L’oroscopo di domani, domenica 29 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: parli la lingua del cuore meglio di un poeta.

Fortuna: un invito inaspettato potrebbe rivelarsi il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: prenditi cura delle piante in casa. Anche loro hanno sentimenti e bisogno di acqua sopratutto.

Voto: 8 per l’audacia

Toro

Amore: più assente del sole in una giornata di nebbia.

Fortuna: ricevi un messaggio inaspettato… ma dal corriere, che ha posticipato la consegna a domani.

Il consiglio del giorno: canta sotto la doccia, che importa se stoni? È liberatorio e pure gratis.

Voto: 5 +

Gemelli

Amore: sembra tutto un tira e molla.

Fortuna: il vostro caffè esce perfetto, un piccolo miracolo alla faccia della Luna storta.

Il consiglio del giorno: Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che desiderate davvero, senza farvi distrarre da messaggi confusi o gesti ambigui. Una pausa non è una resa, ma un’opportunità per fare chiarezza.

Voto: 6 ma con potenziale di ripresa

Cancro

Amore: ti fa viaggiare sicuro, senza sorprese e senza scossoni.

Fortuna: I piccoli gesti quotidiani si rivelano più utili del previsto.

Il consiglio del giorno: prenditi un momento per riflettere sulle priorità della settimana che sta per iniziare.

Voto: 6 per la stabilità

Leone

Amore: senti un certo movimento pelvico.

Fortuna: la tua playlist shuffle azzecca il brano perfetto. Coincidenze? Io non credo.

Il consiglio del giorno: approfitta di Marte ancora nel segno è la giornata perfetta per infilarsi un paio di scarponi e andare in montagna a sciare.

Voto: 7

Vergine

Amore: drama queen.

Fortuna: si è presa una pausa di riflessione.

Il consiglio del giorno: Potresti ascoltare anche i drammi altrui, ma dubito che la tua laurea in psicologia immaginaria otterrebbe qualche accredito, meglio concentrarti su di te.

Voto: 5

Bilancia

Amore: mandi messaggini hot al partner.

Fortuna: avanti tutta senza paura.

Il consiglio del giorno: stai già organizzando le prossime vacanze primaverili.

Voto: 8 sexyssima

Scorpione

Amore: sesso matto? Non credo proprio.

Fortuna: ti da una mano ma fai fatica ad accorgertene.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto sul serio, a partire dalle battute pessime del partner.

Voto: 5 +

Sagittario

Amore: hai il radar attivo, individui cuori disponibili a chilometri di distanza.

Fortuna: gira tutto come vuoi tu, sembra magia ma è talento.

Il consiglio del giorno:non fare il saputello e fidati del tuo istinto, è sveglissimo.

Voto: 8 per la lucidità.

Capricorno

Amore: calma piatta.

Fortuna: ti fa gioire delle piccole gioie quotidiane.

Il consiglio del giorno: segui il tuo ritmo senza lasciarti influenzare da quello degli altri.

Voto: 7 per la costanza.

Acquario

Amore: il romanticismo è tra i tuoi superpoteri oggi.

Fortuna: trovi una monetina di cioccolato nella tasca della giacca.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a una vecchia amicizia che hai trascurato: una semplice conversazione potrebbe regalarti una prospettiva nuova su qualcosa di importante.

Voto: 7 +

Pesci

Amore: romantici come i piselli surgelati nello scomparto del freezer.

Fortuna: ln fila al bar, vi soffiano sotto il naso il vostro cornetto preferito.

Il consiglio del giorno: conceditetevi una pausa “zero sbattimenti” anche solo guardando video di paperelle su Internet.

Voto: 4