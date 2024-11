video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 29 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 29 novembre 2024, e le previsioni di Ginny su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: è un allenamento perfetto.

Lavoro: ti piace fare il primo della classe.

Fortuna: sei un vero fuori classe e fai sempre centro.

Il consiglio del giorno: tieni a bada la sua voglia di discutere.

Voto: 7 e mezzo fumantino.

Toro

Amore: solo a porte chiuse.

Lavoro: ti impegni lo stretto indispensabile.

Fortuna: la ritrovi nella tua calma casalinga.

Il consiglio del giorno: prendi un appuntamento con l’agenzia viaggi.

Voto 5 voglia di libertà.

Gemelli

Amore: ritmo altalenante.

Lavoro: riuscite a litigare anche con la tecnologia.

Fortuna: ogni tanto vi schiarisce le idee.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che avete un numero limitato di domande al giorno.

Voto 6 e mezzo confusi.

Cancro

Amore: come un torroncino Sperlari.

Lavoro: sei il responsabile del buon umore aziendale.

Fortuna: ti passa assi e jolly.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di burraco con tutta la famiglia.

Voto 7 + vero aggregatore.

Leone

Amore: gli fai proprio girare la testa.

Lavoro: sei tu a decidere le regole.

Fortuna: accende il tuo quotidiano come le luminarie di Natale per le strade.

Il consiglio del giorno: le discussioni devono durare solo 5 minuti.

Voto 7 e mezzo vivacissimo.

Vergine

Amore: qui riesci a dare tutta te stessa.

Lavoro: ti applichi solo su argomenti a piacere.

Fortuna: la ritrovi ogni volta nel caldo abbraccio della famiglia.

Il consiglio del giorno: dedicati ad attività manuali come il ricamo o l’uncinetto.

Voto 8 cuore grande.

Bilancia

Amore: solo se strettamente importante.

Lavoro: sai sorprendere chiunque con le tue grandi capacità.

Fortuna: pronta a stupire con effetti speciali.

Il consiglio del giorno: sei una vera leader sfrutta queste tue meravigliose capacità.

Voto 7 + intelligentissima.

Scorpione

Amore: è la tua materia preferita.

Lavoro: trovi il modo di ottenere sempre il miglior risultato.

Fortuna: è l’amica che citofona sempre alla stessa ora e che non ti delude mai.

Il consiglio del giorno: prova qualche cosa di nuovo senza farti troppe domande.

Voto 8 + emozionatissimo.

Sagittario

Amore: sempre ‘sul pezzo’.

Lavoro: regali sempre grandi soddisfazioni.

Fortuna: ormai ti segue senza staccarsi neppure di un millimetro.

Il consiglio del giorno: pensa sempre in grande.

Voto 8 geniale.

Capricorno

Amore: imbattibile in questa materia.

Lavoro: sai fare perfettamente lo slalom tra le scocciature.

Fortuna: è la tua compagna ‘fissa’ di banco.

Il consiglio del giorno: dedicati solo alle relazioni.

Voto 8 e mezzo sempre più in alto.

Acquario

Amore: è un vero ‘sbattimento’.

Lavoro: sei perfettamente mimetizzato con la tappezzeria dell’ufficio per non essere interpellato.

Fortuna: prova a sollevare il tuo umore un po’ abbacchiato.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le lamentele.

Voto 5 una vera faticaccia.

Pesci

Amore: si espande in tutte le direzioni.

Lavoro: siete troppo presi dai sentimenti.

Fortuna: ispira grandi fantasie, amorose.

Il consiglio del giorno: fate una telefonata a un amico che non sentite da tanto tempo.

Voto 8 emozioni a fior di pelle.