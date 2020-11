Eccomi qui a parlarvi di un importante aspetto astrologico nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 novembre. Si tratta infatti della congiunzione, oggi perfetta, di Giove e Plutone 22° del segno del Capricorno. Questa congiunzione, che avviene ogni 13 anni circa, e che nel 2020 abbiamo già visto nel mese di aprile, indica una esplosione del desiderio di conquista più profondo. Dove Giove è un pianeta fortunato legato al benessere anche economico e all'universalità, Plutone indica contemporaneamente la brama di possesso ma anche la necessità di comprendere fino in fondo, di concludere un'era per cambiarla. Il fatto che questa congiunzione avvenga nel segno del capricorno legato all'autorità, alla politica e all'economia più potente, può indicare il punto più alto della nostra modalità di vivere e controllare la politica e la società dal quale punto è necessario iniziare il cambiamento.

L’oroscopo del giorno 12 novembre

Voglio decisamente essere ottimista: La luna in Bilancia congiunta a Venere, nel segno della giustizia per eccellenza, e un bellissimo Sole che si attiva sia con il trigono a Nettuno che con il sestile alla congiunzione Giove – Plutone, mi porta a credere che saremo davvero capaci di usare questa grande difficoltà nella quale ci troviamo per rimetterti rimetterci in gioco partendo da una nuova concezione dell'etica e della comunità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La vita è un po’ come il red carpet degli MTV Europe Music Awards: bisogna osare e mettere da parte la pura eleganza per essere ricordati. Nel tuo caso, Ariete, la Luna opposta così vicina a Venere potrebbe darti qualche problema con gli accostamenti giusti. Non che ha te importi, sia chiaro: con quel Marte dalla tua, ti sentiresti bene persino in déshabillé!

Amore: la verità è che non hai proprio voglia di metterti in gioco. Lavoro: non fatichi più a star dietro alle richieste del capo! Salute: scarico come un cellulare dopo una sessione di zapping su Netflix. Il consiglio del giorno: la Luna di oggi potrebbe essere parecchio fastidiosa e farti saltare tutto indispettito per ogni piccolo commento che senti: conta almeno fino a 100 prima di rispondere!

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Progetti insicuri? Ti ci butti senza nemmeno valutare se ti hanno messo la rete di sicurezza. Sembri un po’ Elon Musk che, dopo Tesla e affini, si butta sulla produzione della tequila partendo da una semplice battuta lanciata per scherzo il primo di aprile scorso. D’altra parte questo Mercurio opposto dovrà pur essere sfidato no? (E visto che Giove è della tua, perché non provare?)

Amore: forse qualcuno ti sta chiedendo troppo. Lavoro: svogliato, clicchi a caso sullo schermo nero. Salute: potresti indulgere in qualche pasticcino per caricare l’umore. Il consiglio del giorno: ignora le critiche sterili. Per quelle più intelligenti, invece, riportale su un taccuino: avrai tempo più aventi per valutarne la veridicità.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Va bene la pizza, va bene il sushi… ma questo connubio fra Luna e Venere, per una volta, vi chiede di provare qualche gusto corposo e nuovo della cucina tradizionale! Avete bisogno di sostanza e, complice questo Giove, optate per scelte più consuete del solito per stupire chi, da voi, si aspetta per forza qualcosa di esotico ed imprevedibile!

Amore: spingete al massimo! Lavoro: attenti alle minuscole clausole che trovate in fondo ai contratti. Salute: in ottima forma. Il consiglio del giorno: per ovviare al mal di gola stagionale: optate per un foulard elegantissimo con tanto di nodo appariscente.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti come Kanye West, cantante americano candidatosi al ruolo di presidente USA, che ha ottenuto soltanto 60 mila voti al termine della campagna. Deluso? Forse… ma ricorda, Cancretto, che la vera vittoria è quella di non essersi persi d’animo e tu, con quel Marte così antipatico in posizione storta da un po’, non puoi che ritenerti soddisfatto della tua eterna resilienza.

Amore: fai gli occhi dolci per intenerire ma ti calcolano in pochi. Lavoro: alla scrivani ti trasformi e diventi una macchina da guerra. Salute: non hai energie nemmeno per aprirti la moka da solo. Il consiglio del giorno: per oggi puoi accontentarci anche di qualche pranzo al sacco già pronto, no?

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Le sfide ti accendono come una torcia imbevuta d’olio ed ami metterti alla prova senza ricevere alcun vantaggio. Mercurio quadrato è per te un po’ come la benda sugli occhi del maestro di scherma che si è fatto bendare per sfidare il suo allievo privato della vista: un ostacolo da superare. Sono certa, Leoncino, che non avrai problemi e la spunterai anche questa volta.

Amore: sai tirar fuori una dolcezza inarrivabile. Lavoro: annoiato dalla routine quotidiana. Salute: di umore super! Il consiglio del giorno: un occhio di riguardo al tuo outfit di oggi: vesti colori che ti fanno sentire bene con te stesso e che sottolineano il tuo fisico da urlo!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Nettuno opposto fa il capriccioso e vi obbliga a limitare i vostri orizzonti? Che problema c’è? Tu non hai intenzione di contraddirlo, ed è per questo che ti imbarchi su una “Cruise to Nowhere” su una nave da crociera, senza scali che parte e torna nello stesso porto. D’altra parte Mercurio non è a tuo favore per gioco… e riesci ad essere più furba di quanto si pensano gli astri.

Amore: elegante e raffinata. Conquisti chiunque. Lavoro: non ti spaventa nemmeno il riordino del magazzino. (Anzi…!) Salute: leggermente meno in forma di ieri. Il consiglio del giorno: la diplomazia è una delle migliori armi in tuo possesso: sfoderala.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutte le attenzioni sono su di te, Bilancina, e sei quasi più osservata di Kamala Harris, nuova vicepresidente degli USA. Venere e Luna di rendono magnetica ed è impossibile staccarti gli occhi di dosso. Nel frattempo Mercurio riesce a darti una marcia in più e a farti sentire sul pezzo. Attenta a Marte: hai bisogno anche tu di riposo, ogni tanto!

Amore: super al top! Lavoro: riesci a divertire i colleghi durante le riunioni di su Zoom. Salute: rallenta: tieniti delle energie per fare quello che ami! Il consiglio del giorno: non hai bisogno di spendere ore per il make-up. Sei talmente radiosa che un leggerissimo nude va benissimo per te!

Voto 9 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pratico ma sensuale come la bralette: un capo intimo che permette di conservare un sex appeal estremo senza bisogno di rinunciare alla possibilità di dover dare il massimo. Per te, Scorpione, è un must con questo Giove che continua a propinarti occasioni di ogni tipo: c’è bisogno di mettersi in gioco di continuo senza dimenticare che Venere ti vuole pronto al flirt dell’ultimo secondo!

Amore: chiacchiere interessanti. Lavoro: sento profumo di promozione… o sono i croissant appena sfornati del panettiere? Salute: in ottimo mood. Il consiglio del giorno: sei persino disposto a mutare in perfetto ascoltatore delle magagne altrui. Praticamente perfetto sogno ogni aspetto!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non hai tempo da perdere: Marte e Luna ti spingono dritti verso gli obiettivi senza farti tergiversare. Anzi, talvolta addirittura prevedi i movimenti degli altri e riesci ad anticiparli prima del tempo. Sei veloce tanto quando Mme Tussauds, il museo delle cere di Londra, che ha già cambiato d’abito la statua di Trump e lo ha tramutato da presidente USA a golfista amatoriale. Che rapidità!

Amore: innamoratissimo e con un grande sex appeal. Lavoro: non hai alcuna intenzione di sorvolare sui dettagli. Salute: riesci a fare addirittura cinque cose contemporaneamente. Il consiglio del giorno: valuta bene se voler chiarire con chi ti ha fatto cose poco carine: questo Mercurio potrebbe renderti un po’ velenoso.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Le vicissitudini che sta affrontando Johnny Depp in merito alle accuse sulla sua vita privata lo hanno costretto ad abbandonare i progetti lavorativi con la saga di Harry Potter. Sono quasi certa che anche tu, come lui, senti la pesantezza di questo periodo che cerca, imperterrito, di metterti alla prova per tirare fuori il meglio di te. Non temere: Saturno sa ricompensare gli sforzi maggiori!

Amore: alzare gli occhi al cielo è l’unica rivalsa che ti è concessa. Lavoro: fila liscio come l’olio. Salute: nervosismo talmente potente che potresti produrre energia elettrica con i tuoi giramenti…! Il consiglio del giorno: adotta una calma zen per affrontare le magagne quotidiane. Hai bisogno di concentrazione!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Un po’ artista e un po’ irriverente. La Luna di oggi, accanto a quella Venere così sexy, ti permettono di giocare e di mettere un po’ di allegria agli altri facendo davvero poco. Mi ricordi Fedez che, bloccato in casa, ha videochiamato la sua estetista in diretta IG per chiederle aiuto nel mettersi lo smalto giallo fluorescente. Quando il genio non ha limiti…!

Amore: dimostri affetto nei modi più impensabili. Lavoro: non hai così tanta voglia di impegnarti. Salute: agile e scattante come un salmone contro corrente. Il consiglio del giorno: …il giallo fluorescente potrebbe essere anche un colore ottimo per i tuoi accessori: un paio di orecchini o una sciarpa oversize!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Le emozioni e il romanticismo vincono su tutto. Se si sa come parlare di sentimenti poi, come Diodato, può anche essere che tu vinca un premio agli MTV EMA come miglior artista italiano! Anche voi, con quel Mercurio a favore, siete come dei sommelier di emozioni profonde: riuscite a provare empatia talmente profonda da stupire chiunque.

Amore: giochi di attrazione. Lavoro: andate dritti al punto della questione. Salute: affrontate la giornata col ritmo giusto. Il consiglio del giorno: prendetevi del tempo per un po’ di shopping online: è tempo di farvi qualche acquisto personale.

Voto 7 +