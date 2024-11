L’oroscopo di sabato 9 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: un mix tra baci e pirouettes.

Fortuna: sei il segno fortunato, non ho altro da aggiungere.

Il consiglio del giorno: sperimenta una nuova acconciatura e arricchiscila con fiocchi, fasce e mollette per anticipare il trend dell’inverno.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: lo chiami solo per piagnucolare.

Fortuna: la copertina sul divano che profuma di ammorbidente.

Il consiglio del giorno: una bella tazza di cioccolata calda fumante, magari con l’aggiunta di panna montata.

Voto: 5

Gemelli

Amore: siete più bravi coi gesti che con le parole.

Fortuna: vi piacerebbe ricevere una sorpresa, incrociate le dita!

Il consiglio del giorno: concentratevi sul benessere fisico, sicuramente vi aiuterà a mettere ordine ai pensieri.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: trasmetti serenità come una tisana alla camomilla.

Fortuna: la trovi nella tua dimensione domestica.

Il consiglio del giorno: prepara una gita in famiglia per visitare i prossimi mercatini di Natale a Bolzano, il più antico d’Italia.

Voto: 7 +

Leone

Amore: ti si perdona tutto ma oggi tu non sei altrettanto indulgente.

Fortuna: si inchina rispettosamente di fronte al tuo irresistibile e imponente super ciuffo.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo regalo sulla via di casa, che sia un paio di scarpe o un dolce goloso… oggi tutto è concesso.

Voto: 6

Vergine

Amore: batte i piatti insieme alla scimmietta.

Fortuna: serve un corno napoletano bello grosso!

Il consiglio del giorno: la tua concentrazione non può gestire più di 20 secondi di attenzione consecutiva, quindi chiedi ai tuoi contatti di inviarti soo vocali brevi.

Voto: 5

Bilancia

Amore: Sei una fonte inesauribile di swipe a destra su Tinder.

Fortuna: brilla almeno quanto te.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra “ Picasso, lo straniero” a Palazzo reale e poi goditi un aperitivo meneghino vista Duomo.

Voto: 8

Scorpione

Amore: pesante come un risveglio senza caffè.

Fortuna: ti senti fortunato se puoi evitare di andare al lavoro.

Il consiglio del giorno: una meditazione guidata su Spotify, intervallata da una pennichella e qualche lamentela.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: esprimi il tuo amore con parole e gesti grandiosi, aspettandoti di ricevere la stessa intensità in cambio.

Fortuna: Giove contrario sembra solo un brutto ricordo.

Il consiglio del giorno: organizza una serata con gli amici: che sia una pizza nel tuo locale preferito o una notte stile “The Hangover” il divertimento è garantito.

Voto: 8 +

Capricorno

Amore: non hai nulla di che lamentarti.

Fortuna: “Stà senza penzier” .

Il consiglio del giorno: dedicatevi a una bella selezione di tutto ciò che non usate più e liberate spazio: quel vecchio tostapane vintage e i maglioni “quasi nuovi” possono fare felici altri.

Voto: 8

Acquario

Amore:si respira ovunque.

Fortuna: come avere tutti gli assi in mano in una partita di poker.

Il consiglio del giorno: sorseggia un caffè in un bar affollato, osservando la gente che passa, senza troppi sensi di colpa per la lista di cose che stai rimandando a causa di Marte opposto.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: avreste bisogno di lezioni di corteggiamento.

Fortuna: più che fortuna vi servirebbe un terno vincente al lotto.

Il consiglio del giorno: lasciate che sia qualche amico a darvi suggerimenti sul look: oggi la vostra attenzione è troppo altrove per decidere cosa mettere.

Voto: 5