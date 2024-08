video suggerito

L’oroscopo di sabato 3 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di sabato 3 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Urano in quadratura a Venere, che ci proietta verso avventure audaci e lontano dalla solita monotonia. Il segno fortunato é il Leone mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di sabato 3 agosto 2024: la Luna passa dal segno del Cancro a quello del Leone, mostrandosi in tutto il suo splendore e mettendo la necessità di essere riconosciuti al primo posto. Il segno fortunato è il Leone, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: urla in tuo nome.

Fortuna: sente che non hai bisogno di lei.

Il consiglio del giorno: mangia qualcosa che se no ti sciupi.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: si prende il pomeriggio libero.

Fortuna: cerchi di convincerla che hai ragione.

Il consiglio del giorno: consolati con il tuo piatto preferito.

Voto: 5 e mezzo.

Gemelli

Amore: va bene tutto ciò che passa al convento.

Fortuna: è tra i vostri followers.

Il consiglio del giorno: correte sulle onde a tutta velocità con una moto d'acqua.

Voto: 8

Cancro

Amore: quanto basta per arrivare al pranzo.

Fortuna: il tuo cavallo di battaglia è una parola buona per tutti.

Il consiglio del giorno: organizza gli impegni della tua famiglia fino a fine agosto.

Voto: 6

Leone

Amore: come la Calima spagnola.

Fortuna: te la cavi benissimo da solo.

Il consiglio del giorno: partecipa ad uno schiuma party.

Voto: 9

Vergine

Amore: ti conquista con la dialettica.

Fortuna: il tuo fare da saputella l’annoia.

Il consiglio del giorno: compra un quaderno per le vacanze per adulti.

Voto: 6

Bilancia

Amore: ne hai per tutti.

Fortuna: si diverte insieme a te.

Il consiglio del giorno: osa quel costume maculato che hai comprato con i saldi.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: sei insopportabile ma informatissimo.

Fortuna: ventilatore puntato sui piedi alla massima potenza.

Il consiglio del giorno: fatti un esame di coscienza ma senza paranoie.

Voto: 5 –

Sagittario

Amore: basta che odori di fritto.

Fortuna: avete litigato.

Il consiglio del giorno: Fai foto divertenti con filtri strani.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: solo per calendar google.

Fortuna: vi date appuntamento via Zoom.

Il consiglio del giorno: lasciati sorprendere da un imprevisto.

Voto: 6

Acquario

Amore: limoni ma senza impegno.

Fortuna: non sarà un’avventura.

Il consiglio del giorno: pratica wakeboarding con gli amici.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: come un pallone sgonfio.

Fortuna: fa spallucce.

Il consiglio del giorno: approfittate della giornata per fare qualche piccolo lavoretto di bricolage domestico poco impegnativo.

Voto: 5 e mezzo

