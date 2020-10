Anche nell'oroscopo di sabato 24 ottobre continuiamo ad essere felici e rallegrarci di questa Venere (che cade nel segno zodiacale della vergine) in trigono, quindi a favore, dei pianeti in capricorno: Giove, Plutone e Saturno. Grande passione e quindi e grandi progetti soprattutto dal punto di vista sentimentale: si sa che con una Venere in vergine è meglio non scherzare perché ogni desiderio espresso è praticamente già realizzato!

L’oroscopo del giorno 24 ottobre

La Luna nel cielo astrologico di oggi cade nel segno dell'Acquario, segno zodiacale rivoluzionario e aperto ai cambiamenti. Inoltre, per buona parte della giornata, rimarrà in quadratura ad Urano quindi le emozioni non saranno più legate agli schemi alle regole ma sempre più pronte a regalarci moltissime sorprese. Mettendo insieme le due informazioni di questa introduzione se ne ricaverà quindi che le decisioni saranno durature ma probabilmente innovative!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche se uscita dal GF l’anno scorso, Antonella Elia riesce comunque a dare spettacolo e a non tenersi un “cece” in bocca. Come lei, anche tu Ariete ti senti autorizzato a parlare a ruota libera e a non controllare minimamente ciò che dici: colpa di Luna e Mercurio che aprono i cancelli delle tue opinioni. Attento a Giove: potresti essere un po’ troppo sicuro di te.

Amore: mood da camminata sulle uova…! Lavoro: leggermente nervoso…! Salute: avresti proprio voglia di una sessione di bungee jumping! Il consiglio del giorno: i viaggi, purtroppo, non sono facili in questo periodo. Puoi sempre scaricarti qualche vecchio episodio di Turisti per Caso e riguardarti qualche bel tour altrove!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Poco convinto forse, come il messaggio di Fedez pro mascherina richiesto espressamente da Conte, ma è l’intenzione che conta! Mercurio e Luna tolgono forza alle tue parole e alle tue dimostrazioni pratiche. Per fortuna però la Venere ti aiuta a usare il linguaggio dei gesti (e del corpo). Punta tutto sulla consistenza e sulla decisione che ti contraddistinguono: non puoi sbagliare.

Amore: sei nella piena stagione degli amori. Lavoro: se solo si potessero aggiungere tutte le password virtuali alle chiavi di casa per non perderle… Salute: avresti preferito rimanere a letto. Il consiglio del giorno: riduci gli sforzi odierni. Opta per una giornata lenta e a basso dispendio energetico. (Classe A+++).

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Venere non vi lascia scampo e rende complesse anche le cose più semplici. Per fortuna però la Luna di oggi fa da buon supporto e riuscite a controbattere ogni critica possibili con intelligenza ed ironia come il rapper Shade che, anche con poco fiato, riesce a mettere al loro posto negazionisti e allarmisti in un colpo solo. Un colpo da manuale!

Amore: non forzate le cose, lasciatele andare come devono. Lavoro: riuscite a percepire guai seri ad un miglio di distanza. Salute: impossibile abbattervi. Il consiglio del giorno: seguite lo spirito della Luna di oggi e sentitevi liberi di cambiare abitudini… o il colore della borsa che vi portate sempre appresso da troppo tempo.

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Giove e Marte contrari? Non importa: tu hai comunque una gran voglia di divertirti e, anche rinchiuso in casa, opti per qualche challenge di Tik Tok come Michelle Hunziker (che si diverte soprattutto con i video di cambi d’abito repentini). Venere ti coccola un po’ e ti permette di prendere con filosofia questa Luna un po’ più gentile rispetto ai giorni scorsi.

Amore: coccole e baci. Lavoro: lasciati alle spalle le insicurezze e centra l’obiettivo. Salute: in netto miglioramento. Il consiglio del giorno: per il weekend: se non hai voglia di organizzare qualcosa, opta per un re-watching di vecchi film cult. Un esempio? Rocky Horror Picture Show! In tema con il prossimo Halloween!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Come Kylie Minogue: hai la testa piena di idee, duetti e collaborazioni con grandi star (come Madonna e Lady Gaga) ma sai che la Luna di oggi ti chiede di pazientare. Come se non bastasse, Mercurio potrebbe ritardare qualche piano e costringerti a scalare le marce. Abbandonati a Venere che, in qualche modo, ha sempre un abbraccio consolatorio per te!

Amore: non aver paura di chiedere le coccoline! Lavoro: lasci perdere le questioni più complesse a chi ha buona concentrazione! Salute: un po’ rintronato. Il consiglio del giorno: goditi cinque minuti in più di sonno prima di alzarti. Hai davvero bisogno di guadagnare energie!

Voto 5

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Quale miglior modo di far ingelosire qualcuno se non partecipare a Ballando con le Stelle e scegliere un bel ballerino come ha fatto Alessandra Mussolini? Direi pure che ha fatto centro, visto la reazione piccata del marito! Questa Venere, in aspetto interessante con Luna, ti porta a giocare con le emozioni come la politica italiana (che a ben guardare, ha scelto proprio bene!).

Amore: ami stuzzicare oggi! Lavoro: regina indiscussa della scrivania. Salute: saresti quasi tentata di ritardare la sveglia. Il consiglio del giorno: un abito lungo, con colori sgargianti… ogni tanto si può fare!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Guadagni di certo punti con una Luna a favore ma Giove e Marte non sono ancora dalla tua. Evita percorsi sconnessi che potrebbero portarti fuori strada come una macchina da rally e gioca in sicurezza. Venere assicura un certo charme che potrai usare come arma d’attacco su chiunque provi a metterti in difficoltà: non avere paura di usarlo!

Amore: sei una dispensatrice di classe e fascino. Lavoro: non hai alcun problema a gestire lamentele e simili. Salute: vorresti avere più forze per alzarti al mattino. Il consiglio del giorno: è ora di fare spazio nell’armadio. Calcola bene i vestiti che non metti più e passa a creare dei posticini per qualche bell’abito nuovo che faccia sentire sexy.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

A te non la si fa. Mentre tutti ancora si chiedono il mistero della parte blu della gomma da cancellare, tu custodisci gelosamente il segreto e non lo riveli a nessuno. Mercurio e Venere ti rendono un sexy detentore di misteri inarrivabili mentre la Luna ti indispettisce un pochino. Buono Giove: potrebbe convincerti a rinviare alcune spese poco utili e a risparmiare in vista di grandi investimenti.

Amore: scintille nell’aria. Lavoro: non demordi nemmeno a pagarti. Salute: un po’ sotto la media. Il consiglio del giorno: ignora il malumore e prosegui diritto per la tua strada. Giove ti protegge e ti rassicura.

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Proiettato verso il futuro e verso nuove connessioni, non ti fai sfuggire la notizia che presto diventerà disponibile la connessione globale di Azure Space, in grado di portare la connessione internet anche negli angoli più remoti della Terra! Luna e Mercurio hanno un grande effetto su di te e riescono benissimo a distrarti da qualche piccola delusione in campo sentimentale.

Amore: se non ti vogliono, non ti meritano. Lavoro: sei quasi divertito dalle magagne in ufficio. Salute: ti svegli allegro come Heidi. Il consiglio del giorno: spazia con la mente e fai un giro in biblioteca in reparti che, normalmente, non visiteresti mai.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Su alcune cose sei estremamente preciso e, una di queste, è proprio il cibo. Non mi stupirebbe se fossi stato tu il primo a muovere una petizione per chiamare i cibi vegani con un nome appropriato e che non scimmiotti quello dei piatti a base di carne! La accoppiata di Giove e Mercurio ti rende un simpatico Mr. Precisetti che, con grande tenerezza, Venere rende irresistibile e super-coccolabile.

Amore: non vedi l’ora di passare del tempo con chi ti ama. Lavoro: riesci quasi a divertirti in ufficio! Salute: in lieve calo. Il consiglio del giorno: fossi in te mi dedicherei a sperimentare qualche ricetta per dei buonissimi biscotti. Punta sui “brutti ma buoni”. Si fa sempre bene!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La Luna di oggi, caro Acquario, è proprio un regalo inaspettato che riesce a metterti talmente tanto di buonumore da riuscire a farti vivere con allegria anche le cose più semplici! È un po’ andare a fare rifornimento in Puglia e trovarsi i distributori automatici con messaggi registrati in dialetto perfetto! Il mondo è più “leggero” se affrontato con positività!

Amore: impara a sdrammatizzare e a non prendere tutto troppo sul serio. Lavoro: non essere orgoglioso: puoi usare la calcolatrice anche per i calcoli più semplici. Salute: carico a molla! Il consiglio del giorno: rivoluziona i piani per stasera. Passa dal supermercato e sostituisci il passato di verdure in programma per cena con una serie infinita di appetizer e piatti fusion!

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Finalmente avete l’occasione di esprimere le vostre emozioni liberamente e anche di uscire dagli schemi. Ignorate Venere il più possibile e lanciatevi in una rinnovata connessione con quello che sentite. Prendete ispirazione Miley Cyrus e dalla sua nuova cover di “Zombie”: la sua energia incontenibile sono certa possa esservi di grande aiuto per sentire la vostra!

Amore: incompresi? Lasciate gli altri nell’ignoranza! Lavoro: non abbiate paura di dire ciò che pensate. Salute: rinnovato entusiasmo. Il consiglio del giorno: l’outfit perfetto di oggi deve ispirarsi un po’ al rock e al dark. Una punta di nero è sempre la scelta giusta, no?!

Voto 8