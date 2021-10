L’oroscopo del mese di novembre 2021: Scorpione e Capricorno grandi amanti Nell’oroscopo del mese di novembre 2021 Venere si troverà nel segno del Capricorno, dal quale non si sposterà per diverse settimane, mentre Marte nel segno dello Scorpione, posizione nella quale si sente davvero esaltato. Saranno i segni d’aria e segni d’acqua quindi a godere contemporaneamente di amore, sensualità, desiderio e empatia. Se ne avete uno nei paraggi non fatevelo scappare!

Ciao a tutti! Questa settimana vi facciamo una sorpresa: invece dell'oroscopo della settimana ecco a voi l'oroscopo del mese di novembre, un mese che, date le temperature metereologiche, ha ancora più bisogno del calore delle stelle. Da questo mese, subito nei primi giorni, inizia l'ultima sosta importante dei pianeti veloci del 2021: Venere, il pianeta dell'amore, si ferma nei gradi del segno del Capricorno che, diciamocelo, non è certo un romanticone di norma.

Oroscopo del mese di novembre 2021: le previsioni segno per segno

Per provare a capire quali sono le indicazioni delle stelle nell'oroscopo del mese di novembre, dobbiamo considerare che Marte, il pianeta delle energie, si trova in un segno già molto forte, sexy e soprattutto profondo: il segno dello Scorpione! Per questo, saranno i segni d'acqua a ritrovare il sex appeal nonostante il meteo non sembri stimolare le energie creative e soprattutto sociali. Saranno invece segni di terra a dare amore in un periodo nel quale ne abbiamo davvero tutti molto bisogno. Bando alle ciance e andiamo subito a vedere l'oroscopo del mese di novembre per tutti i 12 segni zodiacali!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo che in questo mese, per colpa di Venere a sfavore, potresti non essere proprio la prima persona che chiamerei se avessi bisogno di un pochino di coccole. Niente di personale, si intende! In compenso, dato che Marte si trova in un segno zodiacale che tu ami molto, lo Scorpione al quale ti senti affine, quanto a sex appeal non vorrai davvero rinunciare a niente. Ecco, se proprio dovessi riassumere in due parole il tuo mese di novembre direi che non avrai proprio voglia di rinunciare a quello che ti fa stare bene, costi quel che costi.

Voto 6 perché l'individualismo non è sempre un male.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il tuo mese di novembre sarà davvero strano, soprattutto conoscendoti! Infatti contemporaneamente Venere sarà a tuo favore ma Marte a sfavore. Cosa significa quindi?? Che farai impazzire tutte le persone che ti circondano perché sarà impossibile capire che cosa stai provando?? Più o meno sì! Il bello è che Venere per te è un pianeta molto importante quindi mi sento di dire che le caratteristiche taurine saranno esaltate. Anzi, direi che mentre ti dedicherai ai piaceri con un'attenzione, una sollecitazione e una tensione al risultato davvero da professionista, contemporaneamente la pigrizia si sarà impossessata di te e, per non farti mancare niente, persino una certa dose di perfezionismo. Se fossi uno dei tuoi collaboratori starei davvero attento a non sbagliare.

Voto 6 per l'equilibrio che tenterai di mantenere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non si può proprio dire che quello di novembre sarà un brutto mese per voi, cari Gemelli! Anzi, un bel mese all'interno di un bell'anno. Cosa volete di più?? A differenza però del mese scorso non sarete particolarmente sollecitati quindi bene sì ma con una certa cautela. La vostra testolina andrà alla velocità di un razzo ipersonico cinese e avrete bisogno di spizzicare continuamente curiosità e stimoli intellettuali come gli aperitivi da un buffet di matrimonio. Ottimo, soprattutto considerando che quando la vostra testa sta bene, sta bene anche tutto il resto! Addirittura, se posso azzardare un consiglio, direi che è venuto il momento per fare dei grandi progetti e anche qualche investimento, persino economico.

Voto 7 per gli investimenti economici, ce n'è bisogno!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Un Cancro così non lo vedevamo da tanto tempo! Marte a favore ma Venere che ti volta proprio le spalle: tutta la dolcezza, la gentilezza, l'empatia e la compassione che hai sempre dimostrato di natura adesso proprio ti danno sui nervi… Anzi, non vedi l'ora che qualcuno ti stuzzichi per aprire delle fauci da fare invidia anche al lupo mannaro e sbranarlo. Che poi, si sa, un segno zodiacale che non è abituato ad avere a che fare con Marte, quando se lo ritrova tra le mani si sente un po' come dopo anni passati a giocare a freccette nel bar ti trovi a maneggiare l'arco di Robin Hood. Quindi insomma, potresti anche esagerare con la schiettezza ma ti renderai subito conto di quanto tutto questo sia realtà molto sexy.

Voto 5 e mezzo per l'opportunità di testare nuove emozioni.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Se posso farti una raccomandazione, caro leoncino, è quella di evitare di prendere delle decisioni importanti, drastiche e rivoluzionarie in questo mese di novembre. Non che tu non ne sia capace, anzi! Il problema è che lo sarai fin troppo e l'impulsività, l'azzardo, il decidere sull'onda di un'emozione che non vuole saperne di contenersi sarà proprio il leitmotiv delle prossime settimane. Quando Marte, Giove e Saturno tutti insieme si mettono a darti fastidio direi che la cosa migliore da fare sia dormire. Dì pure al tuo capo che te l'ha consigliato l'astrologa! Ah, ovviamente, intendevo dormire da solo perché anche col partner potresti combinare qualche pasticcio.

Voto 4 e mezzo ma tu dormi e ignorami.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questo si che è davvero un mese nel quale potrai esprimere tutte le tue innumerevoli doti e rispolverare, come i tacchi a spillo per la riapertura delle discoteche, tutti i tuoi pregi. Perché, checché se ne dica, tu di doti e pregi ne hai da vendere e nelle prossime settimane lo dimostrerai! Venere e anche Marte saranno a tuo favore, così come Plutone e Urano (se volessimo proprio essere precisi). Quindi tutte le volte che il tuo istinto, dal profondo dell'io come fosse la cantina dei mobili vecchi, ti darà qualche consiglio ti prego di ascoltarlo senza farti troppe domande. Troppo spesso l'hai imbavagliato e legato alla sedia come i ladri fanno con i proprietari di casa quando vogliono renderli innocui. E bene: il tuo subconscio è riuscito a liberarsi e adesso chi lo ferma più?! Goditi tutto l'amore che c'è.

Voto 10 e non aggiungo altro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'abbiamo capito che queste sono settimane un po' particolari nelle quali, già dal mese di ottobre, sei stata stimolata da forze, sentimenti, bisogni molto più potenti rispetto al tuo normale self-control. Nelle prossime settimane invece col mese di novembre, ad essere prese in contropiede saranno il tuo perfezionismo e il tuo bisogno di avere una perfetta armonia sempre attorno a te. Queste caratteristiche infatti sembreranno volatilizzarsi e ti ritroverai a farti delle grosse domande su ciò che possiedi, sul significato profondo di tutta quella perfezione che da sempre vai ricercando. Per fortuna con Giove e Saturno a favore queste riflessioni così importanti saranno al contempo mature ma leggere e ti permetteranno di andare velocemente verso il tuo amato equilibrio.

Voto 6 per l'insofferenza ai baci

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mamma mia quanto ti sentirai sexy in questo mese di novembre! Uno Scorpione quando ha Marte che transita sui propri gradi riesce immediatamente a sfoggiare artigli, guepierre e tutto un bagaglio di fantasie erotiche da fare invidia ai registi di film hard. Che poi, si sa che per quanto ti riguarda l'eros passa sempre attraverso l'intelletto per cui, ancora più del solito, avrai voglia di stuzzicare partner e possibili partner con infiniti giochetti erotici da far perdere la testa. Infine, per non farti mancare niente, anche l'amore avrà bisogno del suo spazio e quindi, dopo esserti esibita come una ballerina di pole dance, ti accoccolerai alla tua dolce metà meglio di una gattona.

Voto 9 e mezzo e tanta invidia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avrai un inatteso, incomprensibile e inusuale bisogno di certezze, di stabilità, addirittura di possesso. Che nessuno osi portarti via quello che ti appartiene, di qualsiasi genere sia, ma soprattutto che nessuno sottovaluti il tuo attaccamento anche emotivo a degli oggetti apparentemente superficiali. Tu che di solito bruci di passioni, di ideali, di idee e di esperienze, in questo mese avrai bisogno di stare a piantonare i tuoi metri quadri ricchi di tutto ciò che ti ricorda l'amore. Sarai davvero un sentimentaloide!

Voto 7 perché sentimentaloide non l'avevo mai detto a nessuno (e forse questa parola nemmeno esiste!).

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere entra nel tuo segno zodiacale e ci starà, in sosta, per diverse settimane. Lo so che anche un freddino come te farà le capriole di gioia a questa informazione! Ahimè, devo dirtelo subito, l'appetito sessuale che ti invaderà nel mese di novembre non sarà merito di Venere ma di Marte, anche lui a favore ma per un tempo decisamente più breve. In compenso però direi che nelle prossime settimane sarai il partner perfetto a 360°: dal prendersi cura della tua dolce metà a non vedere l'ora che si tolga tutti i vestiti, dalla dolcezza al sex appeal. Saprai cambiare veste meglio di un trasformista come Arturo Bracchetti.

Voto 10 per la perfezione!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quando tu sei di cattivo umore, ansioso, agitato e insofferente lo si nota subito forse perché non siamo abituati a vederti così che sbuffi, ti lamenti, addirittura vieni colto da ondate di pessimismo come da temporali imprevisti. Tutta colpa di Marte che ti rende allergico al genere umano e adorante la solitudine. Che poi, io sono una grande estimatrice della solitudine come momento di introspezione e di crescita ma, conoscendoti, so bene che nel tuo caso preferisci di gran lunga evolverti bevendo delle birre con gli amici. Per questo mese saltano.

Voto 6 + per la capacità di adattamento anche a momenti di solitudine e malumore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto desiderio di conquistare, essere conquistati, ballare un lento nelle prime ore della mattina nella piazza del paese con un casquet e finale. Se l'immaginazione è già di norma il vostro forte, quando Venere e Marte sono entrambi a vostro favore contemporaneamente tutto il mondo diventa il set di un kolossal hollywoodiano nel quale voi, ovviamente, siete gli indiscussi protagonisti alla ricerca del grande amore. Detto in parole semplici questo sarà il mese della fantasia, della curiosità ma anche dell'infinita dolcezza.

Voto 8 e mezzo per i desideri sconfinati.