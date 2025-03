video suggerito

L'oroscopo di domenica 9 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 9 marzo 2025 i Gemelli e il Sagittario hanno un sacco di cose da farci sapere.

Ariete

Amore: non c’è bisogno di fare il macho.

Fortuna: gioca d’astuzia.

Il consiglio del giorno: impara una tecnica per sembrare sempre sicuro di te.

Voto: 6 –

Toro

Amore: si scioglie come il cioccolato caldo.

Fortuna: fragrante come il pane appena sfornato.

Il consiglio del giorno: fai un complimento inaspettato, senza motivo.

Voto: 7

Gemelli

Amore: saper cogliere l’attimo giusto.

Fortuna: con il vostro carisma arrivate ovunque.

Il consiglio del giorno: iniziate un libro che stimoli la vostra curiosità.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: il cuore tentenna parecchio.

Fortuna: non brilla troppo.

Il consiglio del giorno: dedicati a qualcosa di manuale per svuotare la mente e trovare un pò di serenità.

Voto: 4 e mezzo

Leone

Amore: affascinante e ricco di spunto.

Fortuna: sta nel darsi una meta.

Il consiglio del giorno: prenota un ristorante fuori dal solito giro.

Voto: 8

Vergine

Amore: c’è dell’ardore.

Fortuna: hai il controllo sulle tue scelte.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo lusso senza sensi di colpa.

Voto: 8

Bilancia

Amore: più instabile di una zip difettosa.

Fortuna: latita come la taglia di quel vestito che ti piace.

Il consiglio del giorno: concediti una maratona di film demenziali.

Voto: 5 –

Scorpione

Amore: qualche impennata di romanticismo.

Fortuna: sai riconoscere il momento giusto per agire.

Il consiglio del giorno: regalati 10 minuti di pura “nullafacenza”.

Voto: 8

Sagittario

Amore: dolcissimo.

Fortuna: ti accompagna con passi leggeri.

Il consiglio del giorno: compra qualcosa di bello ma totalmente senza senso.

Voto: 7

Capricorno

Amore: solito bar, soliti amici.

Fortuna: si sente un’estranea al tuo entourage.

Il consiglio del giorno: prova a non lamentarti per tutto il giorno.

Voto: 5

Acquario

Amore: irresistibile come il profumo di biscotti appena sfornati.

Fortuna: hai il radar per le occasioni d’oro.

Il consiglio del giorno: buttati in un’esperienza inedita sulla neve!

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: vi fa girare la testa più di un’avvitatore elettrico.

Fortuna: solida come un mobile montato a regola d’arte.

Il consiglio del giorno: fate qualcosa di pratico che vi dia soddisfazione immediata.

Voto: 7 +