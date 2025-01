video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 6 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 6 gennaio 2025: le previsioni astrali per l'Epifania su amore, lavoro e fortuna, segno per segno.

Ariete

Amore: il tuo cuore è come una calamita.

Fortuna: ti premia se sai guardare in alto e cogliere i segnali.

Il consiglio del giorno: ascolta chi parla con entusiasmo. Anche se vende pentole, potresti imparare qualcosa.

Voto: 8 e mezzo un pò cocciuto

Toro

Amore: sei pronto a presentarti nel lettone senza calzini e pigiamone.

Fortuna: la tua calza è piena di dolcetti che ti ricordano di quando eri bambino.

Il consiglio del giorno: sorridi senza motivo (anche se tu di motivi per farlo ne avresti parecchi). Potrebbe destabilizzare qualcuno, ma è sempre spassoso!

Voto: 8 in cucina, ma non solo.

Gemelli

Amore: ci sono giorni in cui l'amore è poesia, altri in cui sembra un'equazione irrisolvibile, oggi un mix.

Fortuna: anche se sembra vuota, controllate bene… nella calza della Befana, c’è sicuramente qualcosa anche per voi.

Il consiglio del giorno: se il vostro piano A fallisce, passate al piano B. E se fallisce anche quello, prendetevi un buon bicchiere di vino e fate pace col mondo.

Voto: 6 confusi

Cancro

Amore: Non sempre è il principe azzurro anzi, con la luna storta , potrebbe presentarsi in tuta da ginnastica e scarpe da ginnastica.

Fortuna: può essere generosa come una calza piena di dolci.

Il consiglio del giorno: ricordati di respirare profondamente, soprattutto prima di rispondere a quel messaggio che ti fa salire il nervoso.

Voto: 6 lunatico

Leone

Amore: sussurri paroloni gentili da vero damerino.

Fortuna: è una stella che ti guida, ma serve coraggio per seguirla fino in fondo.

Il consiglio del giorno: hai capito tutto della vita, ma lascia che qualcuno faccia almeno finta di spiegarti qualcosa.

Voto: 7 pettinatissimo

Vergine

Amore: come per il personaggio secondario (molto secondario) in un film romantico.

Fortuna: ricordati che anche il carbone, che trovi nella calza, può accendere un bel fuoco.

Il consiglio del giorno: non cercare la perfezione. La polvere sotto il tappeto è lì per ricordarti che sei umano.

Voto: 5 in attesa di energie nuove.

Bilancia

Amore: ti tiene il broncio.

Fortuna: non tutte le fortune brillano come l’oro: a volte sono semplici ma come la mirra.

Il consiglio del giorno: approfitta di Mercurio, che rimane sempre tuo complice, per finire quel libro iniziato durante le vacanze… ahimè, ormai agli sgoccioli.

Voto: 5 un pò fiacca

Scorpione

Amore: come un abbraccio lungo e sincero, senza riserve.

Fortuna: ricordati che i Re Magi hanno trovato ciò che cercavano solo con le tasche piene di pazienza.

Il consiglio del giorno: disfi l'albero di Natale con un pizzico di nostalgia, ma il completino da Babbo Natale sexy? Quello merita ancora qualche giorno di gloria… dopotutto, lo spirito delle feste non deve svanire troppo in fretta.

Voto: 8 meritatissimo

Sagittario

Amore: ti spinge a volare, ma poi ti ricorda che non hai le ali.

Fortuna: nella tua calza, a volte trovi cioccolato, altre un mandarino che non hai chiesto… ma è sempre meglio che niente.

Il consiglio del giorno: oggi fai finta di essere zen: annuisci, sorridi e poi fai comunque di testa tua.

Voto: 7 discutibile

Capricorno

Amore: a causa della Luna storta, rimane autentico e sincero… ma solo quello che provi per le tue scarpe preferite.

Fortuna: non importa cosa trovi nella calza, la vera fortuna è avere qualcuno che te la riempia.

Il consiglio del giorno: credi in te stesso senza bisogno di dimostrarlo ad ogni angolo. Il tuo carisma parla da solo.

Voto: 6 indeciso

Acquario

Amore: ti fa scoprire nuovi lati di te.

Fortuna: nella tua calza, ritrovi l’energia che Marte ti aveva tolto.

Il consiglio del giorno: finalmente puoi dedicarti a un po’ di sport all’aria aperta, con quella brezza frizzante che ti pizzica il naso e ti ricorda quanto è bello muoversi anche d’inverno. Vai!

Voto: 7 con le scarpette da corsa.

Pesci

Amore: abbondante come i piatti in trattoria.

Fortuna: come i Re Magi, percorre strade lunghe ma porta sempre qualcosa di prezioso.

Il consiglio del giorno: evitate di discutere con chi pensa di avere sempre ragione: sono solo battaglie perse in partenza.

Voto: 6 e mezzo