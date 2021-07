L’oroscopo di oggi 26 luglio 2021: fantasie fortunate per i Pesci Nell’oroscopo di oggi, lunedì 26 luglio 2021, la Luna si trova nel segno dei Pesci congiunta, per buona parte della giornata, a Giove. Questo aspetto è molto bello perché una Luna esaltata si può esprimere bene quanto a sentimenti. In compenso però Mercurio opposto a Plutone ci fa rizzare le antenne: se abbiamo qualcosa da nascondere è bene contare le parole col contagocce!

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 26 luglio 2021, la Luna si trova nel segno dei Pesci e, per buona parte della mattinata, ruoterà attorno a Giove. La Luna congiunta a Giove aumenta le emozioni ma anche la voglia di condividerle. Ottimo insomma considerando che i Pesci con le emozioni ci sanno davvero fare! Il segno fortunato del giorno è il Pesci che nonostante la Venere in opposizione riesce a prendere un bel treno per la sua destinazione preferita: la fantasia!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non cedi di un centimetro, forte di un Marte che ti dona ancora resistenza e determinazione che gli altri nemmeno si sognano di possedere. Come la “nonnina dell’atletica”, che a 92 due anni ancora scende in campo per allenarsi al lancio del peso, anche tu non ti tiri indietro di fronte a nulla, acciacchi dell’età compresi! Attento però a Mercurio quadrato: verifica sempre che quello che stai facendo sia utile e che non ti porti più danni che benefici!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: tu vuoi andare troppo di fretta… lei invece vuole fare le cose con calma! Rispettala!

Lavoro: turno di lunedì con Mercurio opposto… praticamente una tortura!

Salute: ti hanno detto che in palestra c’è un nuovo istruttore molto carino! Andiamo a controllare?

Il consiglio del giorno: mantieni la calma e rifletti a lungo prima di prendere una decisione… a meno che tu non debba ordinare una pizza. In quel caso, datti una mossa!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Delicato, senza tempo e praticamente eternamente presente come le rose. Le regine dei fuori sembra non passino mai di moda e restano un must su tutti i red carpet del fashion sin dall’inizio dei tempi… un po’ come te! Con una Venere come questa, in grado di risvegliare il tuo lato più romantico e dolce, riesci ad esercitare un fascino senza tempo in ogni momento della giornata… persino quando scendi al supermercato in Crocs a comprare il cocomero!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: mieloso e romantico all’inverosimile… impiegherai parecchio prima di arrivare al sodo!

Lavoro: mostra decisione e pugno duro. Le tue idee sono già brillanti, devi solo crederci un po’ di più!

Salute: non dimenticarti di fare stretching prima dell’attività fisica! Movimenti sbagliati, e a freddo, potrebbero darti problemi i giorni successivi!

Il consiglio del giorno: mi sembra la giornata perfetta per una serata sul divano, accoccolato, di fronte ad un classico Disney! Luna e Venere ne sarebbero super felici!

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Continua l’ondata di polemica che vi accende come foste Fedez in una qualsiasi diretta Instagram dell’ultimo periodo! Dal Codacons, al DDL Zan, alla recente discussione con Salvini in merito alla questione degli extra comunitari, il rapper milanese non ha davvero intenzione di mollare la presa! Voi siete su un percorso similare, complici soprattutto Venere e Luna quadrate che aumentano il livello di nervosismo fino alle stelle!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete il blocco facile su tutte le chat di incontri.

Lavoro: non date diritto di replica a nessuno. Siete nella fase “si fa come dico io!”.

Salute: le rughe arrabbiate che avete sul viso fanno ben comprendere che oggi l’umore non è dei migliori!

Il consiglio del giorno: mettete un filtro del linguaggio sulle vostre chat! Oggi siete un vocabolario completo di parolacce e insulti!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La tua voglia di chiacchierare con chiunque può trovare pane per i suoi denti! Da pochi giorni, infatti, Clubhouse ha aperto le sue porte a tutti, ma proprio a tutti, senza più regolamenti di inviti esclusivi e simili. Forse un po’ fuori tempo massimo… ma riesce comunque a stuzzicarti l’idea di dire la tua anche a sconosciuti che non vedrai mai in viso! Per oggi puoi concederti di dire quello che vuoi a chi vuoi senza limiti!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: occhi a cuoricino tutto il giorno! Vedi amore ad ogni angolo!

Lavoro: determinato e risolutivo. Non ci sono problemi che tu non possa risolvere!

Salute: direi che, per essere un lunedì, non sei nemmeno così ombroso!

Il consiglio del giorno: non aver timore di indossare il tuo abitino preferito anche se oggi devi andare soltanto in ufficio! Fatti bello per te stesso!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Luigi Busà è il nome di uno degli atleti che sta sfidando se stesso a Tokyo durante le olimpiadi. Già vincitore di alcuni incontri di karate contro degli idoli nipponici, il ragazzo non ha mai smesso di combattere e di superare i propri limiti arrivando, finalmente, alla sua occasione più importante! Devi prendere esempio dalla sua determinazione e sfruttare tutto l’appoggio che Marte è pronto a darti per superare le prove di Saturno! Sono certa che riuscirai ad arrivare dove vuoi anche tu!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non fare lo gnorri se qualcuno vuole fare finalmente passi importanti!

Lavoro: riunioni interminabili… e tu che speravi di svignartela prima dal lavoro!

Salute: in forma scattante, altroché centometristi delle Olimpiadi!

Il consiglio del giorno: punta la sveglia mezz’ora prima per meditare e aumentare la concentrazione: hai bisogno di tutto il focus possibile per affrontare il lunedì!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere a favore, come già detto, ha inaugurato la tua “stagione dell’amore” ma la Luna, opposta, ti rende un po’ troppo insicura e naif… Potresti finire per postare commenti un po’ troppo adolescenziali sotto le foto del partner, tipo Maria Elena Boschi che ha scritto “Mio <3!” sotto la foto del fidanzato, giusto per marcare un po’ il territorio! Non che ci dispiaccia vederti perdere un po’ il controllo e tornare bambina, basta solo che tu tenga alla larga dubbi e insicurezze!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: un po’ pignola sui pegni d’amore che ti vengono donati… non è che te la stai tirando un po’, vero?

Lavoro: scarti le mail più complesse e le giri, in qualche modo, a qualcun altro in ufficio… sgamata!

Salute: malumori discontinui… potrebbero rovinarti l’appetito!

Il consiglio del giorno: sai cosa ci vorrebbe? Una fiera di paese con bancarelle e chioschetti di cibo a go-go!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

I giochi delle olimpiadi a Tokyo son stati aperti dallo spettacolo di alcuni jet che hanno disegnato, in cielo, i cinque cerchi rappresentanti i continenti! Nulla a che vedere con la precisione e la coordinazione delle frecce tricolori ma, è da ammetterlo, c’è da apprezzarne lo sforzo! Anche tu oggi potresti non eccellere in concentrazione e accuratezza (vista la quadratura di Mercurio) ma la dedizione che Marte riesce a donarti vale comunque un plauso a tuo favore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: annoiata: tutte le proposte di appuntamenti di sembrano scialbe e poco promettenti.

Lavoro: non c’è nulla da fare: oggi non riesci proprio a carburare.

Salute: l’unico modo per accenderti sembra essere un caffè doppio!

Il consiglio del giorno: il problema è che sei come un diesel oggi: parti piano e poi… non ti fermi più! Gioca di pedale e gestisci bene energie e pause.

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I vocali a “x2” su Whatsapp non sono abbastanza? I meme sono oramai storia passata e sei alla ricerca di qualcosa che riesca ad esprimere subito quello che pensi? Puoi usare le nuove Soundmoji! Su iPhone, oltre alle immagini, invieranno anche musica e suoni per comunicare inequivocabili messaggi via chat! Così persino quel Marte quadrato che ti rende difficile financo muovere le dita sulla tastiera per scrivere non avrà nulla da ridire!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è un po’ presto per mandare i tuoi selfie senza veli… non trovi?!

Lavoro: come prendi note tu sugli errori nei discorsi degli altri… nessuno può!

Salute: partecipativo come me quando mi guardo un film d’azione: stesa sul divano a mo’ di foca in letargo.

Il consiglio del giorno: alla larga tutto ciò che è assimilabile allo sforzo fisico. Solo rare ed eventuali compilazioni delle spese domestiche sui tuoi fogli Excel. Nulla più.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non è tempo per parlare di amore e di rispetto delle sue forme, almeno secondo il governo italiano che ha rimandato di qualche mese le decisioni sul DDL Zan. Nel tuo piccolo, ti sembra di vivere la stessa situazione: Luna e Venere sembrano fare di tutto per mettere i bastoni nelle tue faccende di cuore, complicando all’inverosimile ogni occasione di fare conoscenza con qualcuno di interessante! Non crucciarti Sagittario, è solo un periodo un po’ “no"!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’anticasanova per eccellenza ha trovato la sua incarnazione in te.

Lavoro: basta che non ti chiedano di fare interventi di persona durante le call online e sei la persona più felice del mondo!

Salute: ultimi grammi di energie utili ai compiti quotidiani. Usali per farti una spesa consistente!

Il consiglio del giorno: per carità non prepararti da solo ad eventuali prime uscite. Hai bisogno che qualcuno ti dia consiglio sull’outfit! Senza dubbio il tuo senso estetico non basta!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

A Parigi alcune pizzerie hanno adottato dei pizzaioli-robot in grado di cucinare alla perfezione il piatto preferito dagli italiani! Le visiteresti solo per osservare di persona il prodigio della robotica unito alla sapienza culinaria dei loro ideatori! Con Mercurio opposto, d’altra parte, tutto ti sembra fantastico e incomprensibile… comprese le procedure in ufficio che oggi ti paiono davvero troppo complesse da seguire alla lettera!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: allena il francese: ti servirà per far colpo con frasi romantiche e esotiche! Tipo: “Vulevù cuscé avec mua?”

Lavoro: complessivamente confuso da quello che ti aspetta in ufficio… ma cosa sono le 350 mail che sono nel tuo inbox!?

Salute: discretamente bene. Magari non pronto per una gara professionistica in kayak ma ci si può lavorare!

Il consiglio del giorno: metti la lettura automatica dei messaggi… non solo quando sei in macchina! Non affaticherai le doti di comprensione già inibite da Mercurio storto!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Si vede proprio che Venere non ti sta più fra i maroni! Sperimenti look e accostamenti che fino a qualche settimana fa erano davvero impensabili. Il tuo accessorio della stagione sono, manco a dirlo, gli occhiali da sole. Dalle forgie più strane e particolari, ti aiutano, al momento, a sopperire alla mancanza del supporto di Marte facendoti apparire più “coraggioso” e istrionico di quanto tu non ti senta in realtà! Va bene così, Acquario! Arriverà anche il tuo momento di ruggire a pieni polmoni!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: si profilano sviluppi interessanti nel weekend… hai già prenotato l’estetista?

Lavoro: allenati a gestire lo stress: potrebbe servirti molto presto!

Salute: energie ancora sotto il livello accettabile… tieniti fresco e idratato!

Il consiglio del giorno: chiedi aiuto fisico per tutto: spesa, traslochi, tinteggiatura, l’utilizzo dello schiaccia patate… non hai energie da investire in questo periodo!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In vostro soccorso, giusto in tempo per uno dei lunedì più duri dell’estate, arriva la Luna! Pronta a tenervi fra le sue braccia e coccolarvi un po’, farà di tutto per abbassare il livello di stress che Venere opposta è prodiga ad elargirvi! Si tratta di un regalo inatteso che vi sorprende come ha fatto l’installazione di un finto dinosauro al centro del parco Indro Montanelli a Milano! Passeggero e temporaneo, riesce comunque ad alleggerirvi a sufficienza!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: affabili e sereni come Gollum del Signore Degli Anelli… stesso sorriso, soprattutto!

Lavoro: intransigenti con tutti… persino col capo! Anzi, con lui usate pure la penna rossa quando lo correggete!

Salute: sentite lo stress avvicinarsi a voi come l’uomo nero…

Il consiglio del giorno: mettetevi la parrucca giusta per imitare Crudelia De Mon. Oggi avete la stessa invidiabile voglia di vivere e di interagire col mondo!

Voto 6 –