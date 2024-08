video suggerito

L’oroscopo di martedì 6 agosto 2024 L’oroscopo di martedì 6 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Mercurio retrogrado in Vergine segna un periodo di introspezione e attenzione cauta, fino al 28 agosto. Il segno fortunato é il Toro e il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L’oroscopo di martedì 6 agosto 2024: mentre il Sole in Leone continua ad essere sostenuto da Marte, Mercurio in Vergine é diventato retrogrado. Si apre un momento di introspezione, di pensieri che tornano su se stessi, valutando con attenzione. Con la Luna in Vergine il segno fortunato é il Toro e il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo segno per segno 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Amore: sei un vero mago del sesso.

Lavoro: puoi solo viaggiare come un treno su una mono rotaia.

Fortuna: è come una brioche con la granita fresca appena sveglio.

Il consiglio del giorno: abbandona idee stravaganti.

Voto: 6 e mezzo per la prestanza fisica.

Toro

Amore: ne conosci ogni recondito mistero.

Lavoro: soddisfatto per i risultati che riesci ad ottenere.

Fortuna: per te è essere finalmente in un mood no stress.

Il consiglio del giorno: vivi seguendo la tua indole pacifica e questo è veramente una lezione che puoi dare a tutti quanti.

Voto 8 e mezzo in pace dei sensi.

Gemelli

Amore: non è assolutamente da voi rilevato.

Lavoro: volete solo sapere se avete vinto o perso il resto non vi importa.

Fortuna: le chiedete di dare il massimo, attenti a non strizzarla come una spugna a cui si vuol togliere tutta l’acqua.

Il consiglio del giorno: partita di padel a mezzogiorno sotto al sole cocente perché anche lì sapete dare il massimo.

Voto 5 bisogno di conferme.

Cancro

Amore: ai massimi livelli storici.

Lavoro: sei operativo anche in vacanza quanto basta.

Fortuna: ogni volta che la chiami risponde all’appello.

Il consiglio del giorno: scrivi poesie d’amore per la tua dolce metà.

Voto 8 e mezzo ispirato.

Leone

Amore: per te è assolutamente cosmico.

Lavoro: sei pronto a dare senza alcuna lamentela.

Fortuna: ti regala energie inesauribili.

Il consiglio del giorno: lustrini e paillettes di prima mattina perché te lo puoi permettere.

Voto 8 e mezzo fichissimo.

Vergine

Amore: arriva come un regalo di compleanno anticipato.

Lavoro: ti impegni al massimo anche quando sei in vacanza.

Fortuna: sei tu ormai che puoi darle ottimi consigli.

Il consiglio del giorno: definisci gli ultimi dettagli delle tue vacanze.

Voto 9 perfetta.

Bilancia

Amore: sei sexy anche quando dormi.

Lavoro: sei bravissima come nomade digitale.

Fortuna: ti regala l’agilità e la potenza della super Simone Biles.

Il consiglio del giorno: il momento migliore nella giornata per fare ginnastica certamente la mattina. Ricordatelo.

Voto 8 super flessibile.

Scorpione

Amore: risveglio di tutti i muscoli di tutti i sensi.

Lavoro: bravissimo nelle finanze e pronto a dare consulenze a pagamento ovviamente.

Fortuna: te la sei guadagnata e ti accoglie a braccia aperte.

Il consiglio del giorno: guarda le gare di tuffi ai Giochi Olimpici.

Voto 8 malizioso.

Sagittario

Amore: voglia di dedicartici zero assoluto

Lavoro: ai minimi storici ma ormai sei quasi alle ferie.

Fortuna: neanche cambiandogli le pile riusciresti a ritrovarla.

Il consiglio del giorno: riposo assoluto con tanto di cellulare spento.

Voto 5 – nessuna voglia di fare.

Capricorno

Amore: sei in pole position.

Lavoro: ormai non hai più molto da fare.

Fortuna: sai benissimo dove andarla a cercare al bisogno.

Il consiglio del giorno: condividi tutta la tua enorme conoscenza.

Voto 8 secchione.

Acquario

Amore: a passettini.

Lavoro: qui hai proprio fretta di fare tutto e subito e di non pensarci più.

Fortuna: ti incoraggia nelle questioni di cuore.

Il consiglio del giorno: come primo appuntamento va benissimo un caffè al bar sotto casa, nulla di più.

Voto 7 timidone.

Pesci

Amore: pare si sia trasferito un altro pianeta.

Lavoro: il massimo che potete fare è timbrare il cartellino

Fortuna: si è rassegnata perché non sapete seguire i suoi consigli.

Il consiglio del giorno: accontentatevi della calma e della routine; niente emozioni straordinarie.

Voto 5 – totalmente confusi.

