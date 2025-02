video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 3 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 3 febbraio 2025, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: per il momento sei propenso alle coccole.

Lavoro: tutto sotto controllo .

Fortuna: la sai indirizzare dolcemente come le hostess sull’aereo.

Il consiglio del giorno: riscopri l’etichetta.

Voto: 8 modi affabili.

Toro

Amore: voglia di novità.

Lavoro: prendi decisioni ma una per volta.

Fortuna: circola come le targhe alterne.

Il consiglio del giorno: non ti viene offerta la ‘pappa pronta’, ti devi impegnare.

Voto 6 e mezzo procrastinatore.

Gemelli

Amore: dei veri ‘latin lover’.

Lavoro: anche senza impegnarvi, fate centro.

Fortuna: è la vostra compagna di banco.

Il consiglio del giorno: lanciatevi in sfide impossibili.

Voto 8 + fortunelli.

Cancro

Amore: non è bello se non è litigarello.

Lavoro: oggi lascia perdere.

Fortuna: assente giustificata.

Il consiglio del giorno: cerca di contenere tutte le emozioni.

Voto 5 mina vagante.

Leone

Amore: dolce ma solo in segreto.

Lavoro: come partecipare a uno ‘Spartan’ ma senza allenamento.

Fortuna: a volte sei tu il primo a boicottarti.

Il consiglio del giorno: accetta consigli dagli amici o colleghi fidati.

Voto 8 ma sospettoso.

Vergine

Amore: ti consoli con le lettere d’amore del liceo.

Lavoro: un po’ distratta, non è da te.

Fortuna: la calcoli con la statistica.

Il consiglio del giorno: studia outfit con capi vintage.

Voto 6 e mezzo alla ricerca dello stile.

Bilancia

Amore: difficile come imparare una poesia a memoria.

Lavoro: idee chiare ma difficili da realizzare.

Fortuna: ti senti come in lista d’attesa.

Il consiglio del giorno: studia bene le tue mosse prima di agire.

Voto 5 con il semaforo rosso.

Scorpione

Amore: come un allenamento in palestra.

Lavoro: no panic.

Fortuna: di sicuro hai qualche piccola riserva ma non ti ricordi dove.

Il consiglio del giorno: rileggi o riascolta almeno un paio di volte prima di pronunciarti.

Voto 6 + un po’ confuso.

Sagittario

Amore: ti piace super alternativo.

Lavoro: ti piacciono dettagli futili.

Fortuna: la preferisci quando è fuori orario lavoro.

Il consiglio del giorno: abbonati a riviste scientifiche per imparare sempre qualche cosa di nuovo.

Voto 7 e mezzo curioso.

Capricorno

Amore: pronto a fare follie.

Lavoro: al momento sei più fumo che arrosto.

Fortuna: le fai un contratto a tempo indeterminato.

Il consiglio del giorno: valuta meglio tutte le tue possibilità e qualità.

Voto 5 miope.

Acquario

Amore: fai strage di cuori inconsapevolmente.

Lavoro: sei 10 metri, o anni, davanti a tutti.

Fortuna: ormai te la sei fabbricato da solo.

Il consiglio del giorno: puoi fare tutto quello che ti balza in testa.

Voto 7 e mezzo grandioso.

Pesci

Amore: Ormai avete il dottorato in materia.

Lavoro: sapete come sfiorare le sottili note per ottenere un’armonia perfetta.

Fortuna: la regalate come i baci a San Valentino.

Il consiglio del giorno: ogni momento è buono per amoreggiare.

Voto 8 sensibilissimi.