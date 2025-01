video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 7 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 7 gennaio 2025: le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: emozioni a fior di pelle ma di sesso non se ne parla proprio.

Lavoro: mentalmente sei un vero guerriero, ma fisicamente le ciabatte sembrano ancora la tua uniforme ufficiale.

Fortuna: si fa sentire al momento giusto.

Il consiglio del giorno: una pausa detox dalle avventure di una notte e via non ti farà male. Considerala una sorta di digiuno fisico per evolverti dal punto di vista spirituale.

Voto: 7 un pò polemico

Toro

Amore: riscopri il piacere delle piccole cose, come un bacio rubato in cucina prima di uscire di casa.

Lavoro: porti le paste in ufficio per dare la giusta carica motivazionale ai colleghi.

Fortuna: come la carezza della mamma.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa dolce, magari con quella cioccolata che stavi tenendo nascosta nel cassetto.

Voto: 8 coccolone

Gemelli

Amore: il vostro partner si sente come sulla graticola.

Lavoro: impostate un timer per lavorare senza distrazioni: 25 minuti di concentrazione, 5 di pausa… anche se preferireste viceversa.

Fortuna: non sopporta i vostri sbalzi d’umore.

Il consiglio del giorno: dedicatevi a riordinare uno spazio fisico intorno a voi. Ordine fuori, chiarezza dentro.

Voto: 6 irrequieti.

Cancro

Amore: è una fiamma viva, ma occhio a non bruciare chi si avvicina troppo.

Lavoro: i colleghi ti accolgono con entusiasmo e anche tu sei felice di rivederli, ma non vale per tutti.

Fortuna: non ti preoccupi del parcheggio perché hai deciso di muoverti a piedi.

Il consiglio del giorno: quando cucini, raddoppia le porzioni e conserva le eccedenze in frigo o freezer per le giornate più impegnative.

Voto: 7 (se non ti lamenti troppo).

Leone

Amore: quando ti mostri vulnerabile piaci ancora di più.

Lavoro: la tua originalità ti porta a proporre idee fuori dagli schemi, che potrebbero stupire tutti.

Fortuna: trovi un equilibrio perfetto tra produttività e creatività.

Il consiglio del giorno: anche se il multitasking ti riesce benissimo, concentrati su una cosa alla volta per portarla a termine in modo più efficiente e senza stress.

Voto: 8 acuto

Vergine

Amore: non concedi abbracci neanche sotto tortura.

Lavoro: sogni che la sveglia si prenda un giorno di ferie… ma lei, inflessibile, fa sempre il suo dovere.

Fortuna: la vorresti convincere, ma non con le buone maniere.

Il consiglio del giorno: se ti chiedi: “ma perché non possono fare tutto come dico io?" Semplice: perché nessuno è perfetto, nemmeno tu. Lascia correre e goditi la spontaneità.

Voto: 5 e mezzo altezzosa

Bilancia

Amore: ti comporti da capricciosa che vuol sempre aver ragione.

Lavoro: impartisci ordini e non vuoi essere messa in discussione.

Fortuna: ti sprona ad uscire di casa anche quando non avresti alcuna voglia di affrontare il mondo.

Il consiglio del giorno: nessuna bilancia funziona bene se uno dei piatti è vuoto, quindi riempilo con quello che ti fa stare bene: un dolce, un po’ di shopping o una serata Netflix.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: fai girare tutte le teste.

Lavoro: sei stato nominato il miglior collega della settimana, anche se siamo solo a martedì.

Fortuna: ti fa svegliare con un bel sorriso stampato in faccia.

Il consiglio del giorno: stabilisci un tempo massimo al giorno per Facebook, Instagram, o altri social, così eviterai di cadere in “trappole” di scrolling infinito, soprattutto ora che tutti ti cercano.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: la tua bussola funziona ad intermittenza.

Lavoro: non senti la necessità di collaborare.

Fortuna: pensi di vendere il brevetto di un’idea geniale… peccato che al momento sia solo scarabocchiata sul retro di uno scontrino.

Il consiglio del giorno: se qualcosa non va, ridici su: l'ironia è da sempre la tua migliore alleata. Certo, non puoi risolvere tutto con una battuta, ma può rendere le situazioni meno pesanti.

Voto: 7 esplorativo

Capricorno

Amore: come un gioco di specchi. Affascinante ma con qualche riflesso distorto.

Lavoro: nello smart working dai il tuo meglio.

Fortuna: il distributore di merendine ti regala il tuo snack preferito.

Il consiglio del giorno: lo so, uscire di casa con la maglia del pigiama sotto la camicia è tecnicamente un crimine del buon gusto… ma se per una volta volessi rischiare? Tanto, chi mai se ne accorgerà?

Voto: 5 senza arte ne parte

Acquario

Amore: le storie banali ti annoiano.

Lavoro: sei così bravo a far quadrare tutto che probabilmente potresti risolvere un cubo di Rubik bendato, mentre con una mano mandi email al capo e con l’altra ti godi un caffè.

Fortuna: si manifesta nei gesti più semplici, come la chiamata da parte di un amico.

Il consiglio del giorno: sostituisci merendine e snack confezionati con frutta, noci o yogurt, per mantenere alta l’energia e non appesantirti.

Voto: 7 intellettuale

Pesci

Amore: vi lasciate coccolare.

Lavoro: non sentite tutta questa impellenza di ritornare a produrre.

Fortuna: vi fa perdere nei bacini del buongiorno.

Il consiglio del giorno: prendetevi 10 minuti mattutini per fare stretching e ricaricare mente e corpo.

Voto: 6 e mezzo romantico