video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 28 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 28 novembre 2024, con le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: abbonato al 2 di picche, per il momento.

Lavoro: qui puoi ottenere le più grandi gioie.

Fortuna: è proprio cieca.

Il consiglio del giorno: punta tutto sulle amicizie.

Voto: 7 comunque energico.

Toro

Amore: fermo ai blocchi di partenza.

Lavoro: stufo dei continui ritardi, degli altri.

Fortuna: la solleciti come le consegne del corriere mancate.

Il consiglio del giorno: non essere troppo pressante.

Voto 5 e mezzo puntiglioso.

Gemelli

Amore: la fretta potrebbe farvi perdere il piacere.

Lavoro: caotico come un gioco senza regole.

Fortuna: è un tutto fare che aggiusta tutto.

Il consiglio del giorno: prima di prendere una decisione contate fino a 10.

Voto 6 per il disordine.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 27 novembre 2024

Cancro

Amore: un vero trionfo nel tuo cuoricino.

Lavoro: sempre pronto ad eccellere.

Fortuna: ormai sai benissimo di poter fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: serata mondana.

Voto 7 di nuovo in pista.

Leone

Amore: prendi una pausetta di riflessione.

Lavoro: accetta anche l’opinione degli altri.

Fortuna: frenare invece di accelerare a volte è fondamentale.

Il consiglio del giorno: rivedi le abitudini prese nell’ultimo periodo.

Voto 5 e mezzo brontolone.

Vergine

Amore: fa parte della tua perfetta routine.

Lavoro: meno brillante del solito ma comunque efficiente.

Fortuna: sistema solo i pochi angoli sgualciti.

Il consiglio del giorno: la delicatezza è fondamentale.

Voto 8 serena.

Bilancia

Amore: niente di estremamente emozionante.

Lavoro: giocatrice di serie A.

Fortuna: è meglio dell’airbag in macchina.

Il consiglio del giorno: vai in palestra tutti i giorni.

Voto 7 e mezzo resistente

Scorpione

Amore: ti doni totalmente.

Lavoro: più impegnato sulle relazioni che sul fatturato.

Fortuna: non è indispensabile ma la sfrutti appieno.

Il consiglio del giorno: fai la lista dei regali di natale.

Voto 8 per la generosità.

Sagittario

Amore: vuoi essere totalmente adorato.

Lavoro: primo a tutti i costi.

Fortuna: ormai non la lasci più andare via.

Il consiglio del giorno: esagerare è il tuo nuovo must.

Voto 8 inafferrabile.

Capricorno

Amore: pensi di averlo ormai in pugno.

Lavoro: sempre bravo come gli studenti modello.

Fortuna: massaggia i muscoli per nottate piccanti sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: scegli il tuo outfit tutto rosso per Natale.

Voto 8 e mezzo in primo piano.

Acquario

Amore: al momento non vuoi essere distratto.

Lavoro: la tua mente dovrebbe diventare Patrimonio dell’Umanità.

Fortuna: ti passa gli integratori stagionali.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di fare qualche pausa.

Voto 5 e mezzo comunque reattivo.

Pesci

Amore: un vero tripudio di emozioni.

Lavoro: è per voi una divagazione inutile.

Fortuna: piccoli dettagli fondamentali.

Il consiglio del giorno: ogni tanto rispondete ai segnali che arrivano dalla Terra.

Voto 8+ su un altro pianeta.