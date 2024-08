video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 7 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 7 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Mercurio retrogrado fa più fatica a trovare le sue risposte con la Luna in Vergine contrastata da tanti pianeti! Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di mercoledì 7 agosto 2024: la Luna resta in Vergine ma si scontra con Giove, Marte e Saturno. Per questo Mercurio retrogrado viene influenzato da malinconia, senso di solitudine e di inadeguatezza, soprattutto per i segni mobili. Il segno fortunato é il Capricorno e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: è un chiodo fisso.

Lavoro: pronti, partenza e via, ma prima portati dietro il PC.

Fortuna: te la guadagni con il tuo grandissimo impegno.

Il consiglio del giorno: fai sport a tutte le ore come i campioni delle Olimpiadi.

Voto: 7 forzuto.

Toro

Amore: sei super accudente.

Lavoro: da vero stratega ponderi ogni tua mossa.

Fortuna: la riscopri quando ti prendi cura degli altri.

Il consiglio del giorno: prendi il brevetto per istruttore di nuoto.

Voto 8 buonissimo.

Gemelli

Amore: profonde riflessioni su questo tema.

Lavoro: per voi si tratta solo di competizione.

Fortuna: anche con lei è sempre un braccio di ferro.

Il consiglio del giorno: serata di giochi di società per allenare la collaborazione.

Voto 5 non strafate.

Cancro

Amore: distribuisci abbracci e coccole a chiunque.

Lavoro: pensi a tutto come un hotel ‘all inclusive’.

Fortuna: rende i tuoi baci ancora più dolci.

Il consiglio del giorno: fai la lista di tutte le cose che vuoi mettere nella valigia.

Voto 8 e mezzo organizzato.

Leone

Amore: solo se ne hai voglia.

Lavoro: vuoi essere servito e riverito.

Fortuna: la ordini come il servizio in camera in un hotel cinque stelle.

Il consiglio del giorno: attento a non irritare troppo chi ti sta intorno.

Voto 8 comandone.

Vergine

Amore: sei proprio come una brava mammina.

Lavoro: sei votata ad altissimi obiettivi.

Fortuna: la investi in ottimi progetti per la collettività.

Il consiglio del giorno: essere molto generosi premia sempre.

Voto 9 buonissima.

Bilancia

Amore: sempre pronta all’azione.

Lavoro: impegnarti per te è la normalità e non ti pesa per nulla.

Fortuna: sei iperattiva e hai lo sprint giusto per organizzare perfettamente lavoro e vacanze.

Il consiglio del giorno: ricordati le scarpette da corsa da mettere in valigia.

Voto 8 energica.

Scorpione

Amore: prove generali.

Lavoro: hai la capacità di rincuorare il capo anche quando sei in vacanza.

Fortuna: è tornata ad essere la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: segui tutte le notizie di gossip dei Giochi di Parigi.

Voto 8 elegante.

Sagittario

Amore: lo osservi da lontano come se fosse una boa in mezzo al mare.

Lavoro: silenzio stampa.

Fortuna: come andare in spiaggia con i tacchi a spillo, non ha alcun senso.

Il consiglio del giorno: segui i consigli delle guide turistiche anche se a te piace moltissimo l’avventura.

Voto 5 – con molta calma.

Capricorno

Amore: punti alla perfezione.

Lavoro: fai sempre centro.

Fortuna: come la protezione solare, totale.

Il consiglio del giorno: sogna in grande.

Voto 8 e mezzo verso il successo.

Acquario

Amore: un fremito di passione dilagante.

Lavoro: ti butti a capofitto come nel down hill.

Fortuna: ti ricorda sempre casco e protezioni.

Il consiglio del giorno: dedicati agli sport estremi, fanno proprio al caso tuo.

Voto 7 spericolato.

Pesci

Amore: calma piatta.

Lavoro: ormai avete anche perso gli appunti.

Fortuna: per voi ha le sembianze di un comodo divano e di un telecomando.

Il consiglio del giorno: bisogna accettare gli intoppi, fanno parte del gioco della vita.

Voto 5 – in stand by.

