Nell'oroscopo di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, abbiamo finalmente la prima giornata che inizia fin da subito con Marte nel segno del Toro. Mi sentite un po' più rilassata perché questo Marte in Ariete in una sosta di oltre sei mesi, è stato piuttosto pesante sia a livello psicologico che fisico che, ovviamente, sociale. L'ingresso di Marte in Toro potrebbe farci tirare un sospiro di sollievo se non che, fin da subito, il pianeta viene attaccato da Saturno e Giove in quadratura. Come dire che le tensioni non accennano a diminuire e la sensazione di solitudine e di chiusura anche nel nostro territorio più quotidiano rimane molto forte.

L’oroscopo del giorno 8 gennaio

Di Marte in Toro parleremo a lungo nei prossimi giorni perché andrà a fare congiunzioni, quadrature, ma per fortuna anche trigoni, piuttosto intensi. Oggi, con la Luna nel segno dello Scorpione, non possiamo non notare il forte senso di controllo e di autorità nell'aria.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai ancora sufficienti energie per emulare Fedez in uno dei suoi party casalinghi con musica a tutto volume e balletti improvvisati! Marte si è fatto da parte ma Venere ti sa ancora suggerire attivamente qualche movimento di bacino niente male! Per fortuna, poi, Mercurio si è deciso a fare le valigie e venire a darti una mano con le questioni dell’ufficio!

Amore: prometti una serata speciale a qualcuno di altrettanto speciale (e rispetta la promessa!). Lavoro: quasi quasi riesci persino a capire che quella cosa che fa rumore nel tuo ufficio si chiama telefono! Salute: meno energie ma un po’ più di consapevolezza (mica male!). Il consiglio del giorno: storia con la ex finita? Prima cosa da fare è ovviamente rimuovere ogni account superfluo da Netflix: immediatamente!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se abbia ragione il professore di Harvard che sostiene che gli alieni abbiano visitato la Terra già nel 2017 non lo sappiamo ma oggi, con questa Luna stortissima, ti senti tu un vero alieno! Tutto ti sembra estraneo, osservi il pc del lavoro come fosse una macchina infernale e parli con il Rumba di casa sperando in una risposta. Terra chiama Toro, mi ricevi!?

Amore: anche tutto stralunato non puoi non attrarre qualcuno col tuo fascino irresistibile. Lavoro: costretto a rivedere tutta la presentazione Powerpoint che ti eri deciso a portare in meeting! Salute: decisamente stanco e stressato: meriti una pausa. Il consiglio del giorno: firma un blocchetto intero di giustifiche e portalo con te. Ogni volta che non ti va di fare qualcosa, usale e mostra la tua riconoscibilissima firma!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Un po’ interdetti, come i presenti al discorso del pastore protestante americano che ha concluso il suo sermone con “Amen” e “Awoman”. Alla fine, però, lontani da ogni pregiudizio avete anche apprezzato la sottile ironia della preghiera grazie a questo Mercurio che, improvvisamente, ha ripreso a far girare con energia infinita le rotelle nella vostra testolina! Grandi idee vi verranno in mente nei prossimi giorni! Fidatevi!

Amore: vi chiediamo un po’ di pazienza: Venere sta solo ultimando gli ultimi dettagli prima di arrivare da voi! Lavoro: svolte importanti in arrivo! Salute: situazione di stallo, avvertite dello strano nervosismo nell’aria. Il consiglio del giorno: perché non riprendete in mano l’applicazione che avete scaricato per imparare lingue straniere?! Sono certa che qualche lezione di urdu sia ciò che ci vuole!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se ci fosse la possibilità di utilizzare le nomination ed il televoto anche in ufficio, saresti il primo ad auto escluderti dalle giornate lavorative. Per fortuna è già venerdì e, ad aggiungersi ai colpi di fortuna, Mercurio sta già per lasciare l’opposizione che ti rende così difficile alzarti la mattina per sederti alla scrivania! Tieni duro almeno per quest’ultima giornata di sforzo!

Amore: senti della provocazione nell’aria: qualcuno ha voglia di mettere alla prova i tuoi nervi. Lavoro: ultima giornata di battibecchi e difficoltà. Salute: umore inattaccabile (ringrazia la Luna!). Il consiglio del giorno: adotta la tecnica “Miranda Priestly”: nel momento in cui qualcuno fa di tutto per provocarti tu sorridi in modo stentato e non proferir parola. Un modo diretto e vincente per non dare spazio a sterili discussioni.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Dopo Isola dei Famosi, Pupe e Secchioni ed il Collegio potresti pure esser pronto per il nuovo reality “La Caserma”, ma non oggi! Oggi la Luna quadrata, insieme a un Marte a fargli compagnia, ti rende già abbastanza complesso il far la fila alle poste senza bisogno che qualcuno osservi al microscopio, o alla telecamera, tutte le volte che sbuffi e imprechi cercando di tirarci sopra opinioni!

Amore: valuta bene cosa scrivere nei tuoi messaggi romantici: che siano scevri di ogni incomprensione. Lavoro: è l’ultima chiamata per i lavori ben fatti: nei prossimi giorni potresti essere un po’ distratto. Salute: poca la concentrazione e umore ballerino (dura poco, tranquillo!). Il consiglio del giorno: acquattati sul divano, o direttamente sul tappetone di casa, e fatti una scorpacciata di serie tv. Ovviamente ciotole di pop-corn e patatine devono essere presenti!

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

L’assetto di oggi ti rende tenera e coccolosa: Luna a favore mentre Venere e Marte cambiano segno! Sei romantica e dolce come Chiara Ferragni che, senza paura, ha già mostrato le forme morbide della sua nuova gravidanza. Fra i suoi occhioni azzurri ed i tuoi c’è davvero poca differenza: l’emozione corre rapida e ammorbidisce anche le tue solite modalità da precisina!

Amore: riscopri il piacere delle piccole cose: da una passeggiata mano nella mano ad un film insieme sul divano. Lavoro: bene se ti impegni ma ancor meglio se riesci a pensare soluzioni insolite e fantasiose! Salute: tocchi con mano una nuova energia che riesce a risvegliare i tuoi sensi. Il consiglio del giorno: inizia la giornata di oggi con un po’ di meditazione: hai bisogno di avvertire pensieri ed emozioni!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il look non ti manca e la voglia di attrarre nemmeno… peccato però che Mercurio e Venere siano lì lì per metterti i bastoni fra le ruote. Cerca di optare per qualcosa di non troppo appariscente ed anche comodo… non vorrei mai che ti capitasse la disavventura di Giulia Salemi che, in diretta televisiva, si è vista crollare improvvisamente le cuciture dell’abito Versace che aveva addosso… less is more!

Amore: non pretendere troppo: sii pronta a grossi confronti. Lavoro: finalmente sta per terminare questo periodo di esami e valutazioni… tieni duro per lo sprint finale! Salute: alcune energie rientrano in circolo! Il consiglio del giorno: tuta, step e musica a tutto volume: rimettiti in forma cavalcando l’ondata di energia inaspettata pronta a travolgerti!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Biondo corto e squadrato. Il nuovo taglio di capelli di Dua Lipa che ti consiglio assolutamente di provare anche su di te. La Luna ha un grande effetto sul modo in cui ti senti oggi, dando anche nuova forza alla tua personalità. Supportato anche da Mercurio, almeno per oggi, potrebbero venirti in mente delle genialate da mettere in atto subito, prima di lasciarti sfuggire l’occasione.

Amore: hai voglia di parole importanti e di promesse sentite! Lavoro: non era oggi l’ultimo giorno disponibile per la consegna del lavoro?! Salute: ti senti davvero al top! Il consiglio del giorno: non aver timore di osare: anche se dovesse significare l’uscire di casa con un completo rosso fuoco e accessori coordinati!

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei pronto per nuove emozioni Sagittario? Anche se Venere sta per lasciarti, hai ancora a disposizione qualche cartuccia “da sparare” e, sono certa, che sulla base di tutto quello che hai passato nel periodo appena trascorso, avrai tanto da pensare e rimuginare. Come colonna sonora ti consiglio la prossima canzone di Emma in feat. con Alessandra Amoroso “Pezzo di Cuore”. Promette già bene, no?

Amore: i sentimenti cominciano ad essere più seri e strutturati. Lavoro: dopo una fase iniziale di rientro, sei pronto a dare il via a qualche nuova sperimentazione, muovendo i tuoi passi! Salute: meno energie ma più voglia di mantenere la calma e trovare i tuoi spazi. Il consiglio del giorno: suggerisco di occuparti della tua casetta oggi: comprale un nuovo profumo per ambienti o quel bel quadro trovato al mercatino dell’usato!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non hai bisogno di tutti i sotterfugi e di tutti gli escamotage che ha attuato Trump per cercare di prendersi più voti possibili! Tu hai Mercurio dalla tua, anche se ancora per poco, e questo ti consente di essere limpido e diretto nelle tue scelte e di raggiungere tutto ciò che desideri in pochissimo tempo. Marte e Luna ovviamente collaborano, facendoti prendere le strade giuste per te!

Amore: deciso, ti presenti direttamente con fiori e anello di fidanzamento (ma non era il vostro primo appuntamento?!). Lavoro: dai disposizioni ai colleghi gesticolando come fossi un vigile al centro di un ingorgo. Salute: pieno di energie. Potresti persino apparire esuberante e fuori controllo. Il consiglio del giorno: concediti il lusso di stupire chi ami di più: organizza un take away dal vostro ristorante preferito, fai un regalo inaspettato oppure lasciati andare a confessioni importanti: è la giornata giusta per esplorare nuovi confini personali!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il mondo pensa già al prossimo iPhone che, si vocifera, ci darà la possibilità di piegarlo e riporlo comodamente in tasca. Per quanto ti riguarda, però, alcuni dispositivi elettronici potrebbero non essere così facili da usare! Marte quadrato e Luna ad accompagnare potrebbero addirittura fartelo dimenticare nella tasca posteriore dei pantaloni con conseguenze disastrose non appena ti siedi…!

Amore: Venere ti fa gli occhi dolci e scalda di qualche grado le tue chat private. Lavoro: operoso e pieno di idee geniali: il capo ti tiene stretto stretto. Salute: spompato come dopo una lunga corsa, osservi Marte che ti toglie energie e decidi di stenderti a terra per prendere fiato. Il consiglio del giorno: stacca la presa del modem e goditi almeno un’ora di silenzio ininterrotto solo per te (silenzio dei vicini non incluso nel pacchetto dell’offerta).

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Una Luna come questa non può che farvi sentire ispirati e romantici, come i due cerbiatti nel bosco innevato dell’Abruzzo (immortalati in una foto che ha fatto il giro di internet). Come se non bastasse, siete anche in procinto di ricevere una spintarella da Venere che, probabilmente, nel boschetto dei vostri sogni vi farà incontrare il vostro principe azzurro tanto agognato!

Amore: qualcosa si muove nel vostro pancino: forse sono delle farfalline!? (Di certo non la peperonata di ieri…) Lavoro: fase creativa in atto: vi studiate tutti i DIY per creare agende e piccoli materiali d’ufficio customizzati. Salute: la Luna vi fa volare alto! Il consiglio del giorno: proponetevi di fare da baby sitter a nipoti e figli di amici: loro si divertiranno e voi potrete passare di nuovo del tempo in mezzo a giochi e giocattoli!

Voto 8