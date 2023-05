L’oroscopo di oggi 29 maggio 2023: Vergine e Capricorno hanno emozioni forti Nell’oroscopo di oggi, lunedì 29 maggio 2023, sembra proprio che le regole abbiano vita breve. Vale anche per i limiti, si intende! Pesci è il segno fortunato del giorno mentre l’Acquario è il segno più sfortunato. Le previsioni astrali dicono che si ha voglia di novità e che non è solo l’aria di primavera.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi lunedì 29 maggio 2023 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Questo lunedì inizia con il Sole quadrato a Saturno e Marte quadrato a Giove: le regole sono fatte per essere rotte! Con la Luna che sarà ancora per oggi nel segno della Vergine ed entrerà in Bilancia intorno alle 17, il segno fortunato di oggi sono i Pesci mentre il Sagittario è il segno sfortunato del giorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei impertinente come Luciana Littizzetto che chiede a Fazio se la scrivania acquario, il suo palcoscenico preferito per evoluzioni e performance da vera birbante, traslocherà con loro nel nuovo programma a TV8. Marte ti regala quella capacità di essere così schietto e sincero che riesci a disarmare chiunque come le domande esistenziali dei più piccoli tipo: ‘come si fanno i bambini?’.

Leggi anche L'oroscopo del 26 maggio 2023

Amore: ti dedichi con grande energia fisica come gli allenamenti in palestra.

Lavoro ti piace porre domande troppo specifiche a cui nemmeno l’AD sa rispondere.

Salute: sei in movimento perenne tanto che avresti bisogno di un tapis roulant sotto la scrivania.

Il consiglio del giorno: ascolta i grandi successi di Tina Turner.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tua voglia di espanderti con grandi idee e progetti, grazie a Mercurio e Giove, si sente costretta da Marte contro. Dovresti prendere esempio dalle aragoste che abbandonano il carapace quando è troppo stretto e ne creano uno nuovo di zecca nascondendosi sotto le rocce del fondale marino. Anche tu quindi cerca dei momenti di quiete per ben ponderare le energie e formulare nuove strategie più consone ai tuoi ritmi placidi. Di certo con la Luna a favore di oggi sarai decisamente ispirato.

Amore: ti piace raccontare al tuo partner favole d’amore.

Lavoro: ridimensiona i tuoi grandi progetti commerciali.

Salute: il riposo di minimo otto ore a notte per te è obbligatorio.

Il consiglio del giorno: accendi candele agli oli essenziali di ylang ylang per profumare il bagno.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi sentite compressi dal senso del dovere sempre a causa di Saturno contro ed oggi ancor di più dalla Luna storta. Questo periodo vi preoccupa come se doveste fare un’antipatica gastroscopia. Voi invece di abbattervi potete cercare sempre il lato positivo. Infatti proprio per questa procedura medica, piuttosto invasiva, c’è la possibilità di eseguirla inghiottendo una semplice video pillola. Voi che siete molto curiosi tenetevi sempre aggiornati su novità scientifiche e tecnologiche che possono diventare ottimi strumenti d’aiuto.

Amore: è il vostro pallino dal tramonto all’alba.

Lavoro: cercate soluzioni alternative per rimbalzare le richieste assillanti, tipo l’avviso di chiamata.

Salute: girare in bicicletta per la città vi regala un senso di libertà unico.

Il consiglio del giorno:fate l’abbonamento alla rivista ‘Time’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per Cancro

Ti metti volentieri a disposizione per trovare valide soluzioni a questo meteo matto perché con Mercurio e la Luna dalla tua tu sei un vero praticone che si adopera anima e corpo per la comunità. Grazie a Venere sei così perfetto per fare video dove spieghi come affrontare quest’ondata anomala di caldo, consigliando i rimedi della nonna per stare al fresco, come chiudere le persiane nelle ore più calde e raffreddare polsi e caviglie al bisogno.

Amore: sei un amante premuroso e attento ai bisogni del partner.

Lavoro: dai ottimi consigli sia di business sia su come mantenere l’armonia tra i colleghi in ufficio.

Salute: ti puoi permettere i toppini sopra l’ombelico e mettere in mostra i tuoi addominali perfetti.

Il consiglio del giorno: prepara una cheesecake da offrire ai tuoi amici.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per Leone

Sei affaticato da questo Mercurio e Giove contro proprio come Kim Kardashian dai continui attacchi e critiche dell’ex Kanye West. Se le energie mentali scarseggiano, tu puoi sempre far fronte a questa mancanza con la determinazione che ti offre Marte nel tuo segno. Mi raccomando prima di agire fai un bel summit con tutti i tuoi amici più scaltri e colti che ti possono dare qualche dritta intelligente.

Amore: tu fai subito pensieri sconcissimi appena si chiude l’ascensore, o decolla un aereo.

Lavoro: tu sei prefetto per spostare le scrivanie, sedie e cassettiere per il nuovo assetto dell’ufficio.

Salute: con tutta questa forza sei pronto a rifornire tutto il tuo palazzo di casse d’acqua trasportandole a mano.

Il consiglio del giorno: iscriviti alla playlist di reggaeton.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per Vergine

La tua voglia di vivere e festeggiare è come quella di Nanni Moretti che balla sul tappeto rosso di Cannes ‘Voglio Vederti Ballare’ di Battiato, in modo composto, ordinato e con uno stile da intellettuale. Con la Luna nel tuo segno le tue azioni, anche quando sono spontanee, danno quell’idea che tu sia proprio super colta e studiata. Come quando ci si trova tra un gruppo di ingeneri che fanno battute sugli elementi della tavola periodica che capiscono solo tra di loro.

Amore: ti piace amoreggiare decantando poesie di Ovidio.

Lavoro: sei l’unica che sa ben comunicare con l’ufficio IT sentendosi adeguatamente considerata.

Salute: sei già pronta per una prova costume sfavillante.

Il consiglio del giorno: ascolta il post ‘Polo Nerd’.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per Bilancia

Hai una gran voglia di scatenarti in balli vorticosi per dare sfogo a tutta l’energia che ti fornisce Marte. Infatti sono certa che hai trascorso tutto il week end in prima fila sotto al palco del Mi Ami festival a Milano per non perderti neanche un’esibizione. Tu sei una vera party lover già di prima mattina quando sei a letto e parte la tua sveglia con le hit dance anni novanta.

Amore: hai la stessa mitica resistenza di Sting.

Lavoro i tuoi interventi e battutine sono come le critiche di una suocera ad una nuora.

Salute: sei più vitale di Heater Parisi.

Il consiglio del giorno: ricordati di abbassare il volume della musica in casa dopo le nove di sera per non dare fastidio ai vicini.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per Scorpione

Sei infastidito da Marte contro come i pendolari sui treni regionali lo scorso venerdì a causa dello sciopero. Tu già ti senti mentalmente costipato da Mercurio e in più ti ritrovi a fisicamente spompato sul divano a fissare il soffitto. Per fortuna hai Venere e la Luna dalla tua che arrivano in soccorso per coccole e amore fino allo sfinimento.

Amore: ti lasci placidamente adorare, e la cosa ti piace parecchio.

Lavoro: tu metti il telefono in modalità aereo pur di non ricevere alcuna comunicazione.

Salute: per alzarti dal letto avresti bisogno di una gru.

Il consiglio del giorno: bevi il ginseng la mattina appena sveglio.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per Sagittario

Sei un po’ troppo determinato ad avere sempre ragione e oggi che hai la Luna storta sei pronto a rivangare le discussioni con il tuo acerrimo nemico alle elementari che ti aveva fregato la merenda. Con questa verve potresti partecipare alla decennale querelle tra gli appassionati di Star Wars che continuano la loro critica sull’episodio ‘Il ritorno dello Jedi’, considerato il più scarso tra quelli della prima trilogia realizzata da Lucas. Tu sei come un pitbull che quando afferra la presa non la molla più.

Amore: tu pretendi un partner sempre disponibile.

Lavoro: le obiezioni dei colleghi non le prendi neppure in considerazione.

Salute: la tua agenda è piena d’impegni come quella dei pr di Milano durante la settimana della moda.

Il consiglio del giorno: al posto del caffé, la mattina, prendi una tisana rilassante alla camomilla.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per Capricorno

Sulla questione del ‘toto tema’ per i prossimi esami di maturità, tu potresti dare un apporto davvero prezioso per dare qualche dritta agli studenti dell’ultimo anno. Infatti con Mercurio a favore tu hai fatto subito un rapido calcolo delle probabilità e sapresti già indicare con una certa sicurezza i titoli definitivi. In più la Luna di oggi ti fa proprio venire voglia di dare una mano a chi ne ha più bisogno.

Amore: come per miracolo sentiremo proferire tenere paroline d’amore.

Lavoro: i calcoli sono di certo la tua specialità che sai eseguire con la velocità di un computer.

Salute: non temi stress o debacle fisico emotive.

Il consiglio del giorno: regalati un trattamento super idratante alla pelle del viso.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per Aquario

La tua percezione alle situazioni critiche è come quella dei due ragazzi a Canino che decidono di muoversi con un bob nelle strade della città trasformate in torrenti. Con Mercurio contro infatti sei incline a gesti spericolati che dovresti assolutamente evitare come le half pipe degli skate park quando il tuo equilibrio è piuttosto precario. Opta per una noiosissima routine calma e tranquilla, che se da una parte ti annoia da morire, dall’altra ti avita guai e scocciature.

Amore: lo guardi da lontano come le vetrine della pasticcerie quando si è a dieta.

Lavoro: vorresti già essere partito per le vacanze.

Salute sei svogliato anche quando ti lavi i denti.

Il consiglio del giorno: riguarda i video anni novanta dei ‘Jackass’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per Pesci

Vi piacciono moltissimo le immagini improbabili realizzate con l’intelligenza artificiale come quelle di piazza Duomo a Milano sommersa da maccheroncini al sugo. Siete consapevoli però che spesso queste foto se mal interpretate possono confondere e manipolare i meno attenti. Oggi che avete la Luna storta siete infastiditi dalla scarsa chiarezza e siete pronti a fare una petizione per far si che queste immagini vengano in qualche modo regolamentate. Siete polemici ma giusti.

Amore: non criticate troppo il vostro partner.

Lavoro: lavorate sempre con l’impegno e la dedizione dei veri professionisti.

Salute: voi volete raggiungere il maggior risultato con il minimo sbattimento, quindi il vostro allenamento deve essere funzionale.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di grafica.

Voto 8 e mezzo