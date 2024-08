video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 29 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 29 agosto 2024, e le previsioni segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Cancro amplifica le emozioni dei segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpioni) mentre Il pianeta dell’amore si prepara a passare dal segno della Vergine a quello della Bilancia. Il segno fortunato sarà lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Capricorno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'oroscopo di domani, giovedì 29 agosto 2024, la Venere che in questi giorni ci ha fatto penare con le sue fantasie un po' troppo campate in aria (era infatti in opposizione a Nettuno), si sposterà nel pomeriggio nel segno della Bilancia. La Luna, nel frattempo, passeggia nel segno del Cancro così il segno fortunato sarà lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: mordi e fuggi.

Lavoro: hai tanto da fare ma non ti spaventa.

Fortuna: ti sostiene in qualsiasi momento.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa e goditi un buon libro di avventura, magari dai una rispolverata ad un classico.

Voto: 6

Toro

Amore: goditi questa Venere che ti dà un momento di dolcezza e voglia di grattini.

Lavoro: non è tra le tue priorità perché hai un pò la testa a viole.

Fortuna: la trovi aprendo la porta di casa.

Il consiglio del giorno: con Mercurio in opposizione, potrebbe essere utile praticare mindfulness per ritrovare un po' di chiarezza mentale.

Voto: 7+

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 28 agosto 2024

Gemelli

Amore: resta ben poco spazio, siete occupati a fare altro.

Lavoro: prendete decisioni con lucidità e determinazione.

Fortuna: vi rende tutto un pò più facile.

Il consiglio del giorno: sperimentate qualcosa di nuovo, magari una ricetta esotica.

Voto: 6

Cancro

Amore: baci anche gli sconosciuti per strada.

Lavoro: sei il collega più desiderato.

Fortuna: soprattutto nei rapporti sociali.

Il consiglio del giorno: fai una leggera attività fisica che con Venere a favore si tende ad eccedere con i piaceri della tavola.

Voto: 8

Leone

Amore: dolcezza poca, tu punti tutto sul sex appeal.

Lavoro: Giove a favore ti porta fortuna anche in questo settore.

Fortuna: la raccogli come le margherite in primavera.

Il consiglio del giorno: crea qualcosa con le tue mani che siano dei biscotti o qualcosa di artistico.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: sei così carina che si ha davvero voglia di invitarti fuori a cena.

Lavoro: funzioni con le tabelline di excel.

Fortuna: rimani positiva e aperta.

Il consiglio del giorno: non sei obbligata a prendere il primo treno che passa, se per te è giusto aspetta.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: cervellotico e pensieroso.

Lavoro: L’energia di Marte ti fa fare gli straordinari senza problemi.

Fortuna: è la ciliegina sulla torta.

Il consiglio del giorno: prenditi cura del tuo corpo magari con un bel massaggio rilassante.

Voto: 7 –

Scorpione

Amore: sei di poche parole ma di grandi fatti.

Lavoro: fingi di stare sempre al telefono perchè non hai voglia di rapporti umani.

Fortuna: con lei al tuo fianco affronti anche la Luna storta.

Il consiglio del giorno: organizza una serata al cinema purché sia un film leggero e spensierato.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: freddino come il sorbetto al limone.

Lavoro: in ufficio ci stai volentieri, a patto che la sedia non diventi mai troppo lontana.

Fortuna: si diverte a metterti alla prova.

Il consiglio del giorno: sii paziente, il tempo sistema tutte le cose.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: ti prendi un giorno di riposo dalla tua dolce metà.

Lavoro: le tue capacità organizzative sono fondamentali per il tuo successo.

Fortuna: pensi di non averne bisogno.

Il consiglio del giorno: una camminata al tramonto per riordinare i pensieri.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: evita di dimostrare affetto in maniera aggressiva.

Lavoro: è una sfida ma credo in te.

Fortuna: ti aiuta a prendere le difficoltà con più sicurezza.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra con qualche settimana di anticipo e approfitta di questo Marte a favore.

Voto: 6

Pesci

Amore: gira come una pala eolica, ma non è l’amore.

Lavoro: fate un pò fatica a mettere insieme tutto.

Fortuna: ce ne vorrebbe una bella botta.

Il consiglio del giorno: ascoltate qualche vecchia storia, potrebbe emozionarvi ma anche insegnarvi qualcosa di nuovo.

Voto: 5 e mezzo