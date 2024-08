video suggerito

L’oroscopo di lunedì 5 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di lunedì 5 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Le energie sono fortissime con la Luna crescente in Leone e il Sole sostenuto da Giove! Il segno fortunato é il Leone mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di lunedì 5 agosto 2024: il Sole in Leone é sostenuto da Giove mentre la Luna é crescente dopo essere stata Luna nuova ieri! La Venere nel frattempo é entrata in Vergine e questo significa che saranno i segni di terra ad essere più dolci e pazienti! Con la Luna ancora in Leone il segno fortunato é il Leone stesso mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo segno per segno 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Amore: performance da professionista in materia.

Lavoro: anche il capo non sa più come mandarti in ferie.

Fortuna: non c’è un’unità di misura per quantificarla.

Il consiglio del giorno: aspettati complimenti dagli sconosciuti e contraccambiali con un gran sorriso.

Voto: 8 spensierato.

Toro

Amore: riscaldamento funzionale.

Lavoro: pronto alla medaglia d’oro.

Fortuna: ti prospetta grandi soddisfazioni.

Il consiglio del giorno: invia messaggino su su WhatsApp che hai lasciato in sospeso.

Voto 5 e mezzo solo momentaneo.

Gemelli

Amore: dispettosi come Danny combinaguai.

Lavoro: non c’è modo di catturare la vostra attenzione per più di 2 secondi.

Fortuna: non contate sul fatto che raccolga sempre i vostri cocci.

Il consiglio del giorno: fare gli irriverenti è il vostro nuovo stile ma non piacerà molti.

Voto 7 sfrontati.

Cancro

Amore: il segno più amato di tutti all’unisono.

Lavoro: grazie leggerezza delle farfalle della ginnastica artistica porti tutti sul podio.

Fortuna: è lei la prima a farti il tifo.

Il consiglio del giorno: acquisti per rinnovare l’arredamento di casa.

Voto 8 e mezzo meritatissimo.

Leone

Amore: solo se si abbina perfettamente al tuo outfit.

Lavoro: non è detto che tutti effettivamente il migliore di tutti.

Fortuna: hai perso il conto dei bonus che ti ha regalato nell’ultimo periodo.

Il consiglio del giorno: non è detto che tu abbia sempre ragione, pondera bene le tue parole.

Voto 8 e mezzo incalzante.

Vergine

Amore: lo conquisti con armonia e sentimenti totali.

Lavoro: precise al centesimo, impeccabile come solo tu sai fare.

Fortuna: la riconquisti con i tuoi modi affabili gentili e corretti.

Il consiglio del giorno: guarda le gare delle Olimpiadi che sono sempre un gran spettacolo.

Voto 8 armoniosa.

Bilancia

Amore: lo pretendi con le tue stesse doti fisiche.

Lavoro: procedi in gran carriera come su una monorotaia senza semafori.

Fortuna: la sfidi perché non puoi assolutamente non essere iper competitiva con chiunque.

Il consiglio del giorno: ricorda che il semaforo per le strade nella tua città non lo rende uno dei percorsi del Gran Premio quindi non sgasare troppo.

Voto 8 iper competitiva.

Scorpione

Amore: deve essere equilibrato nel dare e nel ricevere.

Lavoro: detentore assoluto di buonsenso, ti assicuro che non è poco.

Fortuna: è un nuovo gadget che stai imparando a usare.

Il consiglio del giorno: la tua estrema sincerità potrebbe non sempre essere apprezzata.

Voto 5 e mezzo senza filtri.

Sagittario

Amore: non c’è più trippa per gatti.

Lavoro: non aspettarti grandi slanci sul finale i tuoi riflessi sono proprio rattrappiti.

Fortuna: dovrai programmarla a malincuore in autunno.

Il consiglio del giorno: le pennichelle di 10 minuti sono un’abitudine per te fondamentale.

Voto 6 affaticato.

Capricorno

Amore: lo vuoi a tutto tondo.

Lavoro: regali giornate di ferie perché tutti hanno bisogno di tempi più lenti e te ne infischi di consegne last minute.

Fortuna: le regali un po’ di pausa perché in fondo anche lei ne ha bisogno.

Il consiglio del giorno: per te è più importante condividere che guadagnare.

Voto 8 generosissimo.

Acquario

Amore: ti insegna la delicatezza.

Lavoro: sei pronto a giocare come se fosse un videogame.

Fortuna: la trovi come un cane da tartufo.

Il consiglio del giorno: outfit formale perché non è ancora ‘casual friday’.

Voto 5 e mezzo solo per la formalità.

Pesci

Amore: diventa misterioso come i gialli di Agatha Christie nelle prime dieci pagine del libro.

Lavoro: è come risolvere teoremi matematici impossibili.

Fortuna: è come l’amica che ti dà la buca per le ferie per scappare a Ibiza. Non prendertela troppo.

Il consiglio del giorno: ascoltate solo bossanova che mette buon umore.

Voto 6 – poco o per nulla convinti.

