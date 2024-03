video suggerito

Oroscopo di Aprile 2024, le previsioni del mese segno per segno: Pesci e Scorpione audaci L'oroscopo di aprile 2024 e le previsioni del mese per tutti i segni zodiacali: torna il famoso Mercurio retrogrado, che insinua il dubbio anche nei segni zodiacali più decisi. Mentre Marte in Pesci mostra nuovi modi di essere determinati, mai aggressivi. Acquario, Pesci e Scorpione i più fortunati.

Vi racconto qualcosa sull'oroscopo di aprile 2024: tra gli aspetti più importanti nel cielo di questo mese ci sarà Mercurio retrogrado, praticamente per tutto il mese (dal 2 al 24 aprile) nel segno dell'Ariete. Questo aspetto amplificherà, da un lato, il bisogno di rivedere quello che abbiamo vissuto fino a qua ma, dall'altro, risulterà rigido nel prendere decisioni.

Questo senso di dubbio ed incertezza verrà amplificato da Marte che resta per tutto il mese nel segno dei Pesci. Venere invece in Ariete dal 5 aprile, farà sì che saranno le emozioni più impulsive, alla fine, ad avere la meglio. Occhio all'eclissi di sole lunedì 8 aprile della quale però parleremo approfonditamente.Verso la fine del mese Marte che si congiunge a Nettuno ci renderà tutti decisamente più instabili, comprese le energie terrene.

Ariete

Sei tu il segno zodiacale che per tutto il mese ospiterà Mercurio retrogrado. Questo pianeta viene particolarmente temuto soltanto perché ci impone di indagare, come fossimo dei sub, nei dubbi, nei pensieri profondi e nelle incertezze rendendoci più difficile prendere una decisione concreta. Per fortuna però, anzi per tua fortuna, sempre nel tuo segno zodiacale si troverà anche Venere che invece amplificherà la tua meravigliosa capacità di decidere, soprattutto in amore, seguendo l'istinto.

Voto 7

Toro

La dolcezza, la delicatezza, l'amore in tutte le sue forme e soprattutto l'amore per te stesso, per gli altri, addirittura per gli sconosciuti. Questo sarà il trend del tuo mese di aprile 2024 e conoscendoti, tu che sei un segno zodiacale dominato dal pianeta Venere, non potresti chiedere di meglio. E anche il momento giusto per rivedere il tuo look, il tuo armadio e in generale prenderti cura del tuo corpo. Questo è l'ultimo mese intero nel quale il pianeta del benessere, Giove, sosta proprio tra i tuoi gradi mentre con la fine di maggio dovrei lasciarlo andare. Fatti del bene!

Voto 8

Gemelli

Il mese di aprile credo che sia davvero perfetto per rallentare nel fare e tuffarti in tutti i pensieri, i problemi, le situazioni che devi risistemare. E' come quel weekend che ti prendi libero per aggiustare tutti i piccoli problemi della tua casa. Saturno vuole proprio questo ovvero che guardi in faccia la realtà senza distrarti e soprattutto senza ignorare cose. È vero che Marte a sfavore ti toglie energie e anche sicurezza in te stesso ma credo che sia una buona soluzione per non contare sulla tua capacità di sgattaiolare dai problemi. Qui è ora di essere lucidi.

Voto 6

Cancro

Questo mese di aprile 2024 sarà davvero particolare.a tuo favore ci sono due pianeti che di solito non ritieni così fondamentali per le tue caratteristiche: Marte e Saturno che ti donano forza, determinazione, voglia di arrivare a raggiungere i tuoi risultati. Contemporaneamente però Mercurio ma soprattutto Venere saranno a sfavore dal segno dell'Ariete. Questo significa che tirerai fuori delle doti che ritenevi di non avere senza lasciarti distrarre dai sentimenti più dolci, malinconici, dalla cautela emotiva che spesso fungono da freno a mano. Lasciati andare insomma!

Voto 6 e mezzo

Leone

Direi che questo mese di aprile tu te lo possa davvero godere alla grande caro leone! Mercurio e Venere sono a tuo favore e tu hai soltanto voglia di inseguire tutti i pensieri, i sogni, i sentimenti amorosi di cui hai compreso l'importanza nelle settimane scorse. Hai come l'impressione che questo periodo sia più formativo dell'intero master all'università. Parliamo di vita, chiaramente, ma tu sei prontissimo a dare la tesi.

Voto 8

Vergine

Marte e Saturno sono ancora a tuo sfavore e tu hai come la sensazione di essere fatta di budino alla vaniglia. Nessuna certezza, pochissime forze, le energie durano il tempo della colazione alla mattina. Eppure proprio in questi momenti che hai l'occasione di toglierti l'armatura da problem solver e lasciare che i tuoi dubbi e anche qualche malinconia vengano a galla. Ci piacerai molto di più, sappilo!

Voto 6

Bilancia

Venere e Mercurio retrogrado entrambi in opposizione al tuo segno zodiacale riducono al minimo, ma davvero al minimo storico, la tua capacità di piacere a tutti, andare d'accordo con tutti, comunicare qualsiasi informazione senza turbare nessuno. D'altronde si sa che anche chi ha l'armonia come obiettivo nella vita ogni tanto è bene che si fermi alla metta in discussione anche a costo di tagliare qualche rapporto o di esporsi al punto da non accontentare proprio tutti.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Continua anche in questo mese di aprile la sensazione di sapere chiaramente che cosa desideri dalla vita, di andartelo a prendere senza fatica, di superare come con un salto a piedi uniti qualsiasi ostacolo. In fondo di piacere agli altri o di rispondere alle loro aspettative ti interessa davvero poco. Ti senti vero, sincero, limpido e maturo dopo tutte le tempeste che hai superato ultimamente.Marte e Saturno soprattutto ti faranno andare dritto al risultato senza perderti nei cunicoli delle paure.

Voto 8

Sagittario

La situazione del tuo oroscopo del mese di aprile è un pochino particolare caro Sagittario ma sono sicura che tu da buon segno dominato da Giove, l'ottimismo, saprai cogliere il meglio. Dove Marte e Saturno sembrano ancora toglierti ogni genere di sicurezza, di energia e di determinazione, Venere e mercurio ti donano nuovi punti di vista di solito molto più empatici, completi, aperti al cambiamento e all'ascolto.è un ottimo momento per cercare di risolvere le problematiche di Saturno contro attraverso le relazioni e il dialogo con chi ti circonda. Ascolta attentamente quello che ti viene detto da chi hai intorno.

Voto 6

Capricorno

Sarai assolutamente irriconoscibile in questi giorni e questa cosa non credo che sia del tutto un male! Venere e Mercurio nel mese di aprile spesso ti daranno filo da torcere e tu sentirai come di aver perso la bussola, la concentrazione, ogni forma di rassicurante sicurezza. Oltre a Saturno, il tuo pianeta preferito, a tuo favore ci sarà Marte che ti sprona ad usare l'istinto, la velocità, la passione. Non te lo farai ripetere due volte.

Voto 7

Acquario

Quanto ti piace in questo periodo nel quale sembra che ogni situazione sia pronta ad essere ribaltata. Le certezze nelle quali spesso gli altri segni zodiacali si trincerano determinati e sicurissimi, adesso vacillano tutte e tu hai il "te l'avevo detto" sulla punta della lingua. Sei pronto ad abbandonarti all'amore in ogni sua forma ma anche a vivere quello che la vita ti mette davanti al piatto, come fosse il consiglio del giorno dello chef.

Voto 8

Pesci

Marte si trova nel tuo segno zodiacale per tutto il mese così tu, dal tuo canto, ti sentirai pronto per fare grandi passi supportato anche da Saturno. Tutto quello che comporta fare fatica o mettere la testa su progetti a lungo termine non ti farà più alcuna paura. Cogli la palla al balzo! Risolutivo, concreto, pur mantenendo la solita delicatezza del sentire e anche del condividere.

Voto 8