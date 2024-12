video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 30 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 30 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: troppo preso dai preparativi dell’ultimo dell’anno.

Lavoro: già pronto all’attacco.

Fortuna: fatica a stare dietro a tutte le tue idee.

Il consiglio del giorno: non mettere tutti in riga.

Voto: 5 blocco di granito

Toro

Amore: ti deve nutrire come la mamma con le tagliatelle al ragù.

Lavoro: ormai per te si posticipa tutto all’anno prossimo.

Fortuna: per te ha la forma di un divano super comodo.

Il consiglio del giorno: pensa solo al menù del veglione.

Voto 8 sai quel che vuoi.

Gemelli

Amore: un po’ porno.

Lavoro: per ora pensate solo al divertimento.

Fortuna: mette un po’ di freno quando ci vuole.

Il consiglio del giorno: rispolverate i vostri giochini erotici per i preliminari.

Voto 8 sexy.

Cancro

Amore: sei a stecchetto come prima delle grandi abbuffate.

Lavoro: rifletti profondamente sulla tua esistenza e già questo basta e avanza

Fortuna: fremi per fare tutto e subito.

Il consiglio del giorno: scegli una ricetta difficilissima sul librone della ‘Cucina Italiana’.

Voto 5 solitario.

Leone

Amore: perfetto sotto ogni prospettiva.

Lavoro: dai ordini ma con gentilezza.

Fortuna: vuoi condividerla con tutte le persone a cui vuoi bene.

Il consiglio del giorno: inizia a scrivere ora i messaggi di buon anno nuovo.

Voto 7 e mezzo ben strutturato.

Vergine

Amore: ti piace condividere l’ultima fetta di pandoro.

Lavoro: meglio un bombardino sulle piste.

Fortuna: la dosi come il sale nella pasta.

Il consiglio del giorno: condividi ogni minuto con le persone a cui vuoi bene.

Voto 7 e mezzo voglia di condivisione.

Bilancia

Amore: stile romanzo di Jane Austin.

Lavoro: ti presenti volentieri, fresca e pimpante.

Fortuna: rende il tuo broncio ancora più sexy.

Il consiglio del giorno: sorrisi di circostanza.

Voto 5 e mezzo tutto un po’ faticoso.

Scorpione

Amore: lascia andare il lato sexy.

Lavoro: recuperi tutto in una giornata.

Fortuna: porti un cornetto al collo perché non si sa mai…

Il consiglio del giorno: fai in casa il panettone gourmet.

Voto 7 e mezzo rilassati.

Sagittario

Amore: fai sognare anche le principesse della Walt Disney.

Lavoro: come bellissimi fuochi d’artificio.

Fortuna: è una complice perfetta.

Il consiglio del giorno: quando il gioco si fa duro tu entri subito in azione.

Voto 8 e mezzo generosissimo.

Capricorno

Amore: ti vuoi proprio divertire.

Lavoro: ora pensi solo alle grandi manovre del cenone.

Fortuna: ne hai in dispensa a pacchi come quelli per fare la pasta al forno in casa.

Il consiglio del giorno: fai uno schema d’azione per tutta la tua truppa-famiglia.

Voto 8 e mezzo impettito.

Acquario

Amore: avvera ogni tuo desiderio.

Lavoro: come giocare a ‘un, due, tre, stella!’.

Fortuna: fate a chi punta di più a poker.

Il consiglio del giorno: dedicati a piacevolissima e rilassante lettura.

Voto 8 tutto sotto controllo.

Pesci

Amore: come nelle favole.

Lavoro: se ne riparla il prossimo anno.

Fortuna: come la sorpresa che desideri nell’ovetto kinder.

Il consiglio del giorno: niente discorsi impegnativi.

Voto 8 pura magia.