Nell'oroscopo di oggi il Sole è ufficialmente entrato nel segno zodiacale della Bilancia, che non è certo meno pignolo della Vergine. Il punto è che oggi, per buona parte della giornata, sia il Sole sia la Venere (in Leone) saranno isolati. Perché in buona parte della giornata e non in tutta? Perché ruotando l'intera ruota dello zodiaco di 360 gradi durante le 24 ore, qualche volta si creano aspetti con l'Ascendente, il Medio Cielo o la Luna che durano qualche ora. E che significa isolati? Ma quante domande! Significa che la parte emotiva (Venere) resta silenziosa, senza contatti con le altre parti di noi, come addormentata, introversa. Amplifica la sua influenza meno positiva sulla seconda decade di Acquario, Toro e Scorpione.

L’oroscopo del giorno 23 settembre

Tutto chiaro? Lo so che qualche volta mi spingo in là e vi racconto cose più specifiche della tecnica astrologica. Ma mi piace così… Anche a voi? In tutti i casi sappiate che l'astrologa non si dimentica certo del vostro oroscopo del giorno, segno per segno, soprattutto oggi che la Luna si trova nel segno del Sagittario… Famosissimo per essere uno che non si perde pezzi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte, Venere e Luna tutti uniti come sul falò del confronto di Temptation Island. C’è veramente da imbastire una stagione intera utilizzando come riferimento tutti i flirt che ti concedi in questi giorni. Ricorda solo che hai Mercurio opposto e potresti scambiare Luisa per Anna senza nemmeno accorgertene… Attento ai dettagli!!!

Amore: tanta tanta roba. Lavoro: vorresti tanto far partire lo screensaver suoi tuoi pensieri. Salute: hai la stessa energia dei cuccioli di tartaruga appena nati che si voglio gettare a mare. Il consiglio del giorno: non essere spendaccione. Non c’è bisogno di comprare regali costosi per mostrare il tuo affetto. (Ma se proprio vuoi fare un regalo, la tua astrologa accetta con piacere!)

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Venere quadrata non ti lascia molto tranquillo. Sembra quasi che qualcuno provi invidia e fastidio nei tuoi confronti. Un po’ come sta succedendo a Banksy (hai saputo che stanno revocando il copyright alle sue opere perché un artista senza identità non puoi rivendicarlo?!). Fai come il misterioso artista, non ti curar troppo del rumore che ti si crea attorno e tira dritto per la tua strada.

Amore: ignora i discorsi troppo complessi: parla solo e soltanto di quello che provi. Lavoro: che siano nuovi o vecchi colleghi, cerca di nutrire bene il rapporto con loro (e di tenerteli buoni)! Salute: non c’è troppa sicurezza in te stesso ma poi comunque affrontare la giornata in modo produttivo. Il consiglio del giorno: cambia qualche schema… ad esempio prova un nuovo piatto durante la pausa pranzo!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I commenti degli altri possono ferire e farvi sentire fuori luogo ma ricordate che Mercurio è sempre a vostro favore e vi permette di prendere le giuste distanze prima di rispondere in modo educato e assertivo. Michele Bravi (il cantante) insegna che non bisogna nascondersi di fronte ai commenti troppo invasivi ma che si può rispondere con sicurezza anche ai commenti meno felici. (Bravi, come lui!)

Amore: valutate proposte per una cena a due anche con la vostra astrologa? Lavoro: vengono tutti da voi a chiedere spiegazioni su cose che non hanno capito. Salute: qualche momento di giramento di balle è da mettere in conto. Sappiatelo. Il consiglio del giorno: non scendete a livello di chi vi vuole provocare e, anzi, andate avanti senza nemmeno indugiare. L’indifferenza vi fa stravincere in (quasi) ogni occasione.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non affidarti al giudizio degli altri! Soprattutto oggi! Mercurio quadrato e Marte ad accompagnarlo ti rendono pigro e poco attento. Rischi di trovarti il balcone pieno di piante… divertenti (!!!) come la Contessa De Blanck che, credendo di aver piantato solo flora esotica, si è trovata con una piantagione illegale sotto la vista di tutti! Mi raccomando…!

Amore: tentenni. Accettare o non accettare l’invito a casa dei suoi!? Questo è il problema! Lavoro: tieni duro… prima o poi suonerà anche per te la campanella della pausa pranzo. Salute: …l’unico problema è la solita stanchezza che ti accompagna da un po’! Il consiglio del giorno: lascia fluire i pensieri e poggia penna su carta per scrivere poesie o storie fantasiose che ti permettano di ritirarti nel tuo mondo!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

E a te che te ne frega se gli altri ti criticano per i tuoi rimedi estetici per apparire al top? Che siano interventi permanenti o meno, fai come Gianni Sperti ed ammetti candidamente di fare di tutto per curarti del tuo aspetto che rimane, a tutti gli effetti, il nostro biglietto da visita. Venere continua a renderti bello come il sole (ed altrettanto caliente!).

Amore: ami le emozioni e non puoi davvero farne a meno. Lavoro: ci sono piccoli ostacoli da superare. Ovviamente servono soltanto a farti capire quanto sei potente ed organizzato e non a metterti sul serio in crisi! Salute: ti svegli con la zampa giusta e sei pronto a conquistare il mondo! Il consiglio del giorno: appendi vicino allo specchio in bagno un calendario filosofico. Per iniziare ogni giornata con un buon pensiero!

Voto 9 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Luna quadrata è un tutto dire… soprattutto se senti gente che parla un po’ troppo a ruota libera dei fatti tuoi (come il fratello di Balotelli che spiffera un po’ troppo sulla vita privata del calciatore). Lascia da parte il nervosismo e cerca di prenderti la giusta distanza da chi non ti va a genio oggi: hai bisogno di prendere le cose dalla giusta prospettiva.

Amore: i giochi di sguardi ti accendono la voglia di flirtare. Lavoro: ci sono poche cose che non ti riescono bene e, sono certa, che oggi non ti capiterà di incontrarne nemmeno una! Salute: scattante come una tartaruga delle isole Cayman. Il consiglio del giorno: rallenta il ritmo: cammina a mezza velocità, prenditi il tempo per guardarti intorno e non lasciarti coinvolgere troppo dalla fretta degli altri. #TakeItEasy

Voto 6 meno

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio sul segno da una scossa al tuo pensiero e ti rende rapida di calcolo come nemmeno un termometro laser o una calcolatrice scientifica. Sfruttare questa dote è la chiave del successo in una giornata come questa dove le tue percezioni sono a mille ed hai bisogno di usare la testa per giocare d’anticipo. Dacci dentro!

Amore: in valutazione di alcune proposte che, al momento, ti sembrano troppo ardite. Lavoro: attacchi bottone con chiunque, persino con la stampante multifunzione. Salute: umore stabile per tutto il giorno. Il consiglio del giorno: non lasciarti prendere troppo la mano da progetti fantasiosi. Sei la tipa che, sfogliando una rivista di viaggi, potresti venir colta dall’improvvisa voglia di prenotare un viaggio in kayak verso l’Islanda… o un soggiorno a Bali… o forse meglio una crociera nel Pacifico?

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Invidiabile Irina Shayk che, anche durante gli impegni quotidiani di madre indaffarata, appare sexy e senza nemmeno un capello fuori posto… mica come noi che abbiamo questa Venere quadrata che ci fa sentire fuori posto come Paolo Brosio al GF! Non focalizzarti troppo sulle tue arrugginite capacità amatorie… è solo questione di tempo prima che tu ci riprenda la mano…!

Amore: un universo totalmente sconosciuto, questo. Lavoro: ci sono pratiche da sbrogliare molto complesse… e non ho ancora capito perché le lasciano tutte a te. Salute: stai ben lontano da specchi e superfici riflettenti… altrimenti rischi di sprecare tutta la giornata a guardare i tuoi difetti… Il consiglio del giorno: se non ti senti pronto a interagire col prossimo, non aver paura di essere sincero e di rimandare gli appuntamenti fra qualche giorno… qualche mese… qualche secolo…

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Devo chiamarti uno di questi giorni. Probabilmente sei l’unico che ha capito qualcosa nel nuovo video di Lady Gaga (“911”). Con quella Luna, Mercurio, Venere e Marte a favore mi stupisco che non ti abbiano già chiamato al CERN o alla NASA per risolvere i grandi misteri della vita… ma se avessi del tempo libero potresti spiegarmi di nuovo la trama di “Inception” perché non l’ho capita.

Amore: si prospetta una giornata molto interessante! Lavoro: segui il flusso e la tua voglia di impegnarti (che sia assente o presente!). Salute: potresti essere un esempio perfetto di salute! Il consiglio del giorno: assolutamente non metterti limiti di alcun tipo! Se ti dovessero proporre un giro in centro con più tappe per provare diversi pub e bar non rifiutare l’invito!

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Probabilmente non è il migliore dei periodi. Con un Mercurio quadrato che ti fa dimenticare a casa portafoglio e cellulare e un Marte che gioca a farti sentire stanco come un orso in procinto di entrare in letargo… Dobbiamo però ammettere che Giove continua a fare il suo lavoro e riesce, in qualche modo, a farti sentire sicuro di te (e del partner).

Amore: accetti coccole SOLO se non le devi ricambiare. Lavoro: c’è poca voglia di mettersi a valutare pro e contro. Salute: poca energia e tanta tanta tanta voglia di rilassarsi un po’. Il consiglio del giorno: non disdegnare le novità. Se ti invitano ad una cena di lavoro in un ristorante thailandese non fare lo schizzinoso!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Voglia di libertà e leggerezza? Perché non agganciare una vecchia Panda rosso fuoco ad una mongolfiera per celebrarne i 40 anni dalla sua creazione e godersi un po’ di aria sul viso mentre fingi di guidarla? La Venere opposta ti fa desiderare di avere un po’ di calma e di tranquillità senza per forza dover cedere a litigi e provocazioni che ti rendono soltanto nervoso!

Amore: facile come risolvere un cubo di Rubik bendato. Lavoro: c’è bisogno di chiari alcuni concetti base della convivenza fra colleghi. Salute: una buona scarica di energia potrebbe convincerti ad andare a correre prima dell’alba. Tranquillo: il desiderio si esaurisce in fretta. Il consiglio del giorno: metti qualche accessorio in testa per apparire simpatico e allegro. Vanno bene anche le orecchie di peluche sul caso del motorino!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non vi piacciono le persone che non sanno tenersi i segreti, soprattutto poi se usano social o media per spifferare cose che avevate tenuto a confidare soltanto a loro (forse è per questo che non vi è piaciuta la soffiata di Zorzi al GF in merito a Gabriel Garko?!). Cercate di non assecondare troppo la Luna quadrata e tenetevi bene alla larga da chi non è in grado di trattarvi con delicatezza in giornate come queste.

Amore: se vi chiede di dividere con voi l’ultimo gelato della stagione è vedo amore…! Lavoro: costretti a ripensare, in modo alternativo, alcune vostri progetti. Salute: siete un po’ stralunati! Il consiglio del giorno: mutate i gruppi Whatsapp. Soprattutto quelli inerenti al lavoro o al gruppo di mamme preoccupate per il rientro a scuola. Staccate la spina!

Voto 6