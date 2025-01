L’oroscopo di domani, venerdì 3 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: parole e fatti, tu non cincischi.

Lavoro: le tue parole hanno gran peso, gli altri ti ascoltano.

Fortuna: dettagli che potrebbero rendere speciale la giornata.

Il consiglio del giorno: osa come osa Damiano.

Voto: 8 in gran forma

Toro

Amore: andamento sinusoidale.

Lavoro: qualche disaccordo che viene a galla.

Fortuna: aveva qualcosa in sospeso con altri segni; tornerà a trovarti in un altro momento.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto sul personale.

Voto: Voto: 6 + faticoso

Gemelli

Amore: lasciatevi conquistare dall’atmosfera, senza troppe domande.

Lavoro: comunicazioni incerte.

Fortuna: è come un acuto di Albano, arriva inaspettata e potente.

Il consiglio del giorno: non temere di essere un po' "misterioso" oggi, a volte il fascino sta proprio nel non dire tutto subito.

Voto: 7 a sorpresa

Cancro

Amore: nuovi inizi da non escludere.

Lavoro: un passo alla volta, la pazienza è la tua alleata per oggi.

Fortuna: puoi farne anche a meno.

Il consiglio del giorno: apri il cuore alle nuove possibilità.

Voto: 6/7 rinnovato

Leone

Amore: non sempre serve brillare per impressionare, a volte basta togliersi la maschera.

Lavoro: attenzione a chi vuole spegnere la tua luce: scegli le battaglie giuste.

Fortuna: come a un Capodanno fuori dal comune, qualcosa di inaspettato potrebbe lasciarti perplesso.

Il consiglio del giorno: essere al centro dell'attenzione è bello, ma non a tutti i costi.

Voto: 6 stridente

Vergine

Amore: non sovraccaricare di significati i silenzi o le parole non dette.

Lavoro: problemi da affrontare con pragmatismo, evitando di complicare ciò che è già complesso.

Fortuna: nei misteri si celano opportunità inattese, se hai la pazienza di decifrarli.

Il consiglio del giorno: non tutto si comprende con la mente; ascolta anche ciò che il cuore e l’intuito ti suggeriscono.

Voto: 6 – enigmatico

Bilancia

Amore: dialoghi intensi, e non solo.

Lavoro: collaborazioni che funzionano.

Fortuna: piccoli segnali ti guideranno verso opportunità sorprendenti.

Il consiglio del giorno: canta le tue intenzioni a squarciagola, oggi il mondo è la tua arena.

Voto: 8 + + avvolgente

Scorpione

Amore: un compromesso potrebbe aprire nuove possibilità.

Lavoro: alcune sfide sono inevitabili, ma gestiscile con strategia.

Fortuna: liberati dalle zavorre emotive per attrarre l’energia giusta.

Il consiglio del giorno: la forza non sta nel reagire, ma nel decidere cosa merita il tuo tempo.

Voto: 6 – – meditativo

Sagittario

Amore: dona la tua attenzione solo a chi la ricambia con sincerità.

Lavoro: proposte interessanti da direzioni inaspettate.

Fortuna: chi trova un’opportunità, trova un tesoro.

Il consiglio del giorno: non buttare via troppo in fretta quello che pensi sia inutile; c’è sempre qualcosa da salvare.

Voto: 7/8 rigenerativo

Capricorno

Amore: relazioni armoniose; esprimi i tuoi sentimenti con sincerità.

Lavoro: opportunità di crescita.

Fortuna: piccoli successi quotidiani.

Il consiglio del giorno: suddividi i tuoi progetti in fasi, affrontandoli uno alla volta, per costruire solide basi.

Voto: 7 e mezzo che avanza

Acquario

Amore: ispirato ma non forzare i tempi.

Lavoro: una scelta ponderata ti regalerà una visione più chiara.

Fortuna: il pezzo migliore ti aspetta quando meno te lo aspetti, magari nascosto tra gli ultimi scaffali.

Il consiglio del giorno: guarda oltre l’apparenza, anche tra in mezzo ai saldi.

Voto: 7e mezzo ambizioso

Pesci

Amore: il cuore è in festa, ma le parole devono essere scelte con cura.

Lavoro: può esserci un po’ di confusione, ma nulla di grave.

Fortuna: ti guarda benevola.

Il consiglio del giorno: rallenta e segui il flusso delle cose.

Voto: 7 e mezzo sognanti