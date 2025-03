video suggerito

L’oroscopo di giovedì 6 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di giovedì 6 marzo 2025 il quarto di Luna crescente in Gemelli porta il desiderio di mollare le situazioni che richiedono impegno e fatica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: affettuoso come un abbraccio stretto sul divano davanti a una serie TV.

Lavoro: collaborativo come una chat di gruppo che funziona davvero.

Fortuna: calda e avvolgente come una coperta di pile nei giorni di pioggia.

Il consiglio del giorno: organizza una serata tra amici, sarà rigenerante.

Voto: 7 e mezzo, molto social.

Toro

Amore: sensuale come un tango improvvisato in cucina.

Lavoro: dinamico come un flash mob riuscito.

Fortuna: ritmata come una playlist azzeccata.

Il consiglio del giorno: metti la tua canzone preferita e lasciati andare.

Voto: 8, a tempo di musica.

Gemelli

Amore: frizzante come un aperitivo vista piramidi.

Lavoro: multitasking come una guida turistica super preparata.

Fortuna: spunta come una promo last minute per volare lontano.

Il consiglio del giorno: prenota subito quella mostra che rimandi da mesi.

Voto: 8, cosmopolita.

Cancro

Amore: tenero come una carezza sul viso.

Lavoro: essenziale come una to-do list ben fatta.

Fortuna: elegante, ma discreta come un foulard di seta.

Il consiglio del giorno: punta sulla semplicità, paga sempre.

Voto: 7, armonioso.

Leone

Amore: ruggente come un bacio rubato in mezzo alla folla.

Lavoro: brillante come una presentazione perfetta.

Fortuna: scoppiettante come una festa a sorpresa.

Il consiglio del giorno: sostieni una causa in cui credi, farà bene anche al cuore.

Voto: 8 e mezzo, luminoso.

Vergine

Amore: rigoroso come una tabella Excel, ma con sentimento.

Lavoro: preciso come un orologio atomico.

Fortuna: lenta come il caricamento di una pagina web in 3G.

Il consiglio del giorno: respira, non tutto si risolve con il cronometro in mano.

Voto: 5 impaziente.

Bilancia

Amore: pungente come una battuta non riuscita al primo appuntamento.

Lavoro: scaltro come un avvocato che sa il fatto suo.

Fortuna: sottile come una frecciatina ben piazzata.

Il consiglio del giorno: dosare sarcasmo e dolcezza è la vera arte.

Voto: 6 e mezzo, affilata.

Scorpione

Amore: profondo come uno sguardo che dice tutto senza parlare.

Lavoro: strategico come una mossa a sorpresa in una partita a scacchi.

Fortuna: intensa come un plot twist ben costruito.

Il consiglio del giorno: usa la tua audacia, ma senza strafare.

Voto: 7 e mezzo, impavido.

Sagittario

Amore: bisognoso come una coccola sul divano nei giorni no.

Lavoro: disordinato come la scrivania dopo una giornata storta.

Fortuna: dispettosa come un ombrello che si rompe sotto la pioggia.

Il consiglio del giorno: trova chi ti fa ridere e abbraccialo forte.

Voto: 5 e mezzo, melodrammatico.

Capricorno

Amore: glaciale come una stretta di mano formale.

Lavoro: tagliente come una recensione a una stella.

Fortuna: timida come un ospite che si nasconde in un angolo.

Il consiglio del giorno: meglio silenziare il mondo e respirare.

Voto: 6, pungente.

Acquario

Amore: leggero come un messaggio inaspettato che fa sorridere.

Lavoro: raffinato come un discorso ben scritto.

Fortuna: brillante come una risposta giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: usa il tuo charme per calmare le acque.

Voto: 9, diplomatico.

Pesci

Amore: sfuggente come una poesia letta a metà.

Lavoro: dispersivo come una riunione senza conclusioni.

Fortuna: intermittente come le luci di Natale fuori stagione.

Il consiglio del giorno: pausa, tisana e silenzio. Vi farà bene.

Voto: 5 e mezzo, sognante ma stanco.