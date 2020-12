Nell'oroscopo di oggi Mercurio trigono a Urano porta ad una particolare determinazione nel pensiero che sarà veloce, deciso e difficilmente ritornerà sui suoi passi. Anche le dichiarazioni, da quelle private fino a quelle ufficiali, verranno fatte in una modalità intransigente che poco bada alle emozioni di chi riceve le informazioni. Anzi, direi addirittura gli ordini!

L’oroscopo del giorno 23 dicembre

La Luna in Ariete oggi viaggia molto vicina a Marte, in questo segno zodiacale da diversi mesi, il che, unito a Mercurio trigono ad Urano, fa sì che i sentimenti vengano espressi con irruenza, determinazione, audacia passionale ma decisamente poco attenta, poco sensibile, poco accorta. La passione in questo caso è incontenibile e direi addirittura da guerrieri!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per carità, Ariete, tieni sotto controllo la lingua! Soprattutto se hai un microfono attaccato che potrebbe far sentire in diretta a tutti quello che dici! Non seguire le orme di Signorini che, durante la diretta del GF, si è lasciato scappare commenti sulla scollatura troppo generosa della Gregoraci! Mercurio quadrato lavora male con la Luna a favore del tuo segno e potrebbe farti eccedere!

Amore: proposte indecenti all’ombra dell’albero di Natale. Lavoro: costretto a ripetere da capo tutte le procedure che normalmente esegui ad occhi chiusi. Salute: di buonumore: ti aiuta a superare con facilità i contrattempi! Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche momento di dolcezza con chi ti vuole bene davvero e lascia in ufficio le tue preoccupazioni!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

I tuoi sforzi sono stati premiati Torone. Almeno in questo primo periodo di Saturno quadrato sei riuscito con successo a dare una forma ai tuoi progetti, grazie a Mercurio a favore. Dovresti sentirti soddisfatto almeno tanto quanto la direzione artistica di Sanremo che è riuscita a presentare una lista di cantanti in gara a discapito di tutte le critiche! Bravo!

Amore: non è la tua prima preoccupazione. Lavoro: dovrai sudare un po’ più del solito. Salute: senza particolari intoppi. Il consiglio del giorno: porta avanti le tue decisioni senza ascoltare troppo gli altri: soprattutto se hai deciso di uscire di casa vestito da Babbo Natale per far emozionare tutti i bimbi che incontri per strada!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Poco amati dal pubblico come Cristiano Malgioglio che, a dispetto di ogni previsione, ha dovuto lasciare la casa del GF a causa del televoto. Venere opposta vi mette qualche bastone fra le ruote ma, in tutta sincerità, voi avete ben altro a cui pensare. Mercurio e Luna stanno cercando di aiutarvi a organizzare bene le vostre prossime mosse: le prove di Saturno sono già in atto!

Amore: non riuscite ad essere troppo dolci e amorevoli… Lavoro: vi portate a casa del lavoro da svolgere durante le feste. Salute: lasciate agli altri l’organizzazione dei pranzi di festa: volete godervi appieno il relax che questo periodo può offrirvi. Il consiglio del giorno: l’outfit di Natale è stato scelto: sarà spettacolare e perfetto per le dirette Instagram coi vostri follower!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Attento a Marte! Con quella Luna che lo accompagna sei a rischio di narcolessia che potrebbe portarti ad addormentarti ovunque e fare la fine del signore che, creduto colto da un malanno, è stato accompagnato direttamente in ospedale dall’ambulanza (mentre in realtà si era solo addormentato sulle scale!). Rimani sveglio e non cadere in sonni profondi!

Amore: le intenzioni di chi ti fa la corte non sono subito chiare. Lavoro: tutte queste comunicazioni in merito a chiusure e vacanze ti confondono! Salute: stanchissimo, indossi due paia di calzettoni antiscivolo per tenere le zampette al calduccio. Il consiglio del giorno: prima di affrontare un qualsiasi dialogo con qualcuno scofanati una tazzona di cioccolata calda! Ti aiuterebbe ad essere molto più affabile!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Solo una parola: Postalmarket. La mitica rivista torna in edicola con Diletta Leotta in copertina per sedare ogni dubbio in merito al livello di sensualità della testata. Con quella Venere e quella Luna sono certa che avranno chiesto anche a te di partecipare agli scatti del primo numero… sei talmente sexy e piccante che riesci, da solo, ad alzare la temperatura in questo freddo inverno!

Amore: inarrivabile, attrai l’attenzione di chiunque ti incroci per strada. Lavoro: qualche ritardo ti costringe a rimandare delle decisioni dopo le ferie. Salute: ti senti carico di energie! Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di regali assurdi per far piacere a qualcuno. Spesso basta la tua presenza!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Periodo complesso, soprattutto per le tue collaborazioni e la tua immagine. C’è chi ti compara a Johnny Depp: osteggiato da alcune case di produzione, osannato e protetto da altre. Questa Venere quadrata ti scombina i piani mentre la Luna non si risparmia nel fornirti le energie necessarie ad affrontare ogni cul de sac in cui rischi di incastrarti.

Amore: incomprensioni all’ordine del giorno. Lavoro: il rigore e il tuo impegno sono la tua carta vincente. Salute: impegnata ma sempre sul pezzo! Il consiglio del giorno: evita ogni messaggino dalle intenzioni sexy: con questa Venere non ti vengono bene!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il down dei server di Spotify ti ha colpito duramente togliendoti la possibilità di ascoltare la tua playlist preferita mentre facevi esercizi di yoga! La colpa di questo down è ovviamente di Mercurio che, dalla sua posizione quadrata, non ha alcuna intenzione di aiutarti con le tue faccende quotidiane. Poco carina anche la Luna: potrebbe portarti a innervosirti senza motivo.

Amore: sei troppo indaffarata a risolvere le tue cose per renderti conto di chi ti fa la corte. Lavoro: sogni vacanze invernali che durino per sempre. Salute: spossata, passeresti volentieri tutta la giornata in una SPA. Il consiglio del giorno: sfodera il vecchio porta CD e mettiti ad ascoltare compilation di qualche anno fa: emozioni assicurate!

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Natale aiuta anche a te a riempirti di emozioni. Sei quasi più tenero dell’albero di Natale di Gallarate che, al posto delle palline, riporta i nomi dei 370 bambini nati in questo 2020! Venere ti spalleggia ancora mentre Mercurio può farti venire idee interessanti in mente. Entramni ti aiutano in questo primo tempo di Saturno opposto che, ti assicuro, avrà cose importanti da dirti.

Amore: abbracci intensi che ti scaldano il cuore. Lavoro: l’ingegno ti aiuta a portare a termine anche i lavori più difficili. Salute: un po’ di tensione potrebbe convincerti a prenderti un attimo di riposo in più. Il consiglio del giorno: per oggi puoi anche lasciarti andare ad un po’ di malinconia pre-natalizia! Ascolta il cuore, anche quando ti chiede di prenderti un momento solo per te.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai emozioni forti che vibrano ad altissime frequenze. Questa Venere è una manna che riporta il tuo cuoricino ad emozionarsi anche per le piccolissime cose. Ti consiglio di vedere il nuovo film della Pixar dal titolo “Soul”, pieno di emozioni e sentimenti che non vedono l’ora di farti provare cose intensissime. Sei un concentrato di dolcezza!

Amore: distribuisci baci ed emozioni ovunque. Lavoro: sostituisci le email lavorative con delle gif di auguri che scaldano il cuore di tutti. Salute: hai un’energia esplosiva e coinvolgente. Il consiglio del giorno: scrivi a mano tutti i bigliettini per portare un tocco ancor più personale ai tuoi regalini.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tutta la tua vita in digitale, ora che stanno producendo cellulari dalla super batteria puoi pianificare intense sessioni di riunioni outdoor oppure partite interminabili a Candy Crush. Mercurio dalla tua riattiva tutti gli ingranaggi che, per un po’ di tempo, si erano arenati. È giunto il momento di rimetterti in gioco e di buttarti a capofitto nei tuoi progetti (ludici e non).

Amore: non hai molto tempo per le smancerie. Lavoro: produttivo al 100%, sei una delle voci in attivo sul PIL nazionale. Salute: stanco ma non riesci a star fermo: hai troppe idee in testa. Il consiglio del giorno: lasciati andare a creazioni e progettazioni ovunque ti trovi! Non smettere mai di ideare!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vivi un momento simile a quello di Ellen DeGeneeres. Prima subissata di critiche per il suo show ed ora con energie ballerine che mettono a dura prova il suo sorriso. Per fortuna tu, come lei, non ti lasci abbattere e adotti strategie vincenti per sfruttare al meglio le occasioni che l’accoppiata di pianeti, Giove e Saturno, sono pronti a portarti! Bravo!

Amore: potrebbe essere solo passione… ma al momento va bene così! Lavoro: chiuderai la porta del tuo ufficio guardando con emozioni contrastanti la pila di carte da risolvere al tuo rientro. Salute: proattivo, non ti lasci di certo demoralizzare da qualche piccolo ostacolo di percorso. Il consiglio del giorno: pianifica già un prossimo tatuaggio che significhi per te qualcosa di speciale: saranno momenti da ricordare!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Come siete criticoni cari Pesciolini. Siete quasi più intransigenti dello chef Bruno Barbieri che non si risparmia affatto nei suoi “no” diretti a chi sbaglia in modo eclatante i piatti. Colpa di Venere che vi indurisce a tal punto che non ne fate passare una… cercate il modo giusto per farvi scaldare il cuore… tanto lo sappiamo tutti che, in fondo, siete dei cuor di panna!

Amore: meno dolci del solito. Lavoro: potete finalmente tirare un sospiro di sollievo di fronte alle vacanze. Salute: determinati come non lo siete mai stati. Il consiglio del giorno: fate rileggere i vostri messaggi a qualcuno di cui vi fidate. Evita di mandare espressioni troppo dure alle persone che si meriterebbero un vostro supporto.

Voto 6 –