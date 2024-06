video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 29 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 29 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. I riflettori sono puntati su Marte che, da buon seduttore, inonda Venere di cuori e promesse celestiali, ma sotto lo sguardo scettico della Luna in Ariete. La passione è fortissima: il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 29 giugno 2024, nel cielo astrologico Marte e Venere si scambiano smancerie come due adolescenti in una commedia romantica, mentre la Luna in Ariete sta lì a sbirciare, tutto pepe e senza peli sulla lingua. Nel frattempo, Lilith fa il suo ingresso in Bilancia dopo 9 mesi in Vergine. Flirt e gossip sono all'ordine del giorno, quindi preparatevi a una giornata che ha più colpi di scena di una maratona di telenovele sudamericane. Il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: frettoloso come un pranzo in un fast food.

Fortuna: sfavillante all'orizzonte, ma non ancora a portata di mano.

Il consiglio del giorno: spalmati la crema solare come le patatine si immergono nel ketchup: senza risparmio!

Voto: 5

Toro

Amore: un mix irresistibile di dolcezza e ardore

Fortuna: ti limona duro.

Il consiglio del giorno: una doccia rinfrescante per placare i bollenti spiriti.

Voto: 8

Gemelli

Amore: sei più interessato a quello degli altri.

Fortuna: ti aspetta come il tuo gusto di gelato preferito.

Il consiglio del giorno: mettiti sotto con le parole crociate.

Voto: 6 –

Cancro

Amore: confuso e felice.

Fortuna: raccogli delle conchiglie per fare un amuleto.

Il consiglio del giorno: prenditi un po' di tempo per il tuo benessere, tanto il mondo può sopravvivere senza di te per qualche minuto… forse!

Voto: 7

Leone

Amore: guardi limonare i vicini di ombrellone e un pò rosichi.

Fortuna: allenati, non manca molto al goal.

Il consiglio del giorno: goditi il relax su un materassino vacanziero, pigramente ancorato alla boa.

Voto: 5 per spronarti

Vergine

Amore: gettonata come l’ombrellone in prima fila.

Fortuna: scommetti tutto sui tuoi talenti.

Il consiglio del giorno: sotto il pareo, nulla.

Voto: 8

Bilancia

Amore: irraggiungibile come la boa in mezzo al mare.

Fortuna: è in un negozio di souvenir dietro l’angolo, chiuso però!

Il consiglio del giorno: compra degli occhiali da sole con Montatura Cat-Eye, va bene non sentirsi al top ma almeno conservi il tuo stile.

Voto:4 e mezzo

Scorpione

Amore: platonico.

Fortuna: tutto gira nel verso giusto, o quasi.

Il consiglio del giorno: cenetta a lume di candela vista mare.

Voto: 8

Sagittario

Amore: ha la durata di un weekend.

Fortuna: come un gelato caduto in spiaggia.

Il consiglio del giorno: leggi un nuovo libro per spunti: meglio che parlare col frigo!

Voto: 5

Capricorno

Amore: gli abbai contro.

Fortuna: ha organizzato una festa in riva al mare ma non ti ha invitato.

Il consiglio del giorno: compra nuovo materiale per trekking, le tue vecchie scarpe meritano riposo.

Voto: 4 e mezzo

Acquario

Amore: esclusivamente riservato a te stesso!

Fortuna: è nell’aria ma teme una tua possibile reazione.

Il consiglio del giorno: divano e ventilatore.

Voto: 5

Pesci

Amore: ovunque come il profumo di frittura.

Fortuna: ispirati dai personaggi immaginari che affrontano avventure e raggiungono obiettivi.

Il consiglio del giorno: tieni sempre un po’ di frutta fresca in frigorifero, che non si sa mai chi potrebbe apprezzare una dolce sorpresa… o chi potrebbe restare per una deliziosa colazione!

Voto: 8 e mezzo