Teresia Fisher per allungare di ben quindici centimetri le sue gambe. In fondo l’estetica poco ti importa con Venere e la Luna storta perché quello che conta per te sono i risultati e i denari sonanti. Tu sei disposto a certi sacrifici solo in cambio di un ingente bonifico sul tuo conto in banca.

Amore: sei a dieta.

Lavoro: calcolatore impegnatissimo.

Fortuna: la riconsideri volentieri ma tra qualche tempo.

Il consiglio del giorno: prenota un ristorante stellato per andare a mangiare il tartufo d’Alba.

Voto 6 –

Sagittario

Ora che è stato avvistato un gruppo di cervi alle porte di Milano, finalmente dai un significato ai cartelli, che solitamente si trovano in campagna, che invitano all’attenzione per il passaggio di animali selvatici. Tu che hai Mercurio contro hai bisogno di prove concrete come San Tommaso. anche quando si parla di amore tu pretendi conferme e apprezzamenti che ti pare proprio giusto dover ricevere come ti suggerisce oggi la Luna. Avvisa subito il partner o il filarino del momento, che come minimo pretendi una serenata sotto al balcone.

Amore: rose rosse per te.

Lavoro: fai sempre la prova del nove.

Fortuna: la vuoi tutta e subito.

Il consiglio del giorno: trucco e parrucco come per una serata di gala.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti accendi solo quando si parla di eventi importanti che attirano migliaia di persone come la visione ad occhio nudo dell’allineamento dei satelliti Starlink. Con Mercurio a favore tu pretendi discussioni e argomenti da vero intellettuale e snobbi con una certa decisione ogni conversazione che potrebbe vertere su chiacchiere da bar o gossip di ultima categoria. Su questo sei iper selettivo.

Amore: lo metti alla prova con congiuntivi e condizionali.

Lavoro: grandissima fonte di soddisfazione.

Fortuna: fai le mossette da velina solo quando ti va.

Il consiglio del giorno: sintonizzati su tutti i telegiornali internazionali.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Condividi lo stesso destino di Al Pacino che a soli tre mesi da quando è diventato nuovamente papà è tornato ad essere single. L’amore pare proprio non riuscire ad ingranare, piuttosto ‘allenati’ con incontri fugaci per mantenere sempre alto il tuo sex appeal che con Marte a favore ti può regalare davvero memorabili emozioni. Mettiti subito in gioco.

Amore: solo fisico e va benissimo così.

Lavoro: impegno costante.

Fortuna: hai già finito il serbatoio.

Il consiglio del giorno: vai ad un concerto in un locale underground.

Voto 5 e mezzo ma non ti arrendi

Pesci

Non riuscite neppure ad immagazzinare informazioni semplici di base come il gossip sulla relazione tra Thimothée Chalamet e Kylie Jenner. Mercurio contro vi tiene sganciati dalla realtà. A questo punto vi conviene esplorare tutti i meandri, anche quelli più remoti, di inconscio e immaginazione così da tornare da questo viaggio più arricchiti e consapevoli.

Amore: non rilevato.

Lavoro: campioni di brain storming.

Fortuna: tutta apparecchiato pronta ad sfruttata.

Il consiglio del giorno: guardate i trailer dei film presentati al festival di Cannes.

Voto 6 +