L’oroscopo di domani, martedì 4 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 4 febbraio 2025, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: scaldi i motori.

Lavoro: lo sgambetto è sempre dietro l’angolo.

Fortuna: ti conferisce quella carica per poterti rialzare.

Il consiglio del giorno: ridere è sempre la scelta più giusta.

Voto: 7 e tanta ‘filosofia’.

Toro

Amore: è nei piccoli gesti come il cioccolatino sul piattino della tazzina del caffé.

Lavoro: ti metti volentieri in malattia.

Fortuna: vorresti fosse un gomma per cancellare tutte le negatività.

Il consiglio del giorno: metti per iscritto la lista della spesa.

Voto 8 dolce tontolone.

Gemelli

Amore: pronti a salpare.

Lavoro: procede tutto in autonomia.

Fortuna: rende ogni momento una festa memorabile.

Il consiglio del giorno: lasciate correre pensieri ed emozioni.

Voto 7 e mezzo buoni mascherati.

Cancro

Amore: un vero secchione in materia.

Lavoro: perfetto come protagonista bello e impeccabile.

Fortuna: come il Sole, bacia i belli.

Il consiglio del giorno: mettiti subito all’opera.

Voto 8 e mezzo momento di grande splendore.

Leone

Amore: in attesa di conferme.

Lavoro: ti bacchetta come la prof di matematica.

Fortuna: l’aspetti come gli innamorati il messaggino della buona notte.

Il consiglio del giorno: va bene farsi aspettative ma non esagerare.

Voto 5 per gli scatti.

Vergine

Amore: si dipana la nebbia.

Lavoro: in piena attività.

Fortuna: regala sorrisi smaglianti che conquistano tutti.

Il consiglio del giorno: outfit elegante per ogni occasione.

Voto 8 e mezzo impeccabile.

Bilancia

Amore: solo coccole dolcissime.

Lavoro: mira perfetta.

Fortuna: ti accompagna in ogni decisione.

Il consiglio del giorno: sfoltisci tutti gli appuntamenti in agenda.

Voto 6 bisogno di riposo.

Scorpione

Amore: a fasi alterne.

Lavoro: vorresti fare una rivoluzione.

Fortuna: non la trovi perché sotto copertura.

Il consiglio del giorno: leggi almeno dei quotidiani, vanno bene anche quelli ‘online’.

Voto 5 in confusione.

Sagittario

Amore: puoi iniziare a fantasticare.

Lavoro: genialità e tanta voglia di fare.

Fortuna: fai spazio come ad un nuovo coinquilino.

Il consiglio del giorno: tieniti in mano l’agenda per segnare tutti i prossimi appuntamenti.

Voto 6 e mezzo in rimonta.

Capricorno

Amore: tutto da magiare.

Lavoro: prima di approvare leggi bene tutte le clausole.

Fortuna: ti fa sentire come in una favola.

Il consiglio del giorno: cena di San Valentino anticipata.

Voto 7 tutto perfetto.

Acquario

Amore: è un argomento troppo frivolo.

Lavoro: rispondi solo a questioni rilevanti.

Fortuna: pronta a sostenerti in qualsiasi dibattito.

Il consiglio del giorno: prova a non sfinire tutti quanti con mille parole al minuto solo per avere ragione.

Voto 5 e mezzo secchione.

Pesci

Amore: è come il sale, dà più gusto a tutto.

Lavoro: solo se si parla di sentimenti.

Fortuna: vi aggiorna come la portinaia.

Il consiglio del giorno: oggi l’argomento principale è solo l’amore.

Voto 7 e mezzo solo sentimento.