Nell'oroscopo di questo weekend, che inizia oggi 23 gennaio e termina domani 24 gennaio, è importante la forza dell'elemento aria nel cielo astrologico. Ai pianeti che si trovano nel segno dell'Acquario (Sole, Mercurio, Saturno e Giove) si unisce anche la Luna nel segno dei Gemelli. Probabilmente quindi oggi avremo ancora più bisogno di socialità, socializzazione, condivisione e per questo, pur nei limiti della legge, troveremo soluzioni creative alternative per non sentirci soli. Ecco le previsioni astrali per tutti i 12 segni zodiacali.

L’oroscopo di oggi 23 e domani 24 gennaio 2021

Che cosa dice il vostro oroscopo in merito ai rapporti sociali? Avrete la Luna storta o Marte in opposizione che non vi fa venire voglia di uscire di casa nemmeno per fare la spesa oppure metterete la sedia sul balcone pur di veder passare esseri umani? Leggetelo nell'oroscopo segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Un fotografo di matrimoni si è appropriato indebitamente dei regali di nozze degli sposi ed è poi fuggito iniziando una carriera come influencer di viaggi intorno al mondo… benché anche tu sia d’accordo nel condannarne il comportamento poco onesto, Mercurio e Luna ti fanno apprezzare l’inventiva del ladro! Sono certa che troverai metodi più legali per perseguire i tuoi sogni…!

Amore: non è propriamente la giornata giusta per dichiararsi. Lavoro: oggi persino la segretaria ti sta simpatica…! Salute: ringrazia la Luna che ti consente di sorridere un po’. Il consiglio del giorno: metti quel paio di pantalone che ti fa delle gambe da urlo: hai bisogno di un po’ di autostima!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Bellissimo, affascinante ma un po’ sbadato. Come la Miss Monika Lewczuk, dalla Polonia, che ha completamente inventato le parole della canzone di Dua Lipa durante la sua esibizione andando incontro ad una figura un po’ barbina. Fa’ nulla, caro Torone! A te si perdona tutto, soprattutto perché se sempre pronto a regalare abbracci e calore che ti rendono così dolce e coccolone.

Amore: in camera da letto sei un fuoco d’artificio! Lavoro: dove non arrivi con l’intelligenza, ci pensa il fascino a spianarti la strada. (Anche se la fotocopiatrice, ti ricordo, non è corruttibile…). Salute: un po’ sbadato, ma ci ridi sopra senza troppi problemi. Il consiglio del giorno: guadagni sempre più punti con la tua cotta del momento… non lasciarti sfuggire l’occasione di metterti in mostra!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite carichi di buoni propositi come Biden col suo prossimo inizio da presidente degli USA. Ora che la Luna ha finalmente raggiunto i vostri lidi siete carichi a molla e pronti per dare il meglio di voi. Buonissimo Mercurio che passa da semplice supporter da sponda a vero e proprio braccio destro: praticamente non vi è possibile fare errori di calcolo nemmeno se vi impegnate!

Amore: se vi chiedono prove del vostro amore, non presentatevi con un documento firmato dal notaio… è poco romantico! Lavoro: non vi sfugge nulla, nemmeno la virgola mancante in un contratto da trentasei pagine! Salute: sprizzate energia da tutti i pori! Che invidia! Il consiglio del giorno: tollerate anche qualche errore di battitura ogni tanto… non siate troppo ligi! Non siete mica l’Accademia della Crusca!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La tua vita sentimentale, caro Cancro, è più incasinata della rete Vodafone che, negli ultimi giorni, ha dovuto ammettere coi suoi clienti di aver avuto dei grandi problemi di connessione. Anche tu, Cancretto, hai una Venere che non ti permette di comunicare bene quello che provi nel tuo cuoricino… ma tu evita di regalare emozioni come ha fatto la compagnia telefonica coi Giga: tieniti tutto stretto ancora per un po’!

Amore: niente, passi tutto il giorno a cantare le canzoni spezzacuore della Pausini. Lavoro: poco incisivo… devi acquisire più coraggio! Salute: stanco e poco determinato. Il consiglio del giorno: c’è bisogno di un po’ più di centratura. Prediti una pausa da tutto quello che ti disturba, persino dai social. Hai bisogno di riprendere contatti con le vere emozioni.

Voto 5 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non sei disposto a tollerare più di tanto, Leone. Come Francesco Oppini, paventi possibili denunce o querele a chiunque osi farti commenti negativi sui social. Più che suscettibile direi che sei stanco e avresti soltanto bisogno di un po’ di relax. Gioisci comunque: la Luna sta per lasciare la quadratura consentendoti finalmente di tirare un sospiro di sollievo…!

Amore: anche il semplice flirt ti sembra essere fin troppo impegnativo. Lavoro: ti si incasina tutto nella testa… ma le ferie quando arrivano? Salute: in ripresa. Almeno non hai perennemente la sensazione di essere fuori luogo. Il consiglio del giorno: cogli l’occasione, fai qualcosa di ricreativo: un nuovo taglio di capelli, un nuovo colore per la parete di casa… un puzzle da 15.000 pezzi per la parete… cose così!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Anche con questa Luna di prossima quadratura rimani affascinante ed esotica come lo spettacolo della neve sulle dune del deserto del Sahara: rara ed inimitabile riesci a affascinare chiunque ti scorga grazie all’influsso di Venere a tuo favore. Certo, avverti un po’ di insicurezza dovuta ad una Luna antipatica ma non è di certo qualcosa di insormontabile.

Amore: che dire? Belen stessa ti invidia per i consensi che raccogli! Lavoro: impara a gestire bene i ritmi fra riposo e attività. Presto avrai bisogno di riposo… Salute: ti senti stizzita… forse qualcuno ha osato metterti in discussione? Il consiglio del giorno: prendi con elegante calma anche le critiche: sono un motivo di crescita utile ed unico!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bisogna sfruttare il momento e tu, che riconquisterai il favore della Luna in giornata, sei pronta a fare di tutto per cogliere l’attimo. Prendi pure ispirazione dai ragazzi de L’Aquila che, a seguito della nevicata dei giorni scorsi, hanno subito pensato di creare un igloo nel centro del paese! Per questi colpi di genio dobbiamo ovviamente ringraziare anche Mercurio che ti sostiene strenuamente.

Amore: non c’è spazio per i tuoi sentimenti più teneri… ancora… Lavoro: sei un passo avanti a tutti! Salute: sul pezzo. Oggi più davvero spaccare il mondo! Il consiglio del giorno: Osa! Niente e nessuno può fermarti! Oggi non hai nemmeno bisogno di chiedere… prendi direttamente ciò che ti spetta!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Un po’ di luce in fondo al tunnel caro Scorpione, come per chi sta ancora aspettando notizie in merito al festival di Sanremo! Mentre tu ottieni finalmente una tregua da parte della Luna che riesce così a farti respirare, i fan del festival hanno avuto almeno il contentino della partecipazione confermata di Can Yaman… Ora dobbiamo solo pazientare che Mercurio si tolga dalla quadratura per avere la situazione più chiara.

Amore: intenso… come uno scacco di cioccolata fondente al peperoncino. Lavoro: fai confusione fra le voci di bilancio. Meglio far vedere i calcoli a qualcun altro. Salute: in recupero lento ma inesorabile. Il consiglio del giorno: oggi puoi riprendere in mano qualcosa che hai lasciato in sospeso: la lettura di un libro, la visione di una serie tv… niente di serio, si intende!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Brutto periodo per Alessandra Celentano! Dopo le discussioni in diretta ad Amici ora pure dei vecchi allievi si dichiarano contro le sue metodiche poco friendly. A dirla tutta anche tu, con questa Luna opposta, potresti sentirti messo alla gogna da chiunque non capisca i tuoi metodi o i tuoi piani d’azione. Non preoccuparti Sagittario: sarà presto chiaro il motivo per il quale ti comporti in determinati modi.

Amore: impara a riaccendere il fuoco, anche quando sta per spegnersi! Lavoro: hai bisogno di qualche dritta? Sono certa che ci sarà qualcuno disposto ad aiutarti al lavoro! Salute: stanco e irritabile… forse è il caso di prenderti una pausa. Il consiglio del giorno: evita di rispondere subito ai messaggi, quando ti arrivano. Il malumore potrebbe portarti a rispondere senza pensarci troppo sopra, facendo danni!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non solo sei un figo da paura con uno stuolo di ammiratori pronto ad appoggiarti in ogni momento ma hai anche un’intelligenza sopraffina che ti permette di ricavare il massimo partendo da risorse basiche. Sei come la divina Lady D che, in passato, è sempre riuscita a rimodernare ogni abito che portava per reinventarlo in nuovi modi. Regina del riciclo ma anche dello charme.

Amore: che dire… ti hanno già chiesto di fare da top model per la prossima sfilata dei maggiori brand? Lavoro: le tue idee valgono oro! Salute: hai un calo di adrenalina: riesci finalmente a prenderti un momento per te. Il consiglio del giorno: premiati. In qualsiasi modo che conosci: è giunto il momento di lasciarti andare a qualche vizio! (Senza esagerare!).

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Gioisci alla notizia che i display pieghevoli di Apple saranno finalmente una realtà tangibile: potrai nascondere ovunque cellulari e tablet riuscendo a sfoderare i tuoi dispositivi ovunque per poter twittare, likare o postare! Tutta questa eccitazione è ovviamente merito di Mercurio: la tua voglia di comunicare è diventata irrefrenabile e non puoi davvero esimerti dal comunicare al mondo le tue idee.

Amore: comunicare le tue emozioni ti viene così facile che non capisci come tu sia riuscito a farne senza finora! Lavoro: potresti addirittura lavorare anche ad occhi chiusi. Salute: al top! Il consiglio del giorno: forse è il momento giusto di aprire il tuo diario segreto e aggiungerci una pagina. Scrivi quello che senti, quello che provi e lasciati andare in un flusso di emozioni!

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In una parola? Delusi. La notizia del live action delle Winx su Netflix vi aveva quasi convinto ma quando avete scoperto degli adattamenti che distanziano così tanto il progetto da quello originale avete probabilmente già scartato l’idea di vederlo. Tutto questo senso critico vi sale per colpa della Luna, quadrata da oggi, che vi rende intransigenti come non mai.

Amore: evitate di fare gli offesi solo per ottenere più coccole! Lavoro: non prendete sul personale alcune recriminazioni dei colleghi! Lo fanno solo per dovere di professione! Salute: nervosetti. Puntate i piedi per terra e sbuffate. Il consiglio del giorno: questa Luna potrebbe davvero sconvolgervi la giornata. Fate come i monaci buddhisti: osservate quello che vi capita mantenendo calma e distacco… e se ci riuscite, ditemi come si fa!

Voto 6 e mezzo