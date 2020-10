Nell'oroscopo di oggi Marte continua ad essere in perfetta quadratura a Plutone: le energie sono esplosive, gli scandali all'ordine del giorno, in generale diciamo che si ha la sensazione di camminare sulle uova e che da un momento all'altro le cose (sicurezze comprese) possano sfuggirci di mano. Anche in quanto a scandali è meglio stare sull'attenti!

L’oroscopo del giorno 9 ottobre

Il quarto di Luna che vivremo tra oggi e domani con la Luna in Cancro e il Sole in Bilancia potrebbe farci sentire decisamente senza forze: il lasciar andare tipico della Luna calante oggi potrebbe subire un'accelerazione e toglierci energie. Che ne dite di seguire il consiglio del giorno nel vostro oroscopo di oggi?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non ci stai Ariete, sopratutto se gli scherzi che ti fanno sono di cattivo gusto. Ti vedo già ringhiare arrabbiato come il volpino che spopola su internet e che abbaia contro la padrona che gli ha messo nella ciotola solo due miseri croccantini. Marte può renderti molto reattivo ma il malumore è tutto frutto di una Luna quadratissima. Anche Giove ti vorrebbe un pò più tranquillo… ma ha capito con chi sta parlando?!

Amore: giornata troppo nervosa per parlare di sentimenti. Lavoro: devi cercare di stare al gioco. Almeno per ora! Salute: sei un po’ annoiato. Il consiglio del giorno: combatti il malumore facendo ciò che ti piace. È ora di curare te stesso e i tuoi interessi senza prestare troppa attenzione alla pesantezza degli altri.

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna di oggi ti carica, Torone. Hai voglia di calcare le scene di nuovo come Rihanna e, diciamocela tutta, con questa Venere a favore sei persino più sexy della cantante. Mercurio, purtroppo, se ne sta ancora in opposizione, costringendoti a ricontrollare la lista della spesa un paio di volte in più. Purtroppo la distrazione è dietro l’angolo ma non temere: Giove è a favore e farà di tutto per aiutarti a tenere la bussola!

Amore: hai già mandato quel messaggio così carino? Lavoro: al lavoro si chiedono cosa sia successo e perché sei così demotivato! Salute: reattivo e determinato! Il consiglio del giorno: se ti venisse in mente di far shopping, ti prego, chiedi la consulenza, almeno telefonica, a qualche amico. Hai bisogno che qualcuno controlli i tuoi accostamenti.

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi siete persi, vero? Venere e Nettuno quadrati potrebbero avervi confuso un po’ le idee ma non preoccupatevi: c’è chi è già pronto a darvi uno strappo verso la strada giusta come al corridore del Giro d’Italia, Peter Sagan. Giove e Mercurio poi sono subito pronti a accogliervi e a darvi una piccola spintarella per tornare in corsa: mantenete il vostro spirito allegro e tutto andrà per il meglio.

Amore: se l’amore non è un’espressione algebrica, non vi interessa. Lavoro: scavare a fondo per ottenere informazioni è divertente solo i prime cinque minuti… Salute: senza infamie… Il consiglio del giorno: lasciate perdere quelli che se la tirano troppo. Se non capiscono il vostro charme, lasciateli nell’ignoranza!

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Qualcosa in te si anima, Cancretto. Può essere che questa Luna ti metta voglia di cantare e di prendere la giornata con una filosofia diversa dal solito nichilismo… magari finisci a cantare qualche successo come il sindaco Raggi che viene addirittura comparata alla Berté! Peccato per quel Giove opposto che a tratti ti fa sentire un po’ in colpa per qualche eccesso di positività…

Amore: è un porto franco dove tornare dopo aver affrontato qualche ostacolo. Lavoro: non demordi, nemmeno di fronte a dei no secchi. Salute: allegro come uno degli uccellini di cenerentola. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche momento di cura per te stesso e non aver paura di premiarti per qualche piccolo successo che ottieni! Anche una vaschetta di gelato al supermercato vale, eh!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Le energie, lo sappiamo tutti, non ti mancano. Anche con un Mercurio quadrato come questo, che ti impone di non pensare se non vuoi far danni, decidi di darti a qualche attività particolare che possa distrarti. Ecco perché finisci per darti all’arrampicata a corpo libero come Lady Gaga! D’altra parte, Giove ti chiede proprio di non perderti d’animo e di dare il massimo per raggiungere le vette più alte!

Amore: se ti piacciono i rapporti cervellotici, sei nel posto giusto. Lavoro: pensi di lasciare tutto per andare a vendere caldarroste e farti meno problemi… Salute: carico di energie. Il consiglio del giorno: il mondo ti chiede di allenare la mente per risolvere magagne sempre più complesse? Compra un rompicapo da poter usare per tenere giovane la tua età celebrale!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere rende più chiare le tue emozioni e ti porta anche a dire, senza problemi, quello che pensi. Un po’ come il pilota di motociclismo Lorenzo che non si fa scrupoli ad ammettere che il suo collega Rossi è sempre stato un po’ troppo dispettoso e scorretto dentro e fuori la pista. Giove ti chiede di non abbandonare i tuoi progetti e ti impone di non aver paura. Come si dice: la fortuna aiuta gli audaci (e quelli lo hanno a favore!)

Amore: sempre affascinante come una diva degli altri tempi. Lavoro: riesci a gestire bene lo stress lavorativo. Salute: guadagni sicurezza grazie a questa Luna. Il consiglio del giorno: scendi in cantina, o sali in soffitta, e tira fuori dagli scatoloni i vecchi diari dove annotavi quello che ti capitava. Ritira fuori i vecchi sogni dai cassetti polverosi…!

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non tutte le storie finiscono bene. Spesso strascichi di vecchi rapporti malmessi continuano a tirar fuori degli aspetti da gestire, un po’ come succede per i Branjelina, di nuovo in tribunale per gestire alcune lacune del loro rapporto. Marte retrogrado vuole, in ogni modo, portare di nuovo alla tua attenzione degli aspetti che necessitano della tua cura. Prendi tutto con la dovuta calma: sei in grado di gestire tutto al meglio.

Amore: qualche discussione da gestire. Lavoro: stanca ma ordinata. Salute: leggermente sotto tono. Il consiglio del giorno: hai bisogno di una pausa. Metti una sveglia sul cellulare per ricordarti, ogni tot, di staccarti dal pc e cercare di distrarti.

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ora che sappiamo che Madonna ha snobbato David Guetta perché il dj è nato sotto il tuo segno… sappiamo che la cantante ha fatto un grosso errore. Con questo Mercurio sul tuo segno, però, non hai bisogno di nessun aiuto da parte di nessuno di influente: cavalchi l’onda del successo benissimo anche da solo. Super anche la Luna: aiuta il tuo umore e la tua voglia di metterti in gioco!

Amore: stai solo scaldando il motore. Lavoro: gestisci l’ufficio intero meglio di Miranda Priestly. Salute: al top della forma. Il consiglio del giorno: hai già imparato da solo che usare le energie per screditare gli altri è inutile. Lascia che la tua indifferenza nei loro confronti parli per te.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I tuoi drammi familiari e amorosi sono peggio di quelli della famiglia reale. Per ogni screzio viene pubblicato un libro contenente retroscena ed estratti con tanto di diagrammi a torta. Venere quadrata ha questo effetto un po’ polemico mentre Marte fa del suo meglio per caricarti ma porta con se anche cose del passato non completamente concluse. Cerca di gestire tutto al meglio con il tuo rinnovato buonumore.

Amore: non alzare polveroni. Lavoro: mantieni un low profile mentre ti allontani dalla scrivania per prendere una boccata d’aria. Salute: in ripresa. Il consiglio del giorno: mantieni l’esuberanza da parte mentre cerchi di gestire al meglio qualche piccolo ostacolo.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Luna opposta può voler significare anche distrazione e qualche danno. Non preoccuparti però se rompi il vecchio vaso Ming della zia: c’è sempre il nuovo collante a base di fotoni che stanno sperimentando! Marte quadrato potrebbe renderti un po’ scarico ma abbiamo Mercurio che, almeno sul lavoro e sulle questioni decisionali, riesuma lo spirito da piccolo oligarca illuminato che c’è in te!

Amore: se ti fanno proposte inginocchiandoti, sei già pronto con un contratto prematrimoniale in tasca. (Sgamato!) Lavoro: gestisci il lavoro di molte persone senza nemmeno una goccia di sudore. Salute: potrebbe essere molto meglio. Il consiglio del giorno: come recita un vecchio detto: non promettere quando sei arrabbiato. Direi che potrebbe sposarsi benissimo con la tua giornata. Attento al nervosismo da scrivania!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Te ne freghi delle regole e sei pronto ad indossare uno dei capi più discussi di Gucci di questa stagione. Sregolato e senza intenzione di rientrare nei ranghi, usi a tuo favore l’istinto a provocare di Marte, il caso creativo di Mercurio e pure quella dolcezza infinita che ispira la Luna di oggi. Sei sempre stato un outsider e, probabilmente, riuscirai anche in questo caso a sfruttare il meglio da questo cielo così… folle!

Amore: se l’amore è fatto di regole, tu sei l’eccezione in carne, ossa e leggings a strisce coi pois. Lavoro: se vengono a cercarti alla scrivania, sono certa che troveranno un cartello con scritto: (non) torno subito.Salute: piacevolmente divertito dai contrattempi. Il consiglio del giorno: attento all’utilizzo dell’ironia. Non tutti potrebbero essersi svegliati con la tua stessa verve!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La notizia che in Egitto abbiano trovato nuovi sarcofagi pieni di misteri ha due effetti su di voi: aumentare la voglia di segreto e mistero della vita e quello di prendere un aereo per fuggire dalle mummie di pretendenti che avete al fianco. Venere opposta rende le emozioni freezate peggio dei concorrenti del GF ma, per fortuna, Luna e Mercurio riescono lo stesso a farvi immaginare un po’ di magia.

Amore: sarebbe meglio evitare addirittura l’argomento. Lavoro: pieni di voglia di fare. Salute: riguadagnate buonumore. Il consiglio del giorno: evitate di pretendere attenzioni da persone distratte. Optate piuttosto per qualche bel regalo da farvi in completa autonomia!

Voto 8 +